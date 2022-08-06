Додано: Вів 14 лют, 2023 11:46

Я не спілкуюся ніяк з представниками агресора, але якщо можна було витягнути цікаву інформацію - то можна і послухати.Заможна родина - мАсквА.Мають налогоджений бізнес - досить цікавий - дизайн проєкти створює син, замовлення розміщують в Китаї, продають на мАсквЄ.Сину років 30 - його дитині 6 років.Втекли з мАсквИ... в Туреччину... в Анталію... на фронт не хоче... А так майже адекватний...Батьки продали квартиру на мАсквЄ за 50 000 000 рублів та купили квартиру 3+1 в Анталії за 780 000 доларів США.А син зрозумів, що отримає відмову в наданні ВНП та швиденько підсуєтився - купив для себе "квартиру" в Анталії на "краю землі" - у віддаленному районі - на півночі Анталії.Ну ще рік або два тому ніхто і не дивився б в той бік... Щось на кшалт Бабурки в Запоріжжі, або Фрунзенського в Дніпрі, або Левандівки у Львові, та й то Левандівка - краще...Цікаво, що будинок ще не здано в експлуатацію, але продаж Забудовник вже веде.Цікава прифметика:- за Актом експертизи вказана ціна квартири 2+1 в сумі 76 000 доларів США. З минулого року надають іноземцям ВНП, якщо ціна квартири за Актом експертизи не менше 75 000 доларів. Вклалися в потрібну цифру.- ринкова ціна квартири 2+1 - 160 000 доларів США. Різницю 160 000 - 76 000=84 000 доларів сплачено готівкою.Квартира за проєктом ось така - як сам власник сказав - "маленька".Будинок має 5 поверхів.- я гадаю, що там площа не більше 70 кв. м.Тоді маємо: 160 000/70=2 285 доларів за 1 кв. м.- на цій підставі отримав ВНП в Туреччині. Щасливий до безтями.Правда, його радість не сильно розділяє Митниця Туреччини: продовжила перебування його авто Мазда з номерами серії 777 тільки до 10 квітня 2023 року. Сказали: прийдете перед 10 квітня - подивимося, що там учудить/учудила Білорусь - виіршимо питання далі...Такі справи, малята...Ось скільки коштує життя та свобода...Прямо згадуєш прислів"я: