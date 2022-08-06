Жартуєте?
Основний фахівець з нерухомості КРЖН, ТуркРЖН, ЛьвівРЖН, ПортРЖН, БолгРЖН, ГрузРЖН, ФіліппіниРЖН, НікарагуаРЖН, В"єтнамРЖН, ШвецРЖН - птиця більш високого польоту...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лют, 2023 21:14
Жартуєте?
Основний фахівець з нерухомості КРЖН, ТуркРЖН, ЛьвівРЖН, ПортРЖН, БолгРЖН, ГрузРЖН, ФіліппіниРЖН, НікарагуаРЖН, В"єтнамРЖН, ШвецРЖН - птиця більш високого польоту...
Додано: Вів 14 лют, 2023 22:07
Бажаючим купити нерухомість в Туреччині( якщо ще такі чудаки лишилися) вартує подивитись свіженький,
нижчевказаний ролик з 1.05 хв. В якому у турка, на будівництві, нова цегла буквально КРОШИТЬСЯ голими руками майже в порох!! Причому навіть без всякого землетрусу. А нам пан акурт, що тільки не розповідав, про якість турецьких матеріалів і особливо про НЕ РУКОЖОПИХ будівельників.
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