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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 665666667668
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:14

Жартуєте?
Основний фахівець з нерухомості КРЖН, ТуркРЖН, ЛьвівРЖН, ПортРЖН, БолгРЖН, ГрузРЖН, ФіліппіниРЖН, НікарагуаРЖН, В"єтнамРЖН, ШвецРЖН - птиця більш високого польоту...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 22:07

Бажаючим купити нерухомість в Туреччині( якщо ще такі чудаки лишилися) вартує подивитись свіженький,
нижчевказаний ролик з 1.05 хв. В якому у турка, на будівництві, нова цегла буквально КРОШИТЬСЯ голими руками майже в порох!! Причому навіть без всякого землетрусу. А нам пан акурт, що тільки не розповідав, про якість турецьких матеріалів і особливо про НЕ РУКОЖОПИХ будівельників.
https://youtu.be/9nGAGMxw3E8
roberto dark
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