Додано: Сер 15 лют, 2023 06:39

земелька дорога...

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зараз орієнтир ринкової ціни 750 000$

(назва колись дуже популярного мексиканського серіалу)Одним з важливих чинників для власника квартири за кордоном є величина квартплати (в Туреччині називають словом "aidat").В нормальних умовах його визначають мешканці будинка, наприклад, в Україні створюють ОСББ.Величина квартплати в Туреччині може складати(нуль - не жартую, так визначили власники квартир будинка) - також може бути (зазвичай) в діапазоні 100-170 лір (200-340 гривень) - така ціна вважається пристойною для будинків середнього або трохи нижче середнього рівня, а в ЖК Преміум класу може бути в діапазоні 550...1200 лір (від 1100 до 2400 лір).Величину айдату в Туреччині визначають щорічно під час звіту голови ОСББ: витрати на утримання прибиральника, електрика, охорони ЖК, утримання плавальних басейнів, спортивної зали, іншого.Але можуть бути і цікаві казуси. І про це треба знати інвестору в нерухомість.Як ось.Новий ЖК. Дуже цікава фінансово-економічно-будівельна історія...Раджу подивитися фото та ознайомитися.Дуже престижний мікрорайон - тут тільки дорогі ЖК; і це зовсім не перша лінія до Середземного моря - приблизно на відстані від 2000 до 3500 м.Відомий - дуже відомий - Забудовник шукає місце для наступного будівництва та укладає договір з власником земельної ділянки: "Твоя земля - я будую - віддаю частку не грошима, а квартирами".- Нормально, Григорий?- Годится, Константин! (М.Жванецький)Всього в ЖК - 44 квартири, всі 3+1, з них за договором інвесторів 24 належать власнику земельної ділянки, ну що ж робити:У вільний продаж видають всього 20 квартир за ціною - в залежності від того часу, коли саме покупці квартир почали вкладатися - приблизно від 440 000 до 750 000 доларів США.З 44 квартир 20 квартир, які належать Забудовнику, було доволі швидко продано.Можна припустити, що загальна виручка Забудовника (всі квартири "під ключ") складала 20х600000=12 000 000 доларів США.Думаю, що власник земельної ділянки зовсім не вкладав гроші - вкладення земельною ділянкою, тоді виручка Забудовника склала приблизно 12 000 000 доларів США, і якщо припустити, що прибуток в будівництві закладено не як зазвичай в Україні - в 100%, а в 30...40% (я знаю таку цифру) то витрати на будівництво 44-х квартир склали приблизно 8 000 000...8 500 000 доларів США.Тобто Забудовнику одна квартира обійшлася в 8250000/44=187 500 доларів США.Прибуток Забудовника склав орієнтовно 3 500 000 доларів США.Виглядає - із зазначеними припущеннями - схожим на правду.Але саме цікаве - попереду.Комплекс будувався близько 18 місяців і за цей період (2021/2022 роки) було прийнято Закон для "хитрополюблених": інвестор, який отримав свою частку не грошима за продану ділянку, а квартирами (виділено частку "в натурі") фактично отримав прибуток, такий прибуток обкладається податком і не може - як планував - такий власник продавати отримані квартири без сплати податку на протязі 3-х років.Опппппппа! "Рада б зірка зійти — чорна хмара заступає..."Ну що ж... "" (приказка).Власник частки в 24 квартири вирішив не продавати: не хоче платити податок.Нехай полеже... "Де високі гори, там глибокі доли..."Таким чином, склад ОСББ: 20 власників досить дорогого і великого ЖК.З 20 власників виявилося: 2 - громадяни Туреччини, 18 - іноземці.Тут нічого дивного: з самого початку у Забудовника і була ідея задовільнити нагальні потреби "дорого багатого клієнта" з грошима. Не всім же мріяти про кавалірку, зазначену вище...Далі спрацювало те, чим грішать і Забудовники в Україні: поки не всі вселилися - збори ОСББ - обрали головута ті внесли проєкт калькуляції, яку і затвердили швиденько.Суму квартплати (з грудня 2022) затвердили в розмірі 2 700 лір на місяць, або приблизно 5 400 гривень, або приблизно 285 доларів.Опппппппа!Ні, ну ми розуміємо: підземний паркінг, охорона, плавальний басейн, дитячий плавальний басейн, тренажерна зала з обладнанням, сауна, шикарний ландшафтний дизайн... вид на засніжені гори (при плюс 15 на вулиці), але 2 700 лір...Масла у вогонь додавало те, що майже поруч і майже одночасно по тій же вулиці здано в експлуатацію та заселено ЖК аналогічного класу від дуже відомого та потужного Забудовника - не гірше, а може і краще - і там айдат складає 1300 лір (вдвічі дешевше).Цікаво, що я в зазначений вище ЖКвосени 2020 та на початку 2021 року: називав цифру ціни продажу квартир 3+1 прямо від Забудовника (без посередників та рієлторів!!!) площею в 170 кв. м, все "під ключ" за ціною в 1 800 000 лір або тоді приблизно 240 000 доларів США ().Я тоді викладував розрахунок про те, що достатньо продати непогану квартиру такої ж площі в Харкові або в Дніпрі. Ну а якщо вже було продати невелику квартиру десь в Липках (450 000$) - то купив би i дві...Ну ось, вже в лютому 2023, коли вселилися всі 20 власників з 44-х, почалися "розборки" та вивчення калькуляції...Так, що там:- витрати на дизельне пальне для генератора - 300 лір на місяць (приблизно 15 літрів)...- обслуговування генератора - 500 лір на місяць (А що там обслуговувати?)...- ну і таке інше...- Однако..., як сказав "Предводитель дворянства Киса Воробьянинов", вивчаючи меню в ресторації...Ну ось... Вирішили рахувати ретельно - рахували, та вирішили, що треба змінити ОСББ...Забудовник посміхається: "Я вже не при чому, я будинок передав на баланс ОСББ..."Вирішуйте, міняйте...Чухають потилицю... В Україні в ОСББ із звичними 450 квартирами спробуй збери кворум, а тут всього 20 - але всі - іноземці...Нерухомість - дівчина тендітна, треба обережно брати руками, думаючи...А так - і багатії будуть плакати... Вже плачуть...Часи такі... "Тяжко, важко в світі жити..." (Т.Шевченко)