(назва колись дуже популярного мексиканського серіалу)
Одним з важливих чинників для власника квартири за кордоном є величина квартплати (в Туреччині називають словом "aidat").
В нормальних умовах його визначають мешканці будинка, наприклад, в Україні створюють ОСББ.
Величина квартплати в Туреччині може складати 0 (нуль - не жартую, так визначили власники квартир будинка) - також може бути (зазвичай) в діапазоні 100-170 лір (200-340 гривень) - така ціна вважається пристойною для будинків середнього або трохи нижче середнього рівня, а в ЖК Преміум класу може бути в діапазоні 550...1200 лір (від 1100 до 2400 лір).
Величину айдату в Туреччині визначають щорічно під час звіту голови ОСББ: витрати на утримання прибиральника, електрика, охорони ЖК, утримання плавальних басейнів, спортивної зали, іншого.
Але можуть бути і цікаві казуси. І про це треба знати інвестору в нерухомість.
Як ось.
Новий ЖК. Дуже цікава фінансово-економічно-будівельна історія...
Раджу подивитися фото та ознайомитися.
Дуже престижний мікрорайон - тут тільки дорогі ЖК; і це зовсім не перша лінія до Середземного моря - приблизно на відстані від 2000 до 3500 м.
Відомий - дуже відомий - Забудовник шукає місце для наступного будівництва та укладає договір з власником земельної ділянки: "Твоя земля - я будую - віддаю частку не грошима, а квартирами".
- Нормально, Григорий?
- Годится, Константин! (М.Жванецький)
Всього в ЖК - 44 квартири, всі 3+1, з них за договором інвесторів 24 належать власнику земельної ділянки, ну що ж робити: земелька дорога...
У вільний продаж видають всього 20 квартир за ціною - в залежності від того часу, коли саме покупці квартир почали вкладатися - приблизно від 440 000 до 750 000 доларів США.
З 44 квартир 20 квартир, які належать Забудовнику, було доволі швидко продано.
Можна припустити, що загальна виручка Забудовника (всі квартири "під ключ") складала 20х600000=12 000 000 доларів США.
Думаю, що власник земельної ділянки зовсім не вкладав гроші - вкладення земельною ділянкою, тоді виручка Забудовника склала приблизно 12 000 000 доларів США, і якщо припустити, що прибуток в будівництві закладено не як зазвичай в Україні - в 100%, а в 30...40% (я знаю таку цифру) то витрати на будівництво 44-х квартир склали приблизно 8 000 000...8 500 000 доларів США.
Тобто Забудовнику одна квартира обійшлася в 8250000/44=187 500 доларів США.
Прибуток Забудовника склав орієнтовно 3 500 000 доларів США.
Виглядає - із зазначеними припущеннями - схожим на правду.
Але саме цікаве - попереду.
Комплекс будувався близько 18 місяців і за цей період (2021/2022 роки) було прийнято Закон для "хитрополюблених": інвестор, який отримав свою частку не грошима за продану ділянку, а квартирами (виділено частку "в натурі") фактично отримав прибуток, такий прибуток обкладається податком і не може - як планував - такий власник продавати отримані квартири без сплати податку на протязі 3-х років.
Опппппппа! "Рада б зірка зійти — чорна хмара заступає..."
Ну що ж... "Не можна на небо злізти та через голову штанів скинути..." (приказка).
Власник частки в 24 квартири вирішив не продавати: не хоче платити податок.
Нехай полеже... "Де високі гори, там глибокі доли..."
Таким чином, склад ОСББ: 20 власників досить дорогого і великого ЖК.
З 20 власників виявилося: 2 - громадяни Туреччини, 18 - іноземці.
Тут нічого дивного: з самого початку у Забудовника і була ідея задовільнити нагальні потреби "дорого багатого клієнта" з грошима. Не всім же мріяти про кавалірку, зазначену вище...
Далі спрацювало те, чим грішать і Забудовники в Україні: поки не всі вселилися - збори ОСББ - обрали голову із своїх довірених осіб та ті внесли проєкт калькуляції, яку і затвердили швиденько.
Суму квартплати (з грудня 2022) затвердили в розмірі 2 700 лір на місяць, або приблизно 5 400 гривень, або приблизно 285 доларів.
Опппппппа!
Ні, ну ми розуміємо: підземний паркінг, охорона, плавальний басейн, дитячий плавальний басейн, тренажерна зала з обладнанням, сауна, шикарний ландшафтний дизайн... вид на засніжені гори (при плюс 15 на вулиці), але 2 700 лір...
Масла у вогонь додавало те, що майже поруч і майже одночасно по тій же вулиці здано в експлуатацію та заселено ЖК аналогічного класу від дуже відомого та потужного Забудовника - не гірше, а може і краще - і там айдат складає 1300 лір (вдвічі дешевше).
Цікаво, що я в зазначений вище ЖК рекомендуав учасникам форуму інвестувати восени 2020 та на початку 2021 року: називав цифру ціни продажу квартир 3+1 прямо від Забудовника (без посередників та рієлторів!!!) площею в 170 кв. м, все "під ключ" за ціною в 1 800 000 лір або тоді приблизно 240 000 доларів США (зараз орієнтир ринкової ціни 750 000$).
Я тоді викладував розрахунок про те, що достатньо продати непогану квартиру такої ж площі в Харкові або в Дніпрі. Ну а якщо вже було продати невелику квартиру десь в Липках (450 000$) - то купив би i дві...
Ну ось, вже в лютому 2023, коли вселилися всі 20 власників з 44-х, почалися "розборки" та вивчення калькуляції...
Так, що там:
- витрати на дизельне пальне для генератора - 300 лір на місяць (приблизно 15 літрів)...
- обслуговування генератора - 500 лір на місяць (А що там обслуговувати?)...
- ну і таке інше...
- Однако..., як сказав "Предводитель дворянства Киса Воробьянинов", вивчаючи меню в ресторації...
Ну ось... Вирішили рахувати ретельно - рахували, та вирішили, що треба змінити ОСББ...
Забудовник посміхається: "Я вже не при чому, я будинок передав на баланс ОСББ..."
Вирішуйте, міняйте...
Чухають потилицю... В Україні в ОСББ із звичними 450 квартирами спробуй збери кворум, а тут всього 20 - але всі - іноземці...
Post scriptum: Нерухомість - дівчина тендітна, треба обережно брати руками, думаючи...
А так - і багатії будуть плакати... Вже плачуть...
Часи такі... "Тяжко, важко в світі жити..." (Т.Шевченко)