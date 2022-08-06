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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 666667668669
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 09:49

  roberto dark написав:
  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/41968/#2573527
Были бы деньги, бесусловно вложлился бы в квартиру в центре города. Как человек, выросший в Израиле, я знаком с процессами, которая проходит страна в момент опасности уничтожения, и которая получает помощь от США и других развитых стран. Нет сомнения, что и здесь будет похожий процесс перераспределения имущества ( от сбежавших паникеров, продающих дома за 10к баксов как в 1995 году в днепре и киеве более смелым, которые теперь живут на Мальдивах, попивая кокосовые орехи) , а после окончания войны все постепенно возвращается к норме, и цены улетают в даль, особенно учитивая потенциальние вкладывания финансов в Украину как сейчас намечаются. Если что, готов купить дом под Киевом с ремонтом, метров 150-180 .

Цікаво було почитати, що пишуть айтішники про купівлю нерухомості в Україні та в ЄС ( про Туреччину то тепер взагалі ніхто навіть не заїкнеться ( упаси Господи), а особливо про те що ніби 90% їх збираються повернутись додому після війни.

Особливо про те, як один ІТ-вець пише, що в нього там впав рівень життя, зате прості роботяги і не по думають вернутись на українську мінімалку. 😎
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 09:54

  roberto dark написав: Цікаво було почитати, що пишуть айтішники про купівлю нерухомості в Україні та в ЄС. Про Туреччину( упаси Господи), то взагалі ніхто із них, в здоровому глузді, навіть не заїкнувся.
Особливо приємно те, що ніби 90% їх збираються повернутись додому після війни.

Ми ізраїльского фахівця з інвестцій дуже розуміємо:
- не вдалося жодному з учасників форуму в 2020-2021 роках впихнути Попередній договір на інвестиції в котлован в сумі 300 000 доларів в чудових місцях поруч з Ma'alot-Tarshiha та Kfar Vradim;
- сам вклався в 2019 році в залізобетонний паралелепіпед в одному з малих містечок Київської області.
- ну і про "90% їх збираються повернутись додому після війни" - сам після ночівлі ао зхаткахз в околицях Львова виїхав в безпечний Ізраїль. Блін, не попав в 90%...
Красень!
Як писав один з сатириків: "Зри в корень"...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 10:02

Прикольно, що через рік часу, зайшовши випадково на гілку реклами турецької нерухомості, я був відверто здивований що вона ще жива, а байкар акурт ніяк не вгамується...))
roberto dark
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