Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/41968/#2573527 Были бы деньги, бесусловно вложлился бы в квартиру в центре города. Как человек, выросший в Израиле, я знаком с процессами, которая проходит страна в момент опасности уничтожения, и которая получает помощь от США и других развитых стран. Нет сомнения, что и здесь будет похожий процесс перераспределения имущества ( от сбежавших паникеров, продающих дома за 10к баксов как в 1995 году в днепре и киеве более смелым, которые теперь живут на Мальдивах, попивая кокосовые орехи) , а после окончания войны все постепенно возвращается к норме, и цены улетают в даль, особенно учитивая потенциальние вкладывания финансов в Украину как сейчас намечаются. Если что, готов купить дом под Киевом с ремонтом, метров 150-180 .
Цікаво було почитати, що пишуть айтішники про купівлю нерухомості в Україні та в ЄС ( про Туреччину то тепер взагалі ніхто навіть не заїкнеться ( упаси Господи), а особливо про те що ніби 90% їх збираються повернутись додому після війни.
Особливо про те, як один ІТ-вець пише, що в нього там впав рівень життя, зате прості роботяги і не по думають вернутись на українську мінімалку. 😎
roberto dark написав: Цікаво було почитати, що пишуть айтішники про купівлю нерухомості в Україні та в ЄС. Про Туреччину( упаси Господи), то взагалі ніхто із них, в здоровому глузді, навіть не заїкнувся. Особливо приємно те, що ніби 90% їх збираються повернутись додому після війни.
Ми ізраїльского фахівця з інвестцій дуже розуміємо: - не вдалося жодному з учасників форуму в 2020-2021 роках впихнути Попередній договір на інвестиції в котлован в сумі 300 000 доларів в чудових місцях поруч з Ma'alot-Tarshiha та Kfar Vradim; - сам вклався в 2019 році в залізобетонний паралелепіпед в одному з малих містечок Київської області. - ну і про "90% їх збираються повернутись додому після війни" - сам після ночівлі ао зхаткахз в околицях Львова виїхав в безпечний Ізраїль. Блін, не попав в 90%... Красень! Як писав один з сатириків: "Зри в корень"...