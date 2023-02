Додано: П'ят 17 лют, 2023 10:25

1. Загальна картина купівлі нерухомості в Туреччині.

2. Інвестиції в нерухомість іноземців.

3. Розподіл іноземних інвесторів за громадянством.

Січень - така пора, коли сплять не тільки ведмеді, але і інвестори.Інститут статистики Туреччини оприлюднив зранку підсумки продажу нерухомості ноземцям за січень 2023 року.Підсумки продажу нарухомості за весь 2022 рік можна почитати на цій гілці за 18 січня.Що там було цікавого:- громадяни України міцно посілив ТОР-20 інвесторів - до цього ніколи не опускалися нижче місця 10 в ТОР-20.- в ТОР-20 увірвалися громадни Швеції, Канади, Саудівської Аравії, Нідерландів та - що для мене було дивно - Ізраїля.Ну ось січень 2023 року:Іn Türkiye, house sales. İstanbul had the highest share with 17.8% and 17 thousand 415 house sales. The followers of İstanbul were Ankara with 8 thousand 808 house saleswith the share of 9.0% and 5.7% respectively.House sales to foreignerscompared to the same month of the previous year and became 4 161 (January 2022 - 4 186, January 2021 - 2 675). House sales to foreigners had 4.3% share of all house sales in January.The followers of Antalya were İstanbul with a 1 380 house sales and Mersin with 331 house sales to foreigners.In January, Russia citizens bought a thousand 557 houses from Türkiye. The followers of Russia citizens were Iran citizens with 526 house sales, Iraq citizens with 229 house sales andwith 157 house sales.Тепер зрозуміли, чого бісяться та підплигують фахівці з інвестицій вище?Джерело: