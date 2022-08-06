Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:36

Людство роками намагається вгадувати то виграш в Рулетку, то в спортивних матчах, то сидить купа фахівців з катаклізмів Земної кулі.

Цікаво, що в жодному випадку не вдалося вгадувати:

- як сказав мій приячтель, який один час тримав рулетку в одному з міст України, "Рулетку тримають не для того, щоби відвідувач там щось вгадав/виграв". Хоча виграють: при мені один азіат в одниму з казіно Лас Вегаса - як не поставить фішку на якусь цифру - так і виграв - там збіглося пів-казіно відвідувачів так, що спочатку на допомого одному круп"є прийшов другий (стояли за столом вдвох проти одногно азіата), а потім прийшла служба охорони казіно та всіх відтіснила.

- щоби виграти за часів СРСР в Спортлото, ми на заняттях з Математики порахували: треба купити 14 567 345 білетів. Але вигравали ж люди...

- хто міг вгададти ще рік тому, що десятки міст та сел України перестануть інсувати взагалі... і пострждалих буде не близько 42 000, як в Туреччині, а в десятки разів більше...



Але я Вас підтримую: треба шукати місця безпечні і цікаві.

Не вгадаєш, де вони: в позаминулому році на Гавайі прилетіли на відпочинок діти приятеля - ідуть по чудовій Набережній Гонолулу - раптом сирена і на мобільний телефон приходить повідомлення, щоби терміново ховалися - по острову випустили чи корейці, чи катайці, чи інопланетяни атомні ракети. НЕ ЖАРТУЮ: прямо на вулиці відкрили каналізаційний люк залізли та накрилися кришкою. Я реально не жартую.

Через 5 хвилин був відбій тривоги - виявилося: якась похибка комп"ютера.

Похибка - так похибка, але жінка того парубка потім місяць лікувалася в психіатричній лікарні...

І я не жартую...



Тому: Приз - в студію!

Поділіться особисто Ви варіантами, щось робить.

Наприклад, я вчора купив авіаквитки на рейс в Calgarу на 29 травня літак о 08-35 - WESTJET - вже домовився, щоби мене на 07-ранку відвезли в аеропорт SFO: подивлюся+помацаю Канаду.



Що порадите помацати особисто Ви?