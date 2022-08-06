Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/41968/#2573527 Были бы деньги, бесусловно вложлился бы в квартиру в центре города. Как человек, выросший в Израиле, я знаком с процессами, которая проходит страна в момент опасности уничтожения, и которая получает помощь от США и других развитых стран. Нет сомнения, что и здесь будет похожий процесс перераспределения имущества ( от сбежавших паникеров, продающих дома за 10к баксов как в 1995 году в днепре и киеве более смелым, которые теперь живут на Мальдивах, попивая кокосовые орехи) , а после окончания войны все постепенно возвращается к норме, и цены улетают в даль, особенно учитивая потенциальние вкладывания финансов в Украину как сейчас намечаются. Если что, готов купить дом под Киевом с ремонтом, метров 150-180 .
Цікаво було почитати, що пишуть айтішники про купівлю нерухомості в Україні та в ЄС ( про Туреччину то тепер взагалі ніхто навіть не заїкнеться ( упаси Господи), а особливо про те що ніби 90% їх збираються повернутись додому після війни.
Особливо про те, як один ІТ-вець пише, що в нього там впав рівень життя, зате прості роботяги і не по думають вернутись на українську мінімалку. 😎
roberto dark написав: Цікаво було почитати, що пишуть айтішники про купівлю нерухомості в Україні та в ЄС. Про Туреччину( упаси Господи), то взагалі ніхто із них, в здоровому глузді, навіть не заїкнувся. Особливо приємно те, що ніби 90% їх збираються повернутись додому після війни.
Ми ізраїльского фахівця з інвестцій дуже розуміємо: - не вдалося жодному з учасників форуму в 2020-2021 роках впихнути Попередній договір на інвестиції в котлован в сумі 300 000 доларів в чудових місцях поруч з Ma'alot-Tarshiha та Kfar Vradim; - сам вклався в 2019 році в залізобетонний паралелепіпед в одному з малих містечок Київської області. - ну і про "90% їх збираються повернутись додому після війни" - сам після ночівлі по хатках в околицях Львова виїхав в безпечний Ізраїль. Блін, не попав в 90%... Як писав один з сатириків: "Зри в корень"...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 17 лют, 2023 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Я не менш здивований, що після майже 6-ти місчних мандрів околицями Львова пан roberto після чергового переїзду в Ізраїль почав активно писати на цій гілці. До цього активно на львівській гілці топтав ногами учасника форуму, який зараз в окопах боронить Україну.
Раз вже знову на "Землі обетованній", то розказуйте за темою гілки, в що та як рекомендуєте вкладатися в Ізраїлі. Послухаємо. Реально цікаво. Мабуть, же щось нове запропонуєте нашим форумчанам: останній раз була порада від Вас вкладатися в якийсь цікавий "трикутник" в ізраїльскій пустелі - назву "трикутника" не пригадаю, для мне іврит є важким для вимови.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 17 лют, 2023 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Січень - така пора, коли сплять не тільки ведмеді, але і інвестори. Інститут статистики Туреччини оприлюднив зранку підсумки продажу нерухомості ноземцям за січень 2023 року.
Підсумки продажу нарухомості за весь 2022 рік можна почитати на цій гілці за 18 січня. Інвестуємо в нерухомість закордоном Що там було цікавого: - громадяни України міцно посіли місце 4 в ТОР-20 інвесторів - до цього ніколи не опускалися нижче місця 10 в ТОР-20. - в ТОР-20 увірвалися громадни Швеції, Канади, Саудівської Аравії, Нідерландів та - що для мене було дивно - Ізраїля.
Ну ось січень 2023 року: 1. Загальна картина купівлі нерухомості в Туреччині.
Іn Türkiye, house sales increased by 10.6% in January compared to the same month of the previous year and became 97 thousand 708. İstanbul had the highest share with 17.8% and 17 thousand 415 house sales. The followers of İstanbul were Ankara with 8 thousand 808 house sales and Antalya with 5 thousand 572 house sales with the share of 9.0% and 5.7% respectively. 2. Інвестиції в нерухомість іноземців.
House sales to foreigners decreased by 0.6% in January compared to the same month of the previous year and became 4 161 (January 2022 - 4 186, January 2021 - 2 675). House sales to foreigners had 4.3% share of all house sales in January. Antalya ranked first with a 1 592 sales (!!!) to foreigners. The followers of Antalya were İstanbul with a 1 380 house sales and Mersin with 331 house sales to foreigners.
3. Розподіл іноземних інвесторів за громадянством. In January, Russia citizens bought a thousand 557 houses from Türkiye. The followers of Russia citizens were Iran citizens with 526 house sales, Iraq citizens with 229 house sales and Ukraine citizens with 157 house sales. Громадяни України міцно тримають місце 4 в ТОР-20. Тепер зрозуміли, чого бісяться та підплигують фахівці з інвестицій вище? Джерело: https://www.tuik.gov.tr/
Січень - така пора, коли сплять не тільки ведмеді, але і інвестори. Інститут статистики Туреччини оприлюднив зранку підсумки продажу нерухомості ноземцям за січень 2023 року.
Підсумки продажу нарухомості за весь 2022 рік можна почитати на цій гілці за 18 січня. Інвестуємо в нерухомість закордоном Що там було цікавого: - громадяни України міцно посіли місце 4 в ТОР-20 інвесторів - до цього ніколи не опускалися нижче місця 10 в ТОР-20. - в ТОР-20 увірвалися громадни Швеції, Канади, Саудівської Аравії, Нідерландів та - що для мене було дивно - Ізраїля.
Ну ось січень 2023 року: 1. Загальна картина купівлі нерухомості в Туреччині.
Іn Türkiye, house sales increased by 10.6% in January compared to the same month of the previous year and became 97 thousand 708. İstanbul had the highest share with 17.8% and 17 thousand 415 house sales. The followers of İstanbul were Ankara with 8 thousand 808 house sales and Antalya with 5 thousand 572 house sales with the share of 9.0% and 5.7% respectively. 2. Інвестиції в нерухомість іноземців.
House sales to foreigners decreased by 0.6% in January compared to the same month of the previous year and became 4 161 (January 2022 - 4 186, January 2021 - 2 675). House sales to foreigners had 4.3% share of all house sales in January. Antalya ranked first with a 1 592 sales (!!!) to foreigners. The followers of Antalya were İstanbul with a 1 380 house sales and Mersin with 331 house sales to foreigners.
3. Розподіл іноземних інвесторів за громадянством. In January, Russia citizens bought a thousand 557 houses from Türkiye. The followers of Russia citizens were Iran citizens with 526 house sales, Iraq citizens with 229 house sales and Ukraine citizens with 157 house sales. Громадяни України міцно тримають місце 4 в ТОР-20. Тепер зрозуміли, чого бісяться та підплигують фахівці з інвестицій вище? Джерело: https://www.tuik.gov.tr/
січень був останній місяць "успішного успіха" ТРЖН за лютий, як любить вживати байкар з турецького берега: "дубль-пусто", або "ОО"
Людство роками намагається вгадувати то виграш в Рулетку, то в спортивних матчах, то сидить купа фахівців з катаклізмів Земної кулі. Цікаво, що в жодному випадку не вдалося вгадувати: - як сказав мій приячтель, який один час тримав рулетку в одному з міст України, "Рулетку тримають не для того, щоби відвідувач там щось вгадав/виграв". Хоча виграють: при мені один азіат в одниму з казіно Лас Вегаса - як не поставить фішку на якусь цифру - так і виграв - там збіглося пів-казіно відвідувачів так, що спочатку на допомого одному круп"є прийшов другий (стояли за столом вдвох проти одногно азіата), а потім прийшла служба охорони казіно та всіх відтіснила. - щоби виграти за часів СРСР в Спортлото, ми на заняттях з Математики порахували: треба купити 14 567 345 білетів. Але вигравали ж люди... - хто міг вгададти ще рік тому, що десятки міст та сел України перестануть інсувати взагалі... і пострждалих буде не близько 42 000, як в Туреччині, а в десятки разів більше...
Але я Вас підтримую: треба шукати місця безпечні і цікаві. Не вгадаєш, де вони: в позаминулому році на Гавайі прилетіли на відпочинок діти приятеля - ідуть по чудовій Набережній Гонолулу - раптом сирена і на мобільний телефон приходить повідомлення, щоби терміново ховалися - по острову випустили чи корейці, чи катайці, чи інопланетяни атомні ракети. НЕ ЖАРТУЮ: прямо на вулиці відкрили каналізаційний люк залізли та накрилися кришкою. Я реально не жартую. Через 5 хвилин був відбій тривоги - виявилося: якась похибка комп"ютера. Похибка - так похибка, але жінка того парубка потім місяць лікувалася в психіатричній лікарні... І я не жартую...
Тому: Приз - в студію! Поділіться особисто Ви варіантами, щось робить. Наприклад, я вчора купив авіаквитки на рейс в Calgarу на 29 травня літак о 08-35 - WESTJET - вже домовився, щоби мене на 07-ранку відвезли в аеропорт SFO: подивлюся+помацаю Канаду.
Хто би бісився? Українців в 10 разів менше, по графіку акурта, ніж тих самих росіян, а ще якщо прибавити їх союзників, бородатих іранців та іракців, то в Анталії і на вулицю вийти моторошно ( кругом вороги і це не жарт!!!). Тому звичайно треба тікати. Хоч би в холодну Канаду і то краще. А ГОЛОВНЕ ПОДАЛІ ВІД ЗЕМЛЕТРУСІВ. P.S. "Дубль-пусто", як каже пан flyman, то економічна стратегія акурта)).
Ну Ви вже про пана флаймана не згадували б - там 100 разів по дубль-пусто. Погана прикмета таке згадувати......
А що там в Хайфі не ходять бородаті араби? Не вірю, і в Ізраїлі не був, якось "земля обєтованная" не для мене - але дивився чудовий серіал на Netflix - "Fauda". Всім рекомендую подивитися - вийшов новий сезон - один з найкращих серіалів від Netflix . Сезон 4 вийшов з українськими субтітрами. Реально круто кіно зняли ізраїльтяни. Там не тільки араби бородаті... Тому я пана roberto розумію: куди не сунеться: або захисники України бородаті, яких він скажено топтав ногами, або араби бородаті - аж 229+526 - в тій країні світу, де він ніколи в житті не був... А я запрошував - програма його візиту досі зберігається на цьому форумі... Ні, но лоханУвся реально в липні/серпні 2019... рана не заживає... Я підняв статистику про купівлю квартир іноземцями за серпень 2019 - In house sales to foreigners became 3 604 by decreasing 6.8% compared to the same month of the previous year. Ех, було б 3 605... красива цифра... "кругла"... І 154 000 шекелів (40 000 євро) перетворилися б в січні 2023 в 120 000 євро... красива цифра... "кругла"... Не судилося...
Пане роберто, ми тут всі інвестори, всі з головою дружимо, то поділіться, в що Ви можете в Ізраїлі вкласти гроші, виручені від продажу двох паркомісць у Львові.
roberto dark написав:Хто би бісився? Українців в 10 разів менше, по графіку акурта, ніж тих самих росіян, а ще якщо прибавити їх союзників, бородатих іранців та іракців, то в Анталії і на вулицю вийти моторошно ( кругом вороги і це не жарт!!!). Тому звичайно треба тікати. Хоч би в холодну Канаду і то краще. А ГОЛОВНЕ ПОДАЛІ ВІД ЗЕМЛЕТРУСІВ. P.S. "Дубль-пусто", як каже пан flyman, то економічна стратегія акурта)).
Поки був у черзі, ненанарок підслухав розмову про наших в Канаді:
- купили моторний човен, живуть в будинку біля озера (там тих озер неміряно) - Канада приблизно на тій широті що і ми заселена в основному - літо довше чим в нас, як і зима, міжсезоння коротке - багато сонця навіть в холодну пору року (в нас не було його видко 3 місяці) - багато снігу зимою, приходиться прокопувати ходи в снігу - діти ще в Україні вивчили мову дивлячися мультики англійською на планшеті - сама менша дитина не має акценту, сприймається дітьми аборигенів за свою - зауважила ніякого прояву расизму як до понаїхів
не чув ні слова негативу, що погано в Канаді, і 90% вернуться