Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:05

Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.

Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.

На жаль, ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...



Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують, як є, і цікаво, наприклад канал Palmer Life.

Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.

Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.

Його досвід Вам не підійде, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.



З точки зору фінансів дві речі цікаві:

- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.

- жінка з іншого каналу вчора розказувла, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.



Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.