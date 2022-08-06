Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...
Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують, як є, і цікаво, наприклад канал Palmer Life.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Його досвід Вам не підійде, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.
З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувла, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.