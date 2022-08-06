Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:05

Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.

Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.

На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...



Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life.

Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.

Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.

Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.



З точки зору фінансів дві речі цікаві:

- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.

- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.

- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.



Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.