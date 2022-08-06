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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 667668669670
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:05

Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...

Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.

З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.

Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:07

Судячи по репортажам із Туреччини, то массово складалося від землетрусу, як раз малоповерхове житло, в якому на бетонну опору по 4 арматурини, на відміну від високоповерхових будинків із бетону.

Цікава думка як раз пана акурта, по цьому питанню, бо нам усім відомо, що він купив САМЕ ТАКЕ житло ДЛЯ СЕБЕ на окраїні Анталії, і 100% не для перепродажу. Хоча Туреччина то така країна, що треба знати коли продавати, але пізно мабуть пити Боржомі...))
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:07

Реально цікаво: два красеня, які реально профукали - про срали - все на світі в житті - сидять вдвох у повністю розбитого корита і розмірковують про інвестиції в ту країну, де жоден в світі ніколи не був і в наближчі 1/2 сторіччя не будуть, бо не отримали за все життя ні грошей, ні родин, ні нерухомості.
Можна пишатися таким кадрами форуму.
Перехреститися, всі нормальні українці: щоб у Вас так не було.
Раніше був термін "Спайка города и деревни".
Зараз на перший план вийшло: "Спайка безробітного безсімейного з Тернополя з безробітним безсімейним з Ізраїля".
Супер кошерно!

Добре, що вони є: всім наука, як НЕ треба робити і як не треба жити.

Хлопці! Вам респект і уважуха від мене! Краща школа життя для всіх.
Ви навіть не розумієте - як класно все, що ви пишете. Аплодую!

P.S. Для roberto dark. Не порушуйте заповіді Тори: в шабат не можна не тільки писати дурниці, а й взагалі писати. Бог черговий раз накаже, ви ж не забули, чим закінчилося ваше попреднє - 2020/2021 років - порушення заповідей Тори... Ото ж.
Тора - мудра книга. Не можна порушувати...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:33

  akurt написав:Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...

Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.

З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.

Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.

Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:56

  airmax78 написав:
  akurt написав:Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...

Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.

З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.

Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.

Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?

та там хлопа вже мали депортувати за різні афери, і тут такий поворот!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:29

  airmax78 написав:
  akurt написав:Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...

Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.

З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.

Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.

Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?

Пффф! Теж мені непересічна історія)
Мама нотаріус і тато землевпорядник вирішують кому з малими лишитись в хаті Рода Стюарта, а кому валити додому пильнувати бізнес. Перемагає тато, бо що робити землевпоряднику, хоч і в спокійному ( до позавчора) прикордонному з Польщею місті західної України. Ну і мама їде назад кувати копійку. Бо кому ж ті укрнотаріуси в Англії потрібні, та й корупція сама себе не поборить))) Якщо що у мене таких історій міліон.
Натомість люди, що чудом вискочили з Маріка, ледве жевріють і збираються відбудовувати Україну.
gonchik74
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