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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 667668669670
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:05

Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...

Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.

З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.

Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:07

Судячи по репортажам із Туреччини, то массово складалося від землетрусу, як раз малоповерхове житло, в якому на бетонну опору по 4 арматурини, на відміну від високоповерхових будинків із бетону.

Цікава думка як раз пана акурта, по цьому питанню, бо нам усім відомо, що він купив САМЕ ТАКЕ житло ДЛЯ СЕБЕ на окраїні Анталії, і 100% не для перепродажу. Хоча Туреччина то така країна, що треба знати коли продавати, але пізно мабуть пити Боржомі...))
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:33

  akurt написав:Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...

Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.

З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.

Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.

Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:56

  airmax78 написав:
  akurt написав:Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...

Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.

З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.

Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.

Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?

та там хлопа вже мали депортувати за різні афери, і тут такий поворот!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:29

  airmax78 написав:
  akurt написав:Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...

Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.

З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.

Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.

Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?

Пффф! Теж мені непересічна історія)
Мама нотаріус і тато землевпорядник вирішують кому з малими лишитись в хаті Рода Стюарта, а кому валити додому пильнувати бізнес. Перемагає тато, бо що робити землевпоряднику, хоч і в спокійному ( до позавчора) прикордонному з Польщею місті західної України. Ну і мама їде назад кувати копійку. Бо кому ж ті укрнотаріуси в Англії потрібні, та й корупція сама себе не поборить))) Якщо що у мене таких історій міліон.
Натомість люди, що чудом вискочили з Маріка, ледве жевріють і збираються відбудовувати Україну.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:58

  airmax78 написав:Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?

Акурт вірить навіть в "розового поні", особливо якщо йому треба в черговий раз ПРИБРЕХАТИ.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:27

  gonchik74 написав:Пффф! Теж мені непересічна історія)
Мама нотаріус і тато землевпорядник вирішують кому з малими лишитись в хаті Рода Стюарта, а кому валити додому пильнувати бізнес. Перемагає тато, бо що робити землевпоряднику, хоч і в спокійному ( до позавчора) прикордонному з Польщею місті західної України. Ну і мама їде назад кувати копійку. Бо кому ж ті укрнотаріуси в Англії потрібні, та й корупція сама себе не поборить))) Якщо що у мене таких історій міліон.
Натомість люди, що чудом вискочили з Маріка, ледве жевріють і збираються відбудовувати Україну.

Срані паразити, справжні глісти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:40

У мене є думка, що ймовірність конфіскації квартир, які належать іноземцям, на користь держави ( в тому чи іншому вигляді, наприклад примусять продати за якусь символічну сумму відповідним указом президента), стає все більше ймовірною в Туреччині.

Тільки згадайте, як майже 20 років тому Єрдоган прийшов до влади на фоні того, попередники не змогли справитись із наслідками землетрусів.
І ось історія повторилась вже як фарс, із ним самим. Ви ж розумієте, що його нічого не зупинить і це рішення буде ним прийняте без вагань, ради перемоги на майбутніх виборах весною цього року.

Особливо враховуючи, що катастрофа затронула 23 млн турків і тільки по офіційних даних 13.5 млн лишились БЕЗ ЖИТЛА!!! Їх очевидно потрібно буде розселити найближчим часом, а готелі для постійного проживання зовсім не придатні.

Крім того це повністю зруйнує туристичний бізнес. В пресі вже з'явилась інформація про те, що російські та німецькі туристи не хочуть ділити готелі з біженцями із зони землетрусу, що було цілком передбачувано. Так, тільки в рашці продажі турів до Туреччини вже впали на 25% і це тільки початок...
roberto dark
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