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Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:05
Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...
Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.
З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.
Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.
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akurt
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:07
Судячи по репортажам із Туреччини, то массово складалося від землетрусу, як раз малоповерхове житло, в якому на бетонну опору по 4 арматурини, на відміну від високоповерхових будинків із бетону.
Цікава думка як раз пана акурта, по цьому питанню, бо нам усім відомо, що він купив САМЕ ТАКЕ житло ДЛЯ СЕБЕ на окраїні Анталії, і 100% не для перепродажу. Хоча Туреччина то така країна, що треба знати коли продавати, але пізно мабуть пити Боржомі...))
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roberto dark
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:33
akurt написав:
Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...
Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life
.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську
- але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.
З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто
" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.
Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.
Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?
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airmax78
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:56
airmax78 написав: akurt написав:
Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...
Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life
.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську
- але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.
З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто
" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.
Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.
Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?
та там хлопа вже мали депортувати за різні афери, і тут такий поворот!
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:29
airmax78 написав: akurt написав:
Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...
Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life
.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську
- але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.
З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто
" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.
Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.
Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?
Пффф! Теж мені непересічна історія)
Мама нотаріус і тато землевпорядник вирішують кому з малими лишитись в хаті Рода Стюарта, а кому валити додому пильнувати бізнес. Перемагає тато, бо що робити землевпоряднику, хоч і в спокійному ( до позавчора) прикордонному з Польщею місті західної України. Ну і мама їде назад кувати копійку. Бо кому ж ті укрнотаріуси в Англії потрібні, та й корупція сама себе не поборить))) Якщо що у мене таких історій міліон.
Натомість люди, що чудом вискочили з Маріка, ледве жевріють і збираються відбудовувати Україну.
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gonchik74
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:58
airmax78 написав:
Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?
Акурт вірить навіть в "розового поні", особливо якщо йому треба в черговий раз ПРИБРЕХАТИ.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:27
gonchik74 написав:
Пффф! Теж мені непересічна історія)
Мама нотаріус і тато землевпорядник вирішують кому з малими лишитись в хаті Рода Стюарта, а кому валити додому пильнувати бізнес. Перемагає тато, бо що робити землевпоряднику, хоч і в спокійному ( до позавчора) прикордонному з Польщею місті західної України. Ну і мама їде назад кувати копійку. Бо кому ж ті укрнотаріуси в Англії потрібні, та й корупція сама себе не поборить))) Якщо що у мене таких історій міліон.
Натомість люди, що чудом вискочили з Маріка, ледве жевріють і збираються відбудовувати Україну.
Срані паразити, справжні глісти.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:40
У мене є думка, що ймовірність КОНФІСКАЦІЇ КВАРТИР, які належать іноземцям, на користь держави ( в тому чи іншому вигляді, наприклад примусять продати за якусь символічну сумму відповідним указом президента), стає все більше РЕАЛЬНОЮ в Туреччині.
Тільки згадайте, як майже 20 років тому Єрдоган прийшов до влади на фоні того, попередники не змогли справитись із наслідками землетрусів.
І ось історія повторилась вже як фарс, із ним самим. Ви ж розумієте, що його нічого не зупинить і це рішення буде ним прийняте без вагань, ради перемоги на майбутніх виборах весною цього року.
Особливо враховуючи, що катастрофа затронула 23 млн турків і тільки по офіційних даних 13.5 млн лишились БЕЗ ЖИТЛА!!! Їх очевидно потрібно буде розселити найближчим часом, а готелі для постійного проживання зовсім не придатні.
Крім того це повністю зруйнує туристичний бізнес. В пресі вже з'явилась інформація про те, що російські та німецькі туристи не хочуть ділити готелі з біженцями із зони землетрусу, що було цілком передбачувано. Так, тільки в рашці продажі турів до Туреччини вже впали на 25% і це тільки початок...
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roberto dark
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Додано: Суб 18 лют, 2023 02:13
Пане роберто, Ви для всіх нас "Ходяча реклама" того, як не слід робити.
Тут би якраз дослідити: хто саме Вас надоумив наробити таку серію карколомних помилок...
Якось мені не віриться, що рідний брат...
Втративши все на світі, яку тільки нову теорію не придумаєш... Хто тільки не буде винний, що тільки не придумаєш цікавого...
Але треба шукати першоджерело помилок, аналізувати ту мить, коли було прийнято чергове невірне рішення, інакше помилки будуть знову повторюватися.
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akurt
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