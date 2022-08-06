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Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:05
Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...
Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.
З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.
Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.
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akurt
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:07
Судячи по репортажам із Туреччини, то массово складалося від землетрусу, як раз малоповерхове житло, в якому на бетонну опору по 4 арматурини, на відміну від високоповерхових будинків із бетону.
Цікава думка як раз пана акурта, по цьому питанню, бо нам усім відомо, що він купив САМЕ ТАКЕ житло ДЛЯ СЕБЕ на окраїні Анталії, і 100% не для перепродажу. Хоча Туреччина то така країна, що треба знати коли продавати, але пізно мабуть пити Боржомі...))
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roberto dark
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:33
akurt написав:
Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...
Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life
.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську
- але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.
З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто
" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.
Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.
Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?
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airmax78
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:56
airmax78 написав: akurt написав:
Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...
Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life
.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську
- але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.
З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто
" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.
Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.
Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?
та там хлопа вже мали депортувати за різні афери, і тут такий поворот!
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flyman
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:29
airmax78 написав: akurt написав:
Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.
Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.
На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...
Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life
.
Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.
Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську
- але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.
Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.
З точки зору фінансів дві речі цікаві:
- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.
- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.
- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто
" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.
Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.
Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?
Пффф! Теж мені непересічна історія)
Мама нотаріус і тато землевпорядник вирішують кому з малими лишитись в хаті Рода Стюарта, а кому валити додому пильнувати бізнес. Перемагає тато, бо що робити землевпоряднику, хоч і в спокійному ( до позавчора) прикордонному з Польщею місті західної України. Ну і мама їде назад кувати копійку. Бо кому ж ті укрнотаріуси в Англії потрібні, та й корупція сама себе не поборить))) Якщо що у мене таких історій міліон.
Натомість люди, що чудом вискочили з Маріка, ледве жевріють і збираються відбудовувати Україну.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:58
airmax78 написав:
Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?
Акурт вірить навіть в "розового поні", особливо якщо йому треба в черговий раз ПРИБРЕХАТИ.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:27
gonchik74 написав:
Пффф! Теж мені непересічна історія)
Мама нотаріус і тато землевпорядник вирішують кому з малими лишитись в хаті Рода Стюарта, а кому валити додому пильнувати бізнес. Перемагає тато, бо що робити землевпоряднику, хоч і в спокійному ( до позавчора) прикордонному з Польщею місті західної України. Ну і мама їде назад кувати копійку. Бо кому ж ті укрнотаріуси в Англії потрібні, та й корупція сама себе не поборить))) Якщо що у мене таких історій міліон.
Натомість люди, що чудом вискочили з Маріка, ледве жевріють і збираються відбудовувати Україну.
Срані паразити, справжні глісти.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:40
У мене є думка, що ймовірність КОНФІСКАЦІЇ КВАРТИР, які належать іноземцям, на користь держави ( в тому чи іншому вигляді, наприклад примусять продати за якусь символічну сумму відповідним указом президента), стає все більше РЕАЛЬНОЮ в Туреччині.
Тільки згадайте, як майже 20 років тому Єрдоган прийшов до влади на фоні того, попередники не змогли справитись із наслідками землетрусів.
І ось історія повторилась вже як фарс, із ним самим. Ви ж розумієте, що його нічого не зупинить і це рішення буде ним прийняте без вагань, ради перемоги на майбутніх виборах весною цього року.
Особливо враховуючи, що катастрофа затронула 23 млн турків і тільки по офіційних даних 13.5 млн лишились БЕЗ ЖИТЛА!!! Їх очевидно потрібно буде розселити найближчим часом, а готелі для постійного проживання зовсім не придатні.
Крім того це повністю зруйнує туристичний бізнес. В пресі вже з'явилась інформація про те, що російські та німецькі туристи не хочуть ділити готелі з біженцями із зони землетрусу, що було цілком передбачувано. Так, тільки в рашці продажі турів до Туреччини вже впали на 25% і це тільки початок...
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Додано: Суб 18 лют, 2023 02:13
Пане роберто, я розумію Вашу психологічну травму, пов"язану з невдалою інвестицією в паралелепіпед недобудови в одному з райцентрів Київської області і спробою перетворити ту недобудову - вперше в світі такий експеримент - за допомогою Viber - прямо з Ізраїля (!!!) в он-лайн режимі - в нормальне житло.
Дивуватися можна також і цікавим теоріям про "Рівень вологості повітря", яка буцім-то є вирішальною для вибору місця інвестицій (за Вашою оприлюдненою на цьому форумі теорією 51% - можна, а при 54% або вище 54% - не можна: правда, вклалися там, де 88%), про довжину/наявність бороди у арабів (які за Вашою теорією буцім-то заважають людям жити, хоча живете в ці дні саме серед них), і про те, що написали вище.
Реально незвичні цікаві теорії.
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akurt
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Додано: Суб 18 лют, 2023 08:01
У мене є ще одна теорія, чому акурту зовсім НЕ ЗАВАЖАЮТЬ проживати в анталійських єпенях, його "расейські" друзі. Під дудку яких він готовий танцювати і співати 24/7. Вся справа в улюблених йому "денюжках", карбованцях або рубликах, які він обожнює отримувати від своїх клієнтів, за послуги : таксиста, носильщика валіз і т.д., а головне - інформатора по турецьких забудовах із "гівна та палок".
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