akurt написав:

Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент.Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок.На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, каналХлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі.Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає.Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.З точки зору фінансів дві речі цікаві:- він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200.- жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць.- орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.