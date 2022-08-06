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Судячи по репортажам із Туреччини, то массово складалося від землетрусу, як раз малоповерхове житло, в якому на бетонну опору по 4 арматурини, на відміну від високоповерхових будинків із бетону.
Цікава думка як раз пана акурта, по цьому питанню, бо нам усім відомо, що він купив САМЕ ТАКЕ житло ДЛЯ СЕБЕ на окраїні Анталії, і 100% не для перепродажу. Хоча Туреччина то така країна, що треба знати коли продавати, але пізно мабуть пити Боржомі...))
akurt написав:Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент. Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок. На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...
Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life. Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі. Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає. Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.
З точки зору фінансів дві речі цікаві: - він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200. - жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць. - орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.
Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.
Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?
akurt написав:Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент. Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок. На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...
Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life. Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі. Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає. Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.
З точки зору фінансів дві речі цікаві: - він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200. - жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць. - орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.
Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.
Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?
та там хлопа вже мали депортувати за різні афери, і тут такий поворот!
akurt написав:Маєте рацію, пане Флаймане: не все погано в Канаді і для когось - цікавий старт або експеримент. Є багато цікавих відео/сповідей на Yutube від наших українців та українок. На жаль, Ви дивитеся тільки росіянські відео... Ну то доля у Вас така: орієнтуватися на гірше або погане...
Є хлопці дуже прості - але саме тим - що розказують просто і як є, і цікаво, наприклад, канал Palmer Life. Хлопець з Вінничини - до того 4,5 роки жив та працював в Польщі. Тут напочатку було так погано, що вже збирався знову в Жеч Посполіту Польську - але вже втягнувся... Вже сказав, що в його фірмі вакансій немає. Крім того, там треба наполегливо, сумлінно і багато працювати.
З точки зору фінансів дві речі цікаві: - він вийшов на рівень зарплатні в 1600 доларів за 2 тижня. В місяць получається поки що десь 3 200. - жінка з іншого каналу вчора розказувала, що для того, щоби більш/менш нормально жити родині з однією дитиною, треба мінімум 5 000 доларів на місяць. - орендна плата зростає і зростає, прогнозують в квітні ще більше зростання... бо тільки одним рейсом "Варшава-Торонто" прибуває по 300 людей... і багато людей будуть хотіти встигнути прибути до 31 березня 2023.
Ось він родину поки що і не викликає: не зможе утримувати.
Акурт, як Ви так спокійно реагуєте на ці історії зі світу тварин? Жив собі хлопець в Польші. Почалась війна. Відкрилось "вікно можливостей" - скориставшись ним переїхав до Канади - "по програмі для українських біженців постраждалих від війни"... самий постраждалий, сука. Тепер постить відосікі як він влаштувався. Ніби так і треба. Це ж ПЦ. Що з людьми відбувається що вони не розуміють, що це ганьба?
Пффф! Теж мені непересічна історія) Мама нотаріус і тато землевпорядник вирішують кому з малими лишитись в хаті Рода Стюарта, а кому валити додому пильнувати бізнес. Перемагає тато, бо що робити землевпоряднику, хоч і в спокійному ( до позавчора) прикордонному з Польщею місті західної України. Ну і мама їде назад кувати копійку. Бо кому ж ті укрнотаріуси в Англії потрібні, та й корупція сама себе не поборить))) Якщо що у мене таких історій міліон. Натомість люди, що чудом вискочили з Маріка, ледве жевріють і збираються відбудовувати Україну.
Більше 100 забудовників арештовані або в розшуку в Туреччині. Цегла, яка КРОШИТЬСЯ як пісок і ПІНОПЛАСТ в бетоні - ось де справжнє крадівництво і рукожопість. А хтось тут так рекламував ТРЖН, так розповідав про найкращих в світі турецьких будівельників. Скакав як сайгак з будови на будову, збирав стільки інформації, а про саме важливе не сказав. Про БЕЗПЕКУ! https://youtu.be/aYJVfLKp94A