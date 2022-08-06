Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Судячи по репортажам із Туреччини, то массово складалося від землетрусу, як раз малоповерхове житло, в якому на бетонну опору по 4 арматурини, на відміну від високоповерхових будинків із бетону.
Цікава думка як раз пана акурта, по цьому питанню, бо нам усім відомо, що він купив САМЕ ТАКЕ житло ДЛЯ СЕБЕ на окраїні Анталії, і 100% не для перепродажу. Хоча Туреччина то така країна, що треба знати коли продавати, але пізно мабуть пити Боржомі...))
Більше 100 забудовників арештовані або в розшуку в Туреччині. Цегла, яка КРОШИТЬСЯ як пісок і ПІНОПЛАСТ в бетоні - ось де справжнє крадівництво і рукожопість. А хтось тут так рекламував ТРЖН, так розповідав про найкращих в світі турецьких будівельників. Скакав як сайгак з будови на будову, збирав стільки інформації, а про саме важливе не сказав. Про БЕЗПЕКУ! https://youtu.be/aYJVfLKp94A
В ці дні проїхав Туречичною 620 км - Кападокія. Гірськолижний центр Kayseri/Ercies - він на схилах вулкана Erciyes заввишки в 3 970 м. Це приблизно 230 км від епіцентрів землетрусу. Тут все спокійно та все добре...
А в цей час в Анталії назрівають суттєві зміни на ринку нерухомості.... Ось текст, який надіслав приятель - просить пораду - наш українець:
"Зараз ми живемо у Хурмі [Примітка: один з мікрорайонів, оптимальних за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура], але у нас закінчується договір оренди і наш господар продав квартиру людині, будинок якої зруйнував землетрус, тож нам треба переїжджати. За минулий рік ціни в нашому районі піднялися втричі, та й взагалі його закрили [Примітка: з 01 липня 2022 року Уряд Туреччини закрив можливість отримання ВНП на підставі договорів оренди в 3-х найбільш востребуваних мікрорайонах Анталії та в 4-х мікрорайонах Аланії: кількість іноземців в них почала перевищувати 25% - дуже популярні місця для інвестицій... [/i]]. Тому шукаємо недорогу квартиру 1+1 чи схожу у Кепезі [Примітка: віддалений спальний район міста, який раніше зовсім не користувався попитом - квартиру можна було купити приблизно за 100 000 лір або близько 30 000 доларів] чи Муратпаші. [Примітка: центральний район міста, в останні роки там майже масово зносять будинки віком 20...25 років та будують нові дуже цікаві] десь в районі 5 500-6 000 лір [Примітка: це десь 300 доларів], з можливістю отримання ВНП. Якщо хтось має чи бачив подібне, прошу повідомити. Дякую всім."
Кінець цитати.
Що тут для мене цікавого: підтвердження мого бачення ситуації і того, що я писав і пару дінв тому, і місяць тому: сталий попит на нерухомість з тенденцією до зростання цін.
На скільки мене інформують "чорні рієлтори" з числа наших українців, мімінмальна ціна, за яку можна знайти квартиру в районі Kepez - хто б міг подумати раніше - 12 000 лір або близько 635 доларів. Це буде щось "убите" студентами-орендарями. Щось таке, де може жити нормальна людина гнаближ\ється до 1000 доларів на місяць (дані станом на 3 дні тому). Я це зовсім НЕ перша лінія - це віддалені спальні мікрорайони.
В минулий четвер з Анталії на власному авто виїхав наш українець - хоче спробувати пожити у Польщі. В Анталію інвестував в 2017 році - квартира 2+1 та в 2018 році - квартира 3+1. В цілому вклав близько 100 000 доларів. На сьогодні приблизна оцінка його нерухомості 300 000+ доларів США.
Головні чинники переїзду: а) його авто української реєстрації перебувало в Туреччині без розмитнення 2 роки - його треба вивезти з Туреччини - і тепер, згідно з Митним кодексом Туреччини, щоби знову завезти авто без розмитнення, треба отримати статус "нерезидент", тобто прожити за межами Туреччини 185 днів. б) одну дитину треба вже відправляти у школу - ліцеї в Туреччині для іноземців не дешеві - за рік плата складає 44 000 лір або близько 88 000 гривень.
Вже у Польщі. Планує зняти житло в діапазоні 1000-1200 доларів. Тут 2 квартири здав за 800х2=1600 доларів. Його спостереження - гадаю, що цікавим буде для інвесторів (цитата з Вайбера): "Вердікт поки такий Болгарія застрягля десь у минулому, жахливий стан країни... Румунія - крута! Угорщина - шикарний автобан... Словакія - наче один суцільний Львів.... Польша подобається. Схожа на Україну, тільки більш європейська..." Кінець цитати. Цікаво, що зможе орендувати у Польщі для родини з 4-х осіб.