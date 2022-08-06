Додано: Пон 20 лют, 2023 14:23

Ситуація на ринку нерухомості Анталії



В ці дні проїхав Туречичною 620 км - Кападокія. Гірськолижний центр Kayseri/Ercies - він на схилах вулкана Erciyes заввишки в 3 970 м. Це приблизно 230 км від епіцентрів землетрусу. Тут все спокійно та все добре...



А в цей час в Анталії назрівають суттєві зміни на ринку нерухомості....

Ось текст, який надіслав приятель - просить пораду - наш українець:



"Зараз ми живемо у Хурмі

[Примітка: один з мікрорайонів, оптимальних за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура], але у нас закінчується договір оренди і наш господар продав квартиру людині, будинок якої зруйнував землетрус, тож нам треба переїжджати. За минулий рік ціни в нашому районі піднялися втричі, та й взагалі його закрили

[Примітка: з 01 липня 2022 року Уряд Туреччини закрив можливість отримання ВНП на підставі договорів оренди в 3-х найбільш востребуваних мікрорайонах Анталії та в 4-х мікрорайонах Аланії: кількість іноземців в них почала перевищувати 25% - дуже популярні місця для інвестицій... [/i]].

Тому шукаємо недорогу квартиру 1+1 чи схожу у Кепезі

[Примітка: віддалений спальний район міста, який раніше зовсім не користувався попитом - квартиру можна було купити приблизно за 100 000 лір або близько 30 000 доларів] чи Муратпаші.

[Примітка: центральний район міста, в останні роки там майже масово зносять будинки віком 20...25 років та будують нові дуже цікаві]

десь в районі 5 500-6 000 лір

[Примітка: це десь 300 доларів],

з можливістю отримання ВНП. Якщо хтось має чи бачив подібне, прошу повідомити. Дякую всім."



Кінець цитати.



Що тут для мене цікавого: підтвердження мого бачення ситуації і того, що я писав і пару дінв тому, і місяць тому: сталий попит на нерухомість з тенденцією до зростання цін.



На скільки мене інформують "чорні рієлтори" з числа наших українців, мімінмальна ціна, за яку можна знайти квартиру в районі Kepez - хто б міг подумати раніше - 12 000 лір або близько 635 доларів.

Це буде щось "убите" студентами-орендарями.

Щось таке, де може жити нормальна людина гнаближ\ється до 1000 доларів на місяць (дані станом на 3 дні тому).

Я це зовсім НЕ перша лінія - це віддалені спальні мікрорайони.



Цікаво, що запропонують нашій родині в ці дні...