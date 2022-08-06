Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Судячи по репортажам із Туреччини, то массово складалося від землетрусу, як раз малоповерхове житло, в якому на бетонну опору по 4 арматурини, на відміну від високоповерхових будинків із бетону.
Цікава думка як раз пана акурта, по цьому питанню, бо нам усім відомо, що він купив САМЕ ТАКЕ житло ДЛЯ СЕБЕ на окраїні Анталії, і 100% не для перепродажу. Хоча Туреччина то така країна, що треба знати коли продавати, але пізно мабуть пити Боржомі...))
Більше 100 забудовників арештовані або в розшуку в Туреччині. Цегла, яка КРОШИТЬСЯ як пісок і ПІНОПЛАСТ в бетоні - ось де справжнє крадівництво і рукожопість. А хтось тут так рекламував ТРЖН, так розповідав про найкращих в світі турецьких будівельників. Скакав як сайгак з будови на будову, збирав стільки інформації, а про саме важливе не сказав. Про БЕЗПЕКУ! https://youtu.be/aYJVfLKp94A
А в цей час в Анталії назрівають суттєві зміни на ринку нерухомості.... Ось текст, який надіслав приятель - просить пораду - наш українець:
"Зараз ми живемо у Хурмі [Примітка: один з мікрорайонів, оптимальних за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура], але у нас закінчується договір оренди і наш господар продав квартиру людині, будинок якої зруйнував землетрус, тож нам треба переїжджати. За минулий рік ціни в нашому районі піднялися втричі, та й взагалі його закрили [Примітка: з 01 липня 2022 року Уряд Туреччини закрив можливість отримання ВНП на підставі договорів оренди в 3-х найбільш востребуваних мікрорайонах Анталії та в 4-х мікрорайонах Аланії: кількість іноземців в них почала перевищувати 25% - дуже популярні місця для інвестицій...]. Тому шукаємо недорогу квартиру 1+1 чи схожу у Кепезі... [Примітка: віддалений спальний район міста, який раніше зовсім не користувався попитом - квартиру можна було купити приблизно за 100 000 лір або близько 30 000 доларів] чи Муратпаші. [Примітка: центральний район міста, в останні роки там майже масово зносять будинки віком 20...25 років та будують нові дуже цікаві] десь в районі 5 500-6 000 лір [Примітка: це десь 300 доларів], з можливістю отримання ВНП. Якщо хтось має чи бачив подібне, прошу повідомити. Дякую всім."
Кінець цитати.
Що тут для мене цікавого: підтвердження мого бачення ситуації і того, що я писав і пару дінв тому, і місяць тому: сталий попит на нерухомість з тенденцією до зростання цін.
На скільки мене інформують "чорні рієлтори" з числа наших українців, мімінмальна ціна, за яку можна знайти квартиру в районі Kepez - хто б міг подумати раніше - 12 000 лір або близько 635 доларів. Це буде щось "убите" студентами-орендарями. Щось таке, де може жити нормальна людина, наближається до 1000 доларів на місяць (дані станом на 3 дні тому). Я це зовсім НЕ перша лінія - це віддалені спальні мікрорайони.
Цікаво, що запропонують нашій родині в ці дні...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 лют, 2023 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Чергова байка від акурта)). Чорні УКРАЇНСЬКІ рієлтори значить..Ну, ну.. Нехай краще нам розповість про "расейськіх" ЧОРНИХ рієлторів, із числа своїх друзів. Як у них там зараз справи? На валізах сидять та рахують майбутні збитки чи вже в рашку повтікали, зі страху перед черговим землетрусом?
На цій гілці обговорювалися питання інвестицій в нерухомість за кордоном в Албанію, Болгарію, Румунію, Польщу, Туреччину, Італію, Грузію, Швецію, Португалію, Нікарагуа, В"єтнам, Єгипет та інші країни.
Можу комусь буде корисною і таке: в минулий четвер з Анталії в Польщу виїхала наша людина на авто. Його враження (цитати):
"Вердікт поки такий: - Болгарія застрягля десь у минулому, жахливий стан країни... - Румунія - крута! - Угорщина - шикарний автобан... - Словакія - наче один суцільний Львів... - Польша подобається. Схожа на Україну, тільки більш європейська..."
Сьогодні він отримав польский PESEL. З цікавого: лякали його люди, що якщо є віза Канади, то в Польщі будуть якісь з тим проблеми. Сказав, що і не дивилися на канадську візу за програмою CUAET. Чекаю інформації про те, яке житло взяв в оренду (планував в діапазоні 1000-1200 доларів).
Часи важкі, незвичні та неочікуванні... Багато українців опинилися за кордоном.
Комусь стане в нагоді: закордонні паспорти можна оформити в Польщі та в Туреччині (Стамбул). Новина дня: Тепер українці можуть також оформити ID-картки та закордонні паспорти в Словаччині (Братислава) та в Чехії (Прага).