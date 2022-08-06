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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 667668669670
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:07

Судячи по репортажам із Туреччини, то массово складалося від землетрусу, як раз малоповерхове житло, в якому на бетонну опору по 4 арматурини, на відміну від високоповерхових будинків із бетону.

Цікава думка як раз пана акурта, по цьому питанню, бо нам усім відомо, що він купив САМЕ ТАКЕ житло ДЛЯ СЕБЕ на окраїні Анталії, і 100% не для перепродажу. Хоча Туреччина то така країна, що треба знати коли продавати, але пізно мабуть пити Боржомі...))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:03

Більше 100 забудовників арештовані або в розшуку в Туреччині. Цегла, яка КРОШИТЬСЯ як пісок і ПІНОПЛАСТ в бетоні - ось де справжнє крадівництво і рукожопість. А хтось тут так рекламував ТРЖН, так розповідав про найкращих в світі турецьких будівельників. Скакав як сайгак з будови на будову, збирав стільки інформації, а про саме важливе не сказав. Про БЕЗПЕКУ!
https://youtu.be/aYJVfLKp94A
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:23

Ситуація на ринку нерухомості Анталії

А в цей час в Анталії назрівають суттєві зміни на ринку нерухомості....
Ось текст, який надіслав приятель - просить пораду - наш українець:

"Зараз ми живемо у Хурмі
[Примітка: один з мікрорайонів, оптимальних за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура], але у нас закінчується договір оренди і наш господар продав квартиру людині, будинок якої зруйнував землетрус, тож нам треба переїжджати. За минулий рік ціни в нашому районі піднялися втричі, та й взагалі його закрили
[Примітка: з 01 липня 2022 року Уряд Туреччини закрив можливість отримання ВНП на підставі договорів оренди в 3-х найбільш востребуваних мікрорайонах Анталії та в 4-х мікрорайонах Аланії: кількість іноземців в них почала перевищувати 25% - дуже популярні місця для інвестицій... ].
Тому шукаємо недорогу квартиру 1+1 чи схожу у Кепезі...
[Примітка: віддалений спальний район міста, який раніше зовсім не користувався попитом - квартиру можна було купити приблизно за 100 000 лір або близько 30 000 доларів] чи Муратпаші.
[Примітка: центральний район міста, в останні роки там майже масово зносять будинки віком 20...25 років та будують нові дуже цікаві]
десь в районі 5 500-6 000 лір
[Примітка: це десь 300 доларів],
з можливістю отримання ВНП. Якщо хтось має чи бачив подібне, прошу повідомити. Дякую всім."

Кінець цитати.

Що тут для мене цікавого: підтвердження мого бачення ситуації і того, що я писав і пару дінв тому, і місяць тому: сталий попит на нерухомість з тенденцією до зростання цін.

На скільки мене інформують "чорні рієлтори" з числа наших українців, мімінмальна ціна, за яку можна знайти квартиру в районі Kepez - хто б міг подумати раніше - 12 000 лір або близько 635 доларів.
Це буде щось "убите" студентами-орендарями.
Щось таке, де може жити нормальна людина, наближається до 1000 доларів на місяць (дані станом на 3 дні тому).
Я це зовсім НЕ перша лінія - це віддалені спальні мікрорайони.

Цікаво, що запропонують нашій родині в ці дні...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 лют, 2023 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:34

Чергова байка від акурта)). Чорні УКРАЇНСЬКІ рієлтори значить..Ну, ну..
Нехай краще нам розповість про "расейськіх" ЧОРНИХ рієлторів, із числа своїх друзів. Як у них там зараз справи? На валізах сидять та рахують майбутні збитки чи вже в рашку повтікали, зі страху перед черговим землетрусом?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:06

На цій гілці обговорювалися питання інвестицій в нерухомість за кордоном в Албанію, Болгарію, Румунію, Польщу, Туреччину, Італію, Грузію, Швецію, Португалію, Нікарагуа, В"єтнам, Єгипет та інші країни.

Можу комусь буде корисною і таке: в минулий четвер з Анталії в Польщу виїхала наша людина на авто. Його враження (цитати):

"Вердікт поки такий:
- Болгарія застрягля десь у минулому, жахливий стан країни...
- Румунія - крута!
- Угорщина - шикарний автобан...
- Словакія - наче один суцільний Львів...
- Польша подобається. Схожа на Україну, тільки більш європейська..."

Сьогодні він отримав польский PESEL.
З цікавого: лякали його люди, що якщо є віза Канади, то в Польщі будуть якісь з тим проблеми.
Сказав, що і не дивилися на канадську візу за програмою CUAET.
Чекаю інформації про те, яке житло взяв в оренду (планував в діапазоні 1000-1200 доларів).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 19:40

  akurt написав:На цій гілці обговорювалися питання інвестицій в нерухомість за кордоном в Албанію, Болгарію, Румунію, Польщу, Туреччину, Італію, Грузію, Швецію, Португалію, Нікарагуа, В"єтнам, Єгипет та інші країни.

Можу комусь буде корисною і таке: в минулий четвер з Анталії в Польщу виїхала наша людина на авто. Його враження (цитати):

"Вердікт поки такий:
- Болгарія застрягля десь у минулому, жахливий стан країни...
- Румунія - крута!
- Угорщина - шикарний автобан...
- Словакія - наче один суцільний Львів...
- Польша подобається. Схожа на Україну, тільки більш європейська..."

Сьогодні він отримав польский PESEL.
З цікавого: лякали його люди, що якщо є віза Канади, то в Польщі будуть якісь з тим проблеми.
Сказав, що і не дивилися на канадську візу за програмою CUAET.
Чекаю інформації про те, яке житло взяв в оренду (планував в діапазоні 1000-1200 доларів).

Як по мені, Польща взагалі не схожа на Україну.
Щодо песеля, то якщо він біженець (виїхав з України після 24 лютого 2022 року) - то песель-укр отримується за 30 хв.
BIGor
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