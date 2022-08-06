Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Судячи по репортажам із Туреччини, то массово складалося від землетрусу, як раз малоповерхове житло, в якому на бетонну опору по 4 арматурини, на відміну від високоповерхових будинків із бетону.
Цікава думка як раз пана акурта, по цьому питанню, бо нам усім відомо, що він купив САМЕ ТАКЕ житло ДЛЯ СЕБЕ на окраїні Анталії, і 100% не для перепродажу. Хоча Туреччина то така країна, що треба знати коли продавати, але пізно мабуть пити Боржомі...))
Більше 100 забудовників арештовані або в розшуку в Туреччині. Цегла, яка КРОШИТЬСЯ як пісок і ПІНОПЛАСТ в бетоні - ось де справжнє крадівництво і рукожопість. А хтось тут так рекламував ТРЖН, так розповідав про найкращих в світі турецьких будівельників. Скакав як сайгак з будови на будову, збирав стільки інформації, а про саме важливе не сказав. Про БЕЗПЕКУ! https://youtu.be/aYJVfLKp94A
А в цей час в Анталії назрівають суттєві зміни на ринку нерухомості.... Ось текст, який надіслав приятель - просить пораду - наш українець:
"Зараз ми живемо у Хурмі [Примітка: один з мікрорайонів, оптимальних за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура], але у нас закінчується договір оренди і наш господар продав квартиру людині, будинок якої зруйнував землетрус, тож нам треба переїжджати. За минулий рік ціни в нашому районі піднялися втричі, та й взагалі його закрили [Примітка: з 01 липня 2022 року Уряд Туреччини закрив можливість отримання ВНП на підставі договорів оренди в 3-х найбільш востребуваних мікрорайонах Анталії та в 4-х мікрорайонах Аланії: кількість іноземців в них почала перевищувати 25% - дуже популярні місця для інвестицій...]. Тому шукаємо недорогу квартиру 1+1 чи схожу у Кепезі... [Примітка: віддалений спальний район міста, який раніше зовсім не користувався попитом - квартиру можна було купити приблизно за 100 000 лір або близько 30 000 доларів] чи Муратпаші. [Примітка: центральний район міста, в останні роки там майже масово зносять будинки віком 20...25 років та будують нові дуже цікаві] десь в районі 5 500-6 000 лір [Примітка: це десь 300 доларів], з можливістю отримання ВНП. Якщо хтось має чи бачив подібне, прошу повідомити. Дякую всім."
Кінець цитати.
Що тут для мене цікавого: підтвердження мого бачення ситуації і того, що я писав і пару дінв тому, і місяць тому: сталий попит на нерухомість з тенденцією до зростання цін.
На скільки мене інформують "чорні рієлтори" з числа наших українців, мімінмальна ціна, за яку можна знайти квартиру в районі Kepez - хто б міг подумати раніше - 12 000 лір або близько 635 доларів. Це буде щось "убите" студентами-орендарями. Щось таке, де може жити нормальна людина, наближається до 1000 доларів на місяць (дані станом на 3 дні тому). Я це зовсім НЕ перша лінія - це віддалені спальні мікрорайони.
Цікаво, що запропонують нашій родині в ці дні...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 лют, 2023 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Чергова байка від акурта)). Чорні УКРАЇНСЬКІ рієлтори значить..Ну, ну.. Нехай краще нам розповість про "расейськіх" ЧОРНИХ рієлторів, із числа своїх друзів. Як у них там зараз справи? На валізах сидять та рахують майбутні збитки чи вже в рашку повтікали, зі страху перед черговим землетрусом?
На цій гілці обговорювалися питання інвестицій в нерухомість за кордоном в Албанію, Болгарію, Румунію, Польщу, Туреччину, Італію, Грузію, Швецію, Португалію, Нікарагуа, В"єтнам, Єгипет та інші країни.
Можу комусь буде корисною і таке: в минулий четвер з Анталії в Польщу виїхала наша людина на авто. Його враження (цитати):
"Вердікт поки такий: - Болгарія застрягля десь у минулому, жахливий стан країни... - Румунія - крута! - Угорщина - шикарний автобан... - Словакія - наче один суцільний Львів... - Польша подобається. Схожа на Україну, тільки більш європейська..."
Сьогодні він отримав польский PESEL. З цікавого: лякали його люди, що якщо є віза Канади, то в Польщі будуть якісь з тим проблеми. Сказав, що і не дивилися на канадську візу за програмою CUAET. Чекаю інформації про те, яке житло взяв в оренду (планував в діапазоні 1000-1200 доларів).
akurt написав:На цій гілці обговорювалися питання інвестицій в нерухомість за кордоном в Албанію, Болгарію, Румунію, Польщу, Туреччину, Італію, Грузію, Швецію, Португалію, Нікарагуа, В"єтнам, Єгипет та інші країни.
Можу комусь буде корисною і таке: в минулий четвер з Анталії в Польщу виїхала наша людина на авто. Його враження (цитати):
"Вердікт поки такий: - Болгарія застрягля десь у минулому, жахливий стан країни... - Румунія - крута! - Угорщина - шикарний автобан... - Словакія - наче один суцільний Львів... - Польша подобається. Схожа на Україну, тільки більш європейська..."
Сьогодні він отримав польский PESEL. З цікавого: лякали його люди, що якщо є віза Канади, то в Польщі будуть якісь з тим проблеми. Сказав, що і не дивилися на канадську візу за програмою CUAET. Чекаю інформації про те, яке житло взяв в оренду (планував в діапазоні 1000-1200 доларів).
Як по мені, Польща взагалі не схожа на Україну. Щодо песеля, то якщо він біженець (виїхав з України після 24 лютого 2022 року) - то песель-укр отримується за 30 хв.
На ринку нерухомості Туреччини - неабияка паніка, розброд і шатання. Спад почався ще із відміною ВНЖ, для росіян у грудні місяці, а після землетрусу, ринок взагалі полетів в піке бо ІНОЗЕМЦІВ бажаючих купляти нерухомость зараз майже НЕМАЄ.
В країні зруйновано більше 17 000 будинків і ще стільки ж непридатно для житла ЧЕРЕЗ НЕЯКІСНУ ТЕХНОЛОГІЮ БУДІВНИЦТВА.
Не виключено, що турки введуть нові НАДВИСОКІ податки для іноземних власників житла, паралельно зроблячи проживання на території країни для нерезидентів дуже дорогим із значними бюрократичними перепонами. Не виключено, що буде прийнятий закон на ДОЗВІЛ ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ ТІЛЬКИ ДЛЯ ТУРОК.
Та й в цілому інструментів у держави, на чолі із диктатором дуже багато. Завжди знайдеться спосіб зробити житло місцевим громадянам доступним (ОСОБЛИВО В КРАЇНІ, ДЕ ОСНОВНА МАССА ІНОЗЕМЦІВ, КУПУВАЛА КВАРТИРИ ПІД ІНВЕСТИЦІЮ АБО "ЯК ДАЧУ БІЛЯ МОРЯ"), при бажанні владної верхівки, і навіть в межах правового поля.