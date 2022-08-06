Додано: Сер 22 лют, 2023 16:10

ексклюзив, ручна робота...

а ось так - хвилин 15-20 на авто від центра

("Крилата фраза" з кінофільма "Бережись автомобіля")Я часто давав огляди місць для інвестицій в нерухомість під назвою "квартира".Стандартний для наших людей варіант.Але в світі бувають і багаті люди, то куди вкладають гроші вони?Не тільки в смарагди та в діаманти. У вілли.Звісно, мати віллу в Італії або на "Лазурному узбережжі" мабуть краще всього...Але є інші цікаві місця.Останнім часом все більше саме вілл будують в околицях Анталії - на західній частині - в горах на висоті приблизно в 250-1350 м над рівнем моря, серед хвойних лісів (я так думаю - дивлячись на ті споруди - там величезні вкладення в підпорні стіни та вирівнювання ділянок), або на півночі Анталії - відразу за окружною трасою, яка огинає всю Анталію, або - більше всього - в особливому районі Анталії - він розташований на плато над містом - район міста з важкою для нас назвою Döşemealtı (в неточному перекладі місцевої назви - "Вище підлоги" або приблизно як назва відомого фільма "Три метра над уровнем неба")Чим він цікавий:- за словами місцевих мешканців там температура повітря в самі спекотні місяці не така висока, як в Анталії (в липні в Анталії буває десь 3-4 дні до +44...+45, потім - до середини вересня +34...+37);- тут розташований один з 10-ти найбільших в Туреччині - і діючих !!! - іподромів (є школа їзди верхи);- тут розташований аеродром для спортивних літаків;- тут розташована найбільший в Анталії ліцей з вивченням всіх предметів англійською мовою.- тут розташований автополігон для спортивних автоперегонів.- тут майже поруч - чудовий Зоопарок з великою кількістю звірів. Є і крокодили, і леви, і ведмеді, і фламінго, і жирафи...Як бачите, набір інфраструкутри "ще той"!!!З цікавого: місце, де студентам архітектурних вишів варто ходити та срисовувати проєкти цікавих за архітектурою вілл. Є дуже незвичні за дизайном.Я не часто тут буваю, але буваю - коли їду до одної української пані, яка спеціалізується на виготовленні іграшок ручної роботи - що може бути краще в якості подарунка під час візиту за кордон:В липні 2019 року я рекомендував саме тут купити квартиру одному з учасників цього форуму - в нього було тільки 40 000 євро "на кармані" і купити щось на березі Середземного моря не получалося "по грошах" -- і чудова "під ключ" (!) нова (!) квартира.Спецільно зараз подивився на сайті оголошень: в тому ЖК, де я рекомендував інвестувати, немає в продажу квартир ні 1+1, ні 2+1. Розібрали. Не взівали... В інших ЖК є з орієнтиром цін від 70 000 євро до 175 000 євро.Так ось, про вілли:- як правило, площа близько 300 кв. м; іноді буває і 400-500...- як правило, 3 поверха;- не правило - але є і таке - власний ліфт з підземного паркінга на поверхи власної вілли (я в такій був в гостях, то здивувався реально. Зараз глянув ціну там - 16 000 000 лір або 800 000 євро);- у більшості вілл - власний плавальний басейн (важливо: доглядати треба самому або наймати фахівця. Зазвичай в ЖК з басейном доглядом керує голова ОСББ та найманий працівник/працівники. Все це там включено в квартплату).Дивлюсь діапазон цін на сайті оголошень:- мінімальна ціна 9 000 000 лір (близько 450 000 євро);- максимальна ціна: 25 000 000 лір (близько 1 250 000 євро).Найчастіше зустрічаються ціни в 13 500 000 лір або близько 675 000 євро.Цікаво, але факт: десь 2 роки тому я із цікавості заїжджав в новий - ще були тільки фундаменти - комплекс вілл "KORU" - тоді вони мене "вбили" цінами в 300 000 євро... Ну ось: 675 000...Там що цікаво: на дахах будинків - сонячні панелі від Забудовника із гарантією того, що буде на 100% забезпечений власник власною електричною енергією).Цікаво, що в продажу не зустрів жодної вілли в тому неймовірно цікавому/незвичному /нетиповому дизайні, які часто бачив по дорозі до квартири нашої майстрині... ну не дивно: дуже незвичний дизайн... Тільки під спецзамволення... Не знайшов на сайті оголошень жодного варіанта, а в мережі щось трохи схоже є таке:(фото - з сайтуЗвісно, такі речі, як вілла або приватний будинок, треба дуже ретельно мацати та дивитися...З квартирами якось простіше...