Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Судячи по репортажам із Туреччини, то массово складалося від землетрусу, як раз малоповерхове житло, в якому на бетонну опору по 4 арматурини, на відміну від високоповерхових будинків із бетону.
Цікава думка як раз пана акурта, по цьому питанню, бо нам усім відомо, що він купив САМЕ ТАКЕ житло ДЛЯ СЕБЕ на окраїні Анталії, і 100% не для перепродажу. Хоча Туреччина то така країна, що треба знати коли продавати, але пізно мабуть пити Боржомі...))
Більше 100 забудовників арештовані або в розшуку в Туреччині. Цегла, яка КРОШИТЬСЯ як пісок і ПІНОПЛАСТ в бетоні - ось де справжнє крадівництво і рукожопість. А хтось тут так рекламував ТРЖН, так розповідав про найкращих в світі турецьких будівельників. Скакав як сайгак з будови на будову, збирав стільки інформації, а про саме важливе не сказав. Про БЕЗПЕКУ! https://youtu.be/aYJVfLKp94A
А в цей час в Анталії назрівають суттєві зміни на ринку нерухомості.... Ось текст, який надіслав приятель - просить пораду - наш українець:
"Зараз ми живемо у Хурмі [Примітка: один з мікрорайонів, оптимальних за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура], але у нас закінчується договір оренди і наш господар продав квартиру людині, будинок якої зруйнував землетрус, тож нам треба переїжджати. За минулий рік ціни в нашому районі піднялися втричі, та й взагалі його закрили [Примітка: з 01 липня 2022 року Уряд Туреччини закрив можливість отримання ВНП на підставі договорів оренди в 3-х найбільш востребуваних мікрорайонах Анталії та в 4-х мікрорайонах Аланії: кількість іноземців в них почала перевищувати 25% - дуже популярні місця для інвестицій...]. Тому шукаємо недорогу квартиру 1+1 чи схожу у Кепезі... [Примітка: віддалений спальний район міста, який раніше зовсім не користувався попитом - квартиру можна було купити приблизно за 100 000 лір або близько 30 000 доларів] чи Муратпаші. [Примітка: центральний район міста, в останні роки там майже масово зносять будинки віком 20...25 років та будують нові дуже цікаві] десь в районі 5 500-6 000 лір [Примітка: це десь 300 доларів], з можливістю отримання ВНП. Якщо хтось має чи бачив подібне, прошу повідомити. Дякую всім."
Кінець цитати.
Що тут для мене цікавого: підтвердження мого бачення ситуації і того, що я писав і пару дінв тому, і місяць тому: сталий попит на нерухомість з тенденцією до зростання цін.
На скільки мене інформують "чорні рієлтори" з числа наших українців, мімінмальна ціна, за яку можна знайти квартиру в районі Kepez - хто б міг подумати раніше - 12 000 лір або близько 635 доларів. Це буде щось "убите" студентами-орендарями. Щось таке, де може жити нормальна людина, наближається до 1000 доларів на місяць (дані станом на 3 дні тому). Я це зовсім НЕ перша лінія - це віддалені спальні мікрорайони.
Цікаво, що запропонують нашій родині в ці дні...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 лют, 2023 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Чергова байка від акурта)). Чорні УКРАЇНСЬКІ рієлтори значить..Ну, ну.. Нехай краще нам розповість про "расейськіх" ЧОРНИХ рієлторів, із числа своїх друзів. Як у них там зараз справи? На валізах сидять та рахують майбутні збитки чи вже в рашку повтікали, зі страху перед черговим землетрусом?
На цій гілці обговорювалися питання інвестицій в нерухомість за кордоном в Албанію, Болгарію, Румунію, Польщу, Туреччину, Італію, Грузію, Швецію, Португалію, Нікарагуа, В"єтнам, Єгипет та інші країни.
Можу комусь буде корисною і таке: в минулий четвер з Анталії в Польщу виїхала наша людина на авто. Його враження (цитати):
"Вердікт поки такий: - Болгарія застрягля десь у минулому, жахливий стан країни... - Румунія - крута! - Угорщина - шикарний автобан... - Словакія - наче один суцільний Львів... - Польша подобається. Схожа на Україну, тільки більш європейська..."
Сьогодні він отримав польский PESEL. З цікавого: лякали його люди, що якщо є віза Канади, то в Польщі будуть якісь з тим проблеми. Сказав, що і не дивилися на канадську візу за програмою CUAET. Чекаю інформації про те, яке житло взяв в оренду (планував в діапазоні 1000-1200 доларів).
akurt написав:На цій гілці обговорювалися питання інвестицій в нерухомість за кордоном в Албанію, Болгарію, Румунію, Польщу, Туреччину, Італію, Грузію, Швецію, Португалію, Нікарагуа, В"єтнам, Єгипет та інші країни.
Можу комусь буде корисною і таке: в минулий четвер з Анталії в Польщу виїхала наша людина на авто. Його враження (цитати):
"Вердікт поки такий: - Болгарія застрягля десь у минулому, жахливий стан країни... - Румунія - крута! - Угорщина - шикарний автобан... - Словакія - наче один суцільний Львів... - Польша подобається. Схожа на Україну, тільки більш європейська..."
Сьогодні він отримав польский PESEL. З цікавого: лякали його люди, що якщо є віза Канади, то в Польщі будуть якісь з тим проблеми. Сказав, що і не дивилися на канадську візу за програмою CUAET. Чекаю інформації про те, яке житло взяв в оренду (планував в діапазоні 1000-1200 доларів).
Як по мені, Польща взагалі не схожа на Україну. Щодо песеля, то якщо він біженець (виїхав з України після 24 лютого 2022 року) - то песель-укр отримується за 30 хв.
На ринку нерухомості Туреччини - неабияка паніка, розброд і шатання. Спад почався ще із відміною ВНЖ, для росіян у грудні місяці, а після землетрусу, ринок взагалі полетів в піке бо ІНОЗЕМЦІВ бажаючих купляти нерухомость зараз майже НЕМАЄ.
В країні зруйновано більше 17 000 будинків і ще стільки ж непридатно для житла ЧЕРЕЗ НЕЯКІСНУ ТЕХНОЛОГІЮ БУДІВНИЦТВА.
Не виключено, що турки введуть нові НАДВИСОКІ податки для іноземних власників житла, паралельно зроблячи проживання на території країни для нерезидентів дуже дорогим із значними бюрократичними перепонами. Не здивуюсь, якщо взагалі буде прийнятий закон на ДОЗВІЛ ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ ТІЛЬКИ ДЛЯ ТУРОК.
Та й в цілому інструментів у держави, на чолі із диктатором дуже багато. Завжди знайдеться спосіб зробити житло місцевим громадянам доступним (ОСОБЛИВО В КРАЇНІ, ДЕ ОСНОВНА МАССА ІНОЗЕМЦІВ, КУПУВАЛА КВАРТИРИ ПІД ІНВЕСТИЦІЮ АБО "ЯК ДАЧУ БІЛЯ МОРЯ"), при бажанні владної верхівки, і навіть в межах правового поля.
А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира? ("Крилата фраза" з кінофільма "Бережись автомобіля")
Я часто давав огляди місць для інвестицій в нерухомість під назвою "квартира". Стандартний для наших людей варіант. Але в світі бувають і багаті люди, то куди вкладають гроші вони? Не тільки в смарагди та в діаманти. У вілли. Звісно, мати віллу в Італії або на "Лазурному узбережжі" мабуть краще всього... Але є інші цікаві місця. Останнім часом все більше саме вілл будують в околицях Анталії - на західній частині - в горах на висоті приблизно в 250-1350 м над рівнем моря, серед хвойних лісів (я так думаю - дивлячись на ті споруди - там величезні вкладення в підпорні стіни та вирівнювання ділянок), або на півночі Анталії - відразу за окружною трасою, яка огинає всю Анталію, або - більше всього - в особливому районі Анталії - він розташований на плато над містом - район міста з важкою для нас назвою Döşemealtı (в неточному перекладі місцевої назви - "Вище підлоги" або приблизно як назва відомого фільма "Три метра над уровнем неба")
Чим він цікавий: - за словами місцевих мешканців там температура повітря в самі спекотні місяці не така висока, як в Анталії (в липні в Анталії буває десь 3-4 дні до +44...+45, потім - до середини вересня +34...+37); - тут розташований один з 10-ти найбільших в Туреччині - і діючих !!! - іподромів (є школа їзди верхи); - тут розташований аеродром для спортивних літаків; - тут розташована найбільший в Анталії ліцей з вивченням всіх предметів англійською мовою. - тут розташований автополігон для спортивних автоперегонів. - тут майже поруч - чудовий Зоопарок з великою кількістю звірів. Є і крокодили, і леви, і ведмеді, і фламінго, і жирафи...
Як бачите, набір інфраструкутри "ще той"!!!
З цікавого: місце, де студентам архітектурних вишів варто ходити та срисовувати проєкти цікавих за архітектурою вілл. Є дуже незвичні за дизайном. Я не часто тут буваю, але буваю - коли їду до одної української пані, яка спеціалізується на виготовленні іграшок ручної роботи - що може бути краще в якості подарунка під час візиту за кордон: ексклюзив, ручна робота...
В липні 2019 року я рекомендував саме тут купити квартиру одному з учасників цього форуму - в нього було тільки 40 000 євро "на кармані" і купити щось на березі Середземного моря не получалося "по грошах" - а ось так - хвилин 15-20 на авто від центра - і чудова "під ключ" (!) нова (!) квартира. Спецільно зараз подивився на сайті оголошень: в тому ЖК, де я рекомендував інвестувати, немає в продажу квартир ні 1+1, ні 2+1. Розібрали. Не взівали... В інших ЖК є з орієнтиром цін від 70 000 євро до 175 000 євро.
Так ось, про вілли: - як правило, площа близько 300 кв. м; іноді буває і 400-500... - як правило, 3 поверха; - не правило - але є і таке - власний ліфт з підземного паркінга на поверхи власної вілли (я в такій був в гостях, то здивувався реально. Зараз глянув ціну там - 16 000 000 лір або 800 000 євро); - у більшості вілл - власний плавальний басейн (важливо: доглядати треба самому або наймати фахівця. Зазвичай в ЖК з басейном доглядом керує голова ОСББ та найманий працівник/працівники. Все це там включено в квартплату).
Дивлюсь діапазон цін на сайті оголошень: - мінімальна ціна 9 000 000 лір (близько 450 000 євро); - максимальна ціна: 25 000 000 лір (близько 1 250 000 євро). Найчастіше зустрічаються ціни в 13 500 000 лір або близько 675 000 євро. Цікаво, але факт: десь 2 роки тому я із цікавості заїжджав в новий - ще були тільки фундаменти - комплекс вілл "KORU" - тоді вони мене "вбили" цінами в 300 000 євро... Ну ось: 675 000... Там що цікаво: на дахах будинків - сонячні панелі від Забудовника із гарантією того, що буде на 100% забезпечений власник власною електричною енергією).
Цікаво, що в продажу не зустрів жодної вілли в тому неймовірно цікавому/незвичному /нетиповому дизайні, які часто бачив по дорозі до квартири нашої майстрині... ну не дивно: дуже незвичний дизайн... Тільки під спецзамволення... Не знайшов на сайті оголошень жодного варіанта, а в мережі щось трохи схоже є таке: (фото - з сайту https://bigfoto.name/19130-dom-v-cherny ... -foto.html ) Звісно, такі речі, як вілла або приватний будинок, треба дуже ретельно мацати та дивитися... З квартирами якось простіше...