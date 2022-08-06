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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 668669670671
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 18:02

Пане Флаймане, я ж написав: я весь час аналізував ринок квартир.
А це було цікаво подивитися і такий сегмент.
Кудись же люди вкладають гроші...
Я багато часу проводжу за кермом авто - то піднімаюсь в гори, як сьогодні, то рухаюсь каньйонами... То там - то не там - дивлюсь на дуже дорогі, або красиві, або незвичні будинки, або не дорогі, але цікаво побудовані в цікавих місцях - з краєвидом. Цікаво ж: адже там працює МОЗОК у людей. Вибирають місцину, наймають людей, вкладають гроші... Я розумію - звісно приблизно - скільки то коштує - з природного каменя викласти підпорні стіни заввишки в 3-5 метрів... Або зробити дах із спражньої черепиці... Працюють... Думають... Вкладають...
Є цікавий факт до мого експромту: в районі Дошемеалти, згаданому вище, є два "закритих" для поселення іноземців з 01 липня 2022 року (не будуть видавати ВНП за фактом оренди там нерухомості) невеликих мікрорайони - так ось мене здивувало те, що там зовсім нічого немає в продажу: все розкупили багатії (за фактом купівлі нерухомості ВНП видають).
Мене особисто це здивувало. Вас, можливо, і ні...

P.S. Не лякайтеся: я собі віллу купувати не збираююся. В мене є інші варіанти планів...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:49

  flyman написав:Масовий сегмент ТРЖН - всьо.
Переключаємся на вілли.

100%. На вілли, по ціні масового економ сегменту до землетрусу.
roberto dark
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