Пане Флаймане, я ж написав: я весь час аналізував ринок квартир.
А це було цікаво подивитися і такий сегмент.
Кудись же люди вкладають гроші...
«Если, конечно, они у вас есть…» (фраза з відомого кінофільма).
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Додано: Сер 22 лют, 2023 18:02
Пане Флаймане, я ж написав: я весь час аналізував ринок квартир.
А це було цікаво подивитися і такий сегмент.
Кудись же люди вкладають гроші...
«Если, конечно, они у вас есть…» (фраза з відомого кінофільма).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 23 лют, 2023 04:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:49
Додано: Чет 23 лют, 2023 08:12
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
В Стамбуле начали процесс сноса домов, которые с помощью быстрого метода сканирования отнесли к наивысшей категории риска обрушения, заявил в Twitter мэр города Экрем Имамоглу.
«Чтобы ускорить и поощрить этот процесс, мы предоставляем дополнительные 4,5 тыс. лир за квартиры в опасных зданиях. Приглашаю всех к серьезному сотрудничеству в этом вопросе», — добавил он.
...дома будут эвакуированы, владельцам квартир будет компенсирована стоимость аренды квартиры», — рассказал помощник генсекретаря Стамбула Бугра Гёкче.
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