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Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 668669670671
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 18:02

Пане Флаймане, я ж написав: я весь час аналізував ринок квартир.
А це було цікаво подивитися і такий сегмент.
Кудись же люди вкладають гроші...
«Если, конечно, они у вас есть…» (фраза з відомого кінофільма).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 23 лют, 2023 04:51, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:49

  flyman написав:Масовий сегмент ТРЖН - всьо.
Переключаємся на вілли.

100%. На вілли, по ціні масового економ сегменту до землетрусу.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 08:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

В Стамбуле начали процесс сноса домов, которые с помощью быстрого метода сканирования отнесли к наивысшей категории риска обрушения, заявил в Twitter мэр города Экрем Имамоглу.

«Чтобы ускорить и поощрить этот процесс, мы предоставляем дополнительные 4,5 тыс. лир за квартиры в опасных зданиях. Приглашаю всех к серьезному сотрудничеству в этом вопросе», — добавил он.

...дома будут эвакуированы, владельцам квартир будет компенсирована стоимость аренды квартиры», — рассказал помощник генсекретаря Стамбула Бугра Гёкче.

https://centralasia.media/news:1872047/ ... owread&b=3
prilepskiy
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  #<1 ... 668669670671
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