destroyed over 7,200 structures

damaged 1,990 structures

In, record-breaking fires in 2017 and 2018 destroyed communities and dominated headlines across the country. The Thomas fire in Ventura and Santa Barbara Counties, and the Tubbs fire in Napa, Sonoma, and Lake Counties destroyed over 7,200 structures and damaged 1,990 structures, burning over 318,000 acres in 2017. In 2018, the Woolsey fire in Los Angeles and Ventura Counties, burning almost 97,000 acres. The Camp fire in Paradise damaged 19,531 structures, becoming the most destructivefire in California history.[Нотатки: Звісно, після цього ніхто і ніколи не купував нерухомість в Каліфорніі і ніколи там вже не жив.Мабуть саме із-за цього ціни на квартири в Сан Францисько спершу підскочили до рівня 1 000 000 доларів за звичайну квартиру в 1000 кв. футів та за приватні будинки до в середньому 4 000 000 доларів.]З 1979 по 1988 рік відбулося 2 413 пожеж;з 1989 по 1988 відбулося менше - всього 1910 пожеж.Правда, з 1989 по 2018 рік відбулося - наче в компенсацію - 3 356 пожеж.[Нотатки: Звісно, після цього всі школи на території штата Каліфорнія було закрито, а мешканців переселено в степи Херсонщини].Збитки тільки по Сонома каунті склали 2,14 $BIL.Нагадаю, BIL - це мільйон мільйонів, тобто 10 в степені 12.Тут саме цікаве, що буде в Україні після перемоги - геть порушено все на світі до фундаментів.Мережа повниться фото, як будинки в 25 або більше поверхів відремонтовано після влучення ракет.Чи допоможуть Україні інші країни...Тут досвід Туреччини, яка піддалася карколомній природній катастрофі - збитки оцінюються в 2,5...10% ВВП - є безцінним.В Туреччину (не точно - по "пам"яті"):- прибули та працюють служби порятунку з 80 країн світу - в тому числі з України.- загалом задіяно близько 76 000 рятувальників (дані не самі свіжі - мабуть, вже більше).Держава надає суттєву допомогу постраждалим від землетрусу - епіцентр якого був на кордоні з Сирією: готівкові виплати, розселення по готелям (часто 4 або 5 зірок), допомога в оплаті оренди квартир.У нас в Анталії не тільки українська діаспора направила теплі речі та одяг, а також продукти харчування, але ще більш активно збирали турки - в спеціальних центрах збору допомоги.Цікаві речі із встановленням "модульних" будинків та квартир "контейнерного типу": привозять готове і розкладується прямо на очах у людей.На Фінансовому форумі Туреччини - аналог українського форуму - обговорювали і візит президента України в Посольство Туреччини, і випадок порятунку українськими рятувальниками бабусі, яка провела в підвалі 200 годин, і допомогу від Харкова - точно не пам"ятаю цифри - наче 22 тони гуманітарної допомоги переправлено тільки з Харкова.