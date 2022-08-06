Пане Флаймане, я ж написав: я весь час аналізував ринок квартир.
А це було цікаво подивитися і такий сегмент.
Кудись же люди вкладають гроші...
«Если, конечно, они у вас есть…» (фраза з відомого кінофільма).
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лют, 2023 18:02
Пане Флаймане, я ж написав: я весь час аналізував ринок квартир.
А це було цікаво подивитися і такий сегмент.
Кудись же люди вкладають гроші...
«Если, конечно, они у вас есть…» (фраза з відомого кінофільма).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 23 лют, 2023 04:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:49
Додано: Чет 23 лют, 2023 08:12
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
В Стамбуле начали процесс сноса домов, которые с помощью быстрого метода сканирования отнесли к наивысшей категории риска обрушения, заявил в Twitter мэр города Экрем Имамоглу.
«Чтобы ускорить и поощрить этот процесс, мы предоставляем дополнительные 4,5 тыс. лир за квартиры в опасных зданиях. Приглашаю всех к серьезному сотрудничеству в этом вопросе», — добавил он.
...дома будут эвакуированы, владельцам квартир будет компенсирована стоимость аренды квартиры», — рассказал помощник генсекретаря Стамбула Бугра Гёкче.
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:54
Природні та техногенні катастрофи - річ карколомно небезпечна та важлива.
Наприклад:
In California, record-breaking fires in 2017 and 2018 destroyed communities and dominated headlines across the country. The Thomas fire in Ventura and Santa Barbara Counties, and the Tubbs fire in Napa, Sonoma, and Lake Counties damaged or destroyed over 7,200 structures, burning over 318,000 acres in 2017. In 2018, the Woolsey fire in Los Angeles and Ventura Counties damaged 1,990 structures, burning almost 97,000 acres. The Camp fire in Paradise damaged 19,531 structures, becoming the most destructivefire in California history.
[Нотатки: Звісно, після цього ніхто і ніколи не купував нерухомість в Каліфорніі і ніколи там вже не жив.
Мабуть саме із-за цього ціни на квартири в Сан Францисько спершу підскочили до рівня 1 000 000 доларів за звичайну квартиру в 1000 кв. футів та за приватні будинки до в середньому 4 000 000 доларів.]
З 1979 по 1988 рік відбулося 2 413 пожеж;
з 1989 по 1988 відбулося менше - всього 1910 пожеж.
Правда, з 1989 по 2018 рік відбулося - наче в компенсацію - 3 356 пожеж.
[Нотатки: Звісно, після цього всі школи на території штата Каліфорнія було закрито, а мешканців переселено в степи Херсонщини].
Збитки тільки по Сонома каунті склали 2,14 $BIL.
Нагадаю, BIL - це мільйон мільйонів, тобто 10 в степені 12.
Тут саме цікаве, що буде в Україні після перемоги - геть порушено все на світі до фундаментів.
Мережа повниться фото, як будинки в 25 або більше поверхів відремонтовано після влучення ракет.
Чи допоможуть Україні інші країни...
Тут досвід Туреччини, яка піддалася карколомній природній катастрофі - збитки оцінюються в 2,5...10% ВВП - є безцінним.
В Туреччину (не точно - по "пам"яті"):
- прибули та працюють служби порятунку з 80 країн світу - в тому числі з України.
- загалом задіяно близько 76 000 рятувальників (дані не самі свіжі - мабуть, вже більше).
Держава надає суттєву допомогу постраждалим від землетрусу - епіцентр якого був на кордоні з Сирією: готівкові виплати, розселення по готелям (часто 4 або 5 зірок), допомога в оплаті оренди квартир.
У нас в Анталії не тільки українська діаспора направила теплі речі та одяг, а також продукти харчування, але ще більш активно збирали турки - в спеціальних центрах збору допомоги.
Цікаві речі із встановленням "модульних" будинків та квартир "контейнерного типу": привозять готове і розкладується прямо на очах у людей.
На Фінансовому форумі Туреччини - аналог українського форуму - обговорювали і візит президента України в Посольство Туреччини, і випадок порятунку українськими рятувальниками бабусі, яка провела в підвалі 200 годин, і допомогу від Харкова - точно не пам"ятаю цифри - наче 22 тони гуманітарної допомоги переправлено тільки з Харкова.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:14
Где купить квартиру для перепродажи?
В Польше, купив квартиру в новострое, по прикидкам вполне можно заработать 20 куе, выполнив ремонт.
Минусы:
1. задержка продажи год - очень медленное присвоение права собственности
2. огромная конкуренция, большой выбор
3. всё привязано к волатильному злотому. в долларе можно и в минус уйти
Подскажите, какие страны подходят для этого? Кто что знает?
Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:52
По Польщі і далі на захід. Даруйте, але у Вас профдеформація.
В Україні через відсутність нормальної іпотеки купують новий бетон лише заможні. Отже і на ремонт вистачає. І навіть заплатити комусь 20-ку, щоб самому його не робити. В Європі трішки не так. Зараз спостерігаю за ремонтами в комплексі таунхаузів, де оселився жінчин брат. Свіже, ще права власності в процессі. При вартості в 300 к за 140 площі, Ви не уявляєте, які убогі люди роблять ремонти. Поляки переважно, наші таки тягнуться до прекрасного. Довго думав чому так, потім зрозумів - пересічний поляк не дивиться на цей об‘єкт, як на 300 к до яких додасть ще мінімум сотню. Він просто підписав себе в кабалу на 30 років. А далі на що стане, те й зробить потихеньку. Те саме спостерігав в Іспанії. Англійці, наприклад, купують віллу з бомжремонтом від забудовників і не паряться, трохи самі живуть, трохи эірбнб. Наші ж тулять ремонти по 300+ к і потім родичів бояться пустити в ту красу).
Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:29
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Логічно. І слушно, дякую. А головне - допомагає зрозуміти ментальність. Я не міг зрозуміти, чому ремонти з ікеа.
Поправка:
1. Покупці не рахують 20 к зверху. Вони рахують звичайний ремонт і отримують приблизно ту ж загальну ціну квартири. Приблизно, як авто із США.
Покупці враховують рік життя для ремонту. Це теж витрати: часу, оренди житла тощо.
Ну і частина ремонту боїться.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:01
Ну тоді це варік, якщо бригади свої з України. Але ж не зараз, бо ті, хто прорвався або давно тут ціни гилять як поляки. Плюс Ви повинні мати знижки на матеріали, бо інакше, знову ж таки, польському прорабу не конкурент. Послуги ж тут коштують просто пісець. Жінчин брат клав дошку паркетну, то ми скинули кошторис нашому дядькові в Сакраменто, і дядько казав, що за таку ціну мріяв би то все класти. Так, наприклад, покрити додатковим шаром олейовоску коштувало 7 тис зл за 100 квадратів. То я вже тупо сам пішов купив той воск і за два дні на розслабоні все зробив. Любий пук коштує. Вивіз сміття 30 зл за мішок.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:54
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Малярша и сантехник выездные.
С плиточником трабл. Він на війні.
Там плиточника місяці чекати треба.
Ну і маленька така проблема, як виїхати мені. Ну це бізнес після війни.
Дякую всім
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|