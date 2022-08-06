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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 669670671672
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:13

Ситуація на ринку нерухомості Туреччини
(за інформацією від наших "чорних рієлторів" і не тільки).

1. Ринок орендної нерухомості: певна "турбулентність", пов’язана з масовим виїздом АНТИчмобіків та громадян росії: не дають та не продовжують ВНП в Туреччині. Туреччина жорстко відноситься до росіян: мало того, що масові відмови, ще й штрафи при виїзді за кордон...
Звільняють квартири та виїжджають в Грузію.
Мені навіть цікаво, що буде далі з Грузією...

В цих умовах:
- потирають від задоволення долоні орендодавці: їм залишаються депозити в сумі орендної плати в розмірі від 3-х до 6-ти місяців. Тут треба врахувати, що росіяни орендували квартири на "піку" цін - тому суми значні: від 13000х3 до 40000х6 лір. Крім того, росіяни залишають придбане майно: меблі та часто побутову техніку.
- сумують рієлтори, які звикли за 2022 рік до карколомних прибутків (комісійні): звільняється досить багато орендованих квартир, а нові АНТИчмобіки хочуть орендувати квартиру на 2-3 місяця, оскільки не впевнені в майбутньому. Рієлтори плачуть, бо потенційний орендар не хоче платити комісійні в розмірі оплати за місяць при оренді на 2-3 місяця.
- трохи пригальмували в здачі в оренду квартири Преміум-класу, де ціна оренди складала ще квартал тому близько 40 000 лір (близько 2 000 євро). Такі квартири поставили на "паузу": дешевше здавати не хочуть: "Нехай будЕ!"

Помітним є відтік колишніх орендарів з числа українців - в Канаду.
Тим більше, що більшість з них взяла в оренду квартири рік тому за смішною ціною в 4000 лір (тоді десь 300 доларів), а зараз їм пропонують продовжити Договір за 14 000 лір (близько 700 євро).
Вчора я сам допомагав родині наших українців купити квитки на рейс "Анталія-Париж-Торонто" (дешевше за 610 доларів в один бік не знайшли, дешевше є через Німеччину - тобто мінімум 2 пересадки, але з двома пересадками не хотіли). Також є випадки від’їзду орендарів-українців в Німеччину та в Польщу: там приваблюють виплати для українців з бюджету цих країн. Не жирно: той приятель, що переїхав на днях в Польщу, отримав по 500 злотих на місяць на дітей. На дорослих: нуль. Зняв 2+1 у Вроцлаві за 900 доларів.
Казали, в Німеччині жирніше платять: на виплату можна буцім-то непогано жити (не знаю, але так сказали).

2. Ринок інвестиційної нерухомості: поступове зростання цін. Чудес не буває: на сході Туреччини багато людей постраждали і не всі з них є бідними: багаті купують квартири саме в Анталії.
Поверхневий аналіз на сайті оголошень (фільтр: нові квартири в нових будинках) дає таке:
- квартири 1+1 - всього 18 оголошень, діапазон цін 175 000...200 000 євро.
- квартири 2+1 - всього 43 оголошення, діапазон цін 180 000 - 255 000 євро.

Цікавим і можливо показовим є аналіз цін в дуже великому мікрорайоні - здається на 25 або 30 тисяч мешканців - там все нове і все "з нуля" - SurYapi (близько 8000 м до Середземного моря: швидкісний трамвай та 3 полоси для авто в кожному напрямку).
Зникли рекламні борди від Забудовника з пропозицією купити квартиру (часто ще на етапі не повної готовності будинка). Зараз вони пропонують скористатися купівлею в кредит з підтримкою держави - кредит на 15 років з 0,69% в місяць.
Цікаво, що саме я рекомендував в грудні 2020 року звернути увагу на варіант інвестиції: тоді квартири 1+1 можна було взяти приблизно за 34 000 доларів (все "під ключ, в ціну входить 1 місце в підземному паркінгу).
На сьогодні:
- квартири 1+1 - пропонуються за ціною в 1 600 000 - 2 150 000 лір (80 000...105 000 євро);
- квартири 2+1 - пропонуються за ціною в 2 400 000 - 4 050 000 лір (120 000...202 000 євро).

Варто в огляд взяти і іншу крайність: мікрорайон з межами Анталії - відразу на схід від аеропорту.
Там раніше був величезний незасвоєний пустир - я там не часто буваю - то хто зна де - але спілкуюся з паном Олександром - він музикант - і там живе, то сказав, що там - новий мікрорайон Altintas - будується "відразу 100 будинків". Близько 6000 м до моря.
Я не все можу розказувати, але в цьому районі ледве не основні Забудовники - українці.
Ну ось той самий фільтр (нове "під ключ"):
- близько 200 оголошень про продаж 1+1.
- найчастіше зустрічаються ціни в 100 000...150 000 євро.
- квартири 2+1: 160 оголошень з середньозваженою ціною в 180 000 євро.
Треба враховувати, що інфраструктура слабо розвинена, іде активне будівництво.

Ну що ж, процес іде, і взагалі класика: на цьому форумі так багато дилетантів, які НІДЕ, НІЧОГО, НІЯК та НІСКІЛЬКИ не інвестували - але багато базікали...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:00

Наслідки землетрусу силою 7,8 бала 6 лютого, що призвело до загибелі майже 48 000 осіб на півдні Туреччини та півночі Сирії, змусили турків засумніватися у структурній цілісності багатьох зі 173 тисяч будівель, які завалилися або були серйозно пошкоджені. Експерти кажуть, що багато зруйнованих будинків були збудовані з використанням неякісних матеріалів і часто не відповідали державним стандартам.

Туреччина розпочала розслідування щодо 612 осіб, які так чи інакше причетні до якості будівель, зруйнованих під час землетрусів.
Міністр юстиції Бекір Боздаг заявив, що 184 із 612 підозрюваних перебувають до суду в ув'язненні. Серед них є будівельні підрядники, власники чи керуючі будинками.
roberto dark
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:44

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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

На Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,3 на глибині 2 км
Коливання зафіксовані о 03:15 год поблизу селища Велика Добронь, розповіли в Головному центрі спецконтролю.

⚡️В Турции опять землетрясение с разрушениями
На этот раз магнитудой 5,6, в городе Малатья. По информации властей, разрушено по меньшей мере 22 здания, 20 человек госпитализированы, один погиб.

Представляете, если бы трусонуло 5,6 баллов в Киеве? а 7 баллов?
beee
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