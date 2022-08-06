Додано: Суб 25 лют, 2023 20:13

Ситуація на ринку нерухомості Туреччини

(за інформацією від наших "чорних рієлторів" і не тільки).



1. Ринок орендної нерухомості: певна "турбулентність", пов’язана з масовим виїздом АНТИчмобіків та громадян росії: не дають та не продовжують ВНП в Туреччині. Туреччина жорстко відноситься до росіян: мало того, що масові відмови, ще й штрафи при виїзді за кордон...

Звільняють квартири та виїжджають в Грузію.

Мені навіть цікаво, що буде далі з Грузією...



В цих умовах:

- потирають від задоволення долоні орендодавці: їм залишаються депозити в сумі орендної плати в розмірі від 3-х до 6-ти місяців. Тут треба врахувати, що росіяни орендували квартири на "піку" цін - тому суми значні: від 13000х3 до 40000х6 лір. Крім того, росіяни залишають придбане майно: меблі та часто побутову техніку.

- сумують рієлтори, які звикли за 2022 рік до карколомних прибутків (комісійні): звільняється досить багато орендованих квартир, а нові АНТИчмобіки хочуть орендувати квартиру на 2-3 місяця, оскільки не впевнені в майбутньому. Рієлтори плачуть, бо потенційний орендар не хоче платити комісійні в розмірі оплати за місяць при оренді на 2-3 місяця.

- трохи пригальмували в здачі в оренду квартири Преміум-класу, де ціна оренди складала ще квартал тому близько 40 000 лір (близько 2 000 євро). Такі квартири поставили на "паузу": дешевше здавати не хочуть: "Нехай будЕ!"



Помітним є відтік колишніх орендарів з числа українців - в Канаду.

Тим більше, що більшість з них взяла в оренду квартири рік тому за смішною ціною в 4000 лір (тоді десь 300 доларів), а зараз їм пропонують продовжити Договір за 14 000 лір (близько 700 євро).

Вчора я сам допомагав родині наших українців купити квитки на рейс "Анталія-Париж-Торонто" (дешевше за 610 доларів в один бік не знайшли, дешевше є через Німеччину - тобто мінімум 2 пересадки, але з двома пересадками не хотіли). Також є випадки від’їзду орендарів-українців в Німеччину та в Польщу: там приваблюють виплати для українців з бюджету цих країн. Не жирно: той приятель, що переїхав на днях в Польщу, отримав по 500 злотих на місяць на дітей. На дорослих: нуль. Зняв 2+1 у Вроцлаві за 900 доларів.

Казали, в Німеччині жирніше платять: на виплату можна буцім-то непогано жити (не знаю, але так сказали).



2. Ринок інвестиційної нерухомості: поступове зростання цін. Чудес не буває: на сході Туреччини багато людей постраждали і не всі з них є бідними: багаті купують квартири саме в Анталії.

Поверхневий аналіз на сайті оголошень (фільтр: нові квартири в нових будинках) дає таке:

- квартири 1+1 - всього 18 оголошень, діапазон цін 175 000...200 000 євро.

- квартири 2+1 - всього 43 оголошення, діапазон цін 180 000 - 255 000 євро.



Цікавим і можливо показовим є аналіз цін в дуже великому мікрорайоні - здається на 25 або 30 тисяч мешканців - там все нове і все "з нуля" - SurYapi (близько 8000 м до Середземного моря: швидкісний трамвай та 3 полоси для авто в кожному напрямку).

Зникли рекламні борди від Забудовника з пропозицією купити квартиру (часто ще на етапі не повної готовності будинка). Зараз вони пропонують скористатися купівлею в кредит з підтримкою держави - кредит на 15 років з 0,69% в місяць.

Цікаво, що саме я рекомендував в грудні 2020 року звернути увагу на варіант інвестиції: тоді квартири 1+1 можна було взяти приблизно за 34 000 доларів (все "під ключ, в ціну входить 1 місце в підземному паркінгу).

На сьогодні:

- квартири 1+1 - пропонуються за ціною в 1 600 000 - 2 150 000 лір (80 000...105 000 євро);

- квартири 2+1 - пропонуються за ціною в 2 400 000 - 4 050 000 лір (120 000...202 000 євро).



Варто в огляд взяти і іншу крайність: мікрорайон з межами Анталії - відразу на схід від аеропорту.

Там раніше був величезний незасвоєний пустир - я там не часто буваю - то хто зна де - але спілкуюся з паном Олександром - він музикант - і там живе, то сказав, що там - новий мікрорайон Altintas - будується "відразу 100 будинків". Близько 6000 м до моря.

Я не все можу розказувати, але в цьому районі ледве не основні Забудовники - українці.

Ну ось той самий фільтр (нове "під ключ"):

- близько 200 оголошень про продаж 1+1.

- найчастіше зустрічаються ціни в 100 000...150 000 євро.

- квартири 2+1: 160 оголошень з середньозваженою ціною в 180 000 євро.

Треба враховувати, що інфраструктура слабо розвинена, іде активне будівництво.



Ну що ж, процес іде, і взагалі класика: на цьому форумі так багато дилетантів, які НІДЕ, НІЧОГО, НІЯК та НІСКІЛЬКИ не інвестували - але багато базікали ...