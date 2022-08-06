Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ситуація на ринку нерухомості Туреччини (за інформацією від наших "чорних рієлторів" і не тільки).
1. Ринок орендної нерухомості: певна "турбулентність", пов’язана з масовим виїздом АНТИчмобіків та громадян росії: не дають та не продовжують ВНП в Туреччині. Туреччина жорстко відноситься до росіян: мало того, що масові відмови, ще й штрафи при виїзді за кордон... Звільняють квартири та виїжджають в Грузію. Мені навіть цікаво, що буде далі з Грузією...
В цих умовах: - потирають від задоволення долоні орендодавці: їм залишаються депозити в сумі орендної плати в розмірі від 3-х до 6-ти місяців. Тут треба врахувати, що росіяни орендували квартири на "піку" цін - тому суми значні: від 13000х3 до 40000х6 лір. Крім того, росіяни залишають придбане майно: меблі та часто побутову техніку. - сумують рієлтори, які звикли за 2022 рік до карколомних прибутків (комісійні): звільняється досить багато орендованих квартир, а нові АНТИчмобіки хочуть орендувати квартиру на 2-3 місяця, оскільки не впевнені в майбутньому. Рієлтори плачуть, бо потенційний орендар не хоче платити комісійні в розмірі оплати за місяць при оренді на 2-3 місяця. - трохи пригальмували в здачі в оренду квартири Преміум-класу, де ціна оренди складала ще квартал тому близько 40 000 лір (близько 2 000 євро). Такі квартири поставили на "паузу": дешевше здавати не хочуть: "Нехай будЕ!"
Помітним є відтік колишніх орендарів з числа українців - в Канаду. Тим більше, що більшість з них взяла в оренду квартири рік тому за смішною ціною в 4000 лір (тоді десь 300 доларів), а зараз їм пропонують продовжити Договір за 14 000 лір (близько 700 євро). Вчора я сам допомагав родині наших українців купити квитки на рейс "Анталія-Париж-Торонто" (дешевше за 610 доларів в один бік не знайшли, дешевше є через Німеччину - тобто мінімум 2 пересадки, але з двома пересадками не хотіли). Також є випадки від’їзду орендарів-українців в Німеччину та в Польщу: там приваблюють виплати для українців з бюджету цих країн. Не жирно: той приятель, що переїхав на днях в Польщу, отримав по 500 злотих на місяць на дітей. На дорослих: нуль. Зняв 2+1 у Вроцлаві за 900 доларів. Казали, в Німеччині жирніше платять: на виплату можна буцім-то непогано жити (не знаю, але так сказали).
2. Ринок інвестиційної нерухомості: поступове зростання цін. Чудес не буває: на сході Туреччини багато людей постраждали і не всі з них є бідними: багаті купують квартири саме в Анталії. Поверхневий аналіз на сайті оголошень (фільтр: нові квартири в нових будинках) дає таке: - квартири 1+1 - всього 18 оголошень, діапазон цін 175 000...200 000 євро. - квартири 2+1 - всього 43 оголошення, діапазон цін 180 000 - 255 000 євро.
Цікавим і можливо показовим є аналіз цін в дуже великому мікрорайоні - здається на 25 або 30 тисяч мешканців - там все нове і все "з нуля" - SurYapi (близько 8000 м до Середземного моря: швидкісний трамвай та 3 полоси для авто в кожному напрямку). Зникли рекламні борди від Забудовника з пропозицією купити квартиру (часто ще на етапі не повної готовності будинка). Зараз вони пропонують скористатися купівлею в кредит з підтримкою держави - кредит на 15 років з 0,69% в місяць. Цікаво, що саме я рекомендував в грудні 2020 року звернути увагу на варіант інвестиції: тоді квартири 1+1 можна було взяти приблизно за 34 000 доларів (все "під ключ, в ціну входить 1 місце в підземному паркінгу). На сьогодні: - квартири 1+1 - пропонуються за ціною в 1 600 000 - 2 150 000 лір (80 000...105 000 євро); - квартири 2+1 - пропонуються за ціною в 2 400 000 - 4 050 000 лір (120 000...202 000 євро).
Варто в огляд взяти і іншу крайність: мікрорайон з межами Анталії - відразу на схід від аеропорту. Там раніше був величезний незасвоєний пустир - я там не часто буваю - то хто зна де - але спілкуюся з паном Олександром - він музикант - і там живе, то сказав, що там - новий мікрорайон Altintas - будується "відразу 100 будинків". Близько 6000 м до моря. Я не все можу розказувати, але в цьому районі ледве не основні Забудовники - українці. Ну ось той самий фільтр (нове "під ключ"): - близько 200 оголошень про продаж 1+1. - найчастіше зустрічаються ціни в 100 000...150 000 євро. - квартири 2+1: 160 оголошень з середньозваженою ціною в 180 000 євро. Треба враховувати, що інфраструктура слабо розвинена, іде активне будівництво.
Ну що ж, процес іде, і взагалі класика: на цьому форумі так багато дилетантів, які НІДЕ, НІЧОГО, НІЯК та НІСКІЛЬКИ не інвестували - але багато базікали...
Наслідки землетрусу силою 7,8 бала 6 лютого, що призвело до загибелі майже 48 000 осіб на півдні Туреччини та півночі Сирії, змусили турків засумніватися у структурній цілісності багатьох зі 173 тисяч будівель, які завалилися або були серйозно пошкоджені. Експерти кажуть, що багато зруйнованих будинків були збудовані з використанням неякісних матеріалів і часто не відповідали державним стандартам.
Туреччина розпочала розслідування щодо 612 осіб, які так чи інакше причетні до якості будівель, зруйнованих під час землетрусів. Міністр юстиції Бекір Боздаг заявив, що 184 із 612 підозрюваних перебувають до суду в ув'язненні. Серед них є будівельні підрядники, власники чи керуючі будинками.
beee написав:Представляете, если бы трусонуло 5,6 баллов в Киеве? а 7 баллов?
За останню неповну добу: - Коста Ріка та Панама - по 3,6..3,7 бали; - Нова Зеландія - 4,8 бали; - Франція (Digne-les-Bains) - 3,1 бали; - Мексика - взагалі по 8 землетрусів на добу за останній тиждень - свіжий - о 08-25 ранку - 3,5 бали; - Філіппіни - 3,4 бали; - Чілі - 3,9 бали (вчора два підряд по 4,5 та 4.7 бали); - Аргентина - о 07-48 - 4,8 бали; - Гватемала - 4,0 бали; - Таджикістан - 5 балів та через хвилину 4,7 бали; - Японія - о 06-55 ранку - 5,0 балів... (вчора 4,6 бали). Список довгий.
Цікаво, що не було замлетрусів тільки в Білорусі. Мабуть - їдемо всі в Білорусь... До речі - світ змінився: другий день поспіль в Каліфорніі все засипає снігом, чого не було з часів засвоєння європейцями Північної Америки... https://lookout.co/santacruz/news/story ... highway-17 В США теж не їдемо...
P.S. От блін, Аргентину щойно трухануло... а туди ж зараз всі росіяни переїжджають: їх же вже і в Арменію не пускають... Якість трабли з"явилися на кордоні Туреччина-Грузія: тікають росіяни масово (відмови в наданні ВНП в Туреччині) - в Грузію і теж вже і Грузини не хочуть... Блін, через хвилину - об 11-35 - ще раз - Аргентина... Невже не хоче приймати АНТИчмобиків?
Ми всі віримо і знаємо, що скоро жахлива війна закінчується та настане час відновлення України. Дивлячись на кадри/фото руйнувань, стає страшно - зруйновано все до фундаментів та підвалів...
Мені здається, що настане час, коли саме з Туреччною Україна буде радитися, як то відновити... Нагадаю: перед самою війною Туреччина за власний кошт планувала побудувати в Херсонській області 600 будинків для переселенців з Криму. Не встигла...
Досвід мабуть буде великий: затверджено Програму відновлення зруйнованих будинків на сході Туреччини - на кордоні із Сирією - там, де є наслідки жахливого землетрусу. Є на що звернути увагу: - план нової забудови покриє 23 426 000 кв. м в п"яти провінціях (з 81-ої). (В Туреччині аналоги наших областей мають назву "провінція"). - буде побудовано 85 250 квартир/будинків (тут називають "резиденція"). - для можливості забудови змінено характер/цільове призначення територій, які фактично не мають ознак лісу, і відкрито шлях до реєстрації в Казначействі/Кадастрі. У зонах тимчасового та остаточного відселення домовлено вважати скасованими договори оренди рекреаційних зон, лісопарків та нерухомого майна та ліцензії на видобуток корисних копалин. - Загальна площа 23 мільйони 426 тисяч квадратних метрів у 5 провінціях визначена як нова проєктна територія. - Визначено, які компанії виконуватимуть проєкти. - в найбільш постраждалих від стихійного лиха містах: місто Малатья: 30 тисяч квартир буде побудовано на площі 8 мільйонів 600 тисяч квадратних метрів. Місто Кахраманмараш: Проєкт буде підготовлено для площі 4 мільйони 9 тисяч квадратних метрів. Всього буде побудовано 17 тисяч 250 квартир. Джерело: https://www.sozcu.com.tr/
P.S. За останні 10 днів проїхав дорогами Туреччини 1650 км - наближався до зони землетрусу на відстань в 200...250 км. Найбльше вразили нові мікрорайони в районі Кападокії (міста Mustafapaşa - Ürgüp) - велетенські долини і в них - нові мікрорайони з будинками не більше 4-5 поверхів. Якщо побудують так само - то буде супер.