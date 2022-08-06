До речі, типовий ваш знайомий.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:18
Акурт, такі українці не набагато кращі за росіян:
До речі, типовий ваш знайомий.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:46
Катрусін Кінозал - Купуємо будиночок в Португалії
Катрусін Кінозал - Купуємо будиночок в Португалії
Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:52
аірмакс не такий, він у "відрядженні за наказом керівництва"
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