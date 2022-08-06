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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 670671672673
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:18

Акурт, такі українці не набагато кращі за росіян:
https://t.me/u_now/88297
До речі, типовий ваш знайомий.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:46

Катрусін Кінозал - Купуємо будиночок в Португалії

Катрусін Кінозал - Купуємо будиночок в Португалії
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:52

  airmax78 написав:Акурт, такі українці не набагато кращі за росіян:
https://t.me/u_now/88297
До речі, типовий ваш знайомий.

аірмакс не такий, він у "відрядженні за наказом керівництва"
flyman
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Повідомлень: 30886
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1454 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
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2
  #<1 ... 670671672673
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