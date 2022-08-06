До речі, типовий ваш знайомий.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:18
Акурт, такі українці не набагато кращі за росіян:
До речі, типовий ваш знайомий.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:46
Катрусін Кінозал - Купуємо будиночок в Португалії
Катрусін Кінозал - Купуємо будиночок в Португалії
і щоб два рази не вставати:
точніше три
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 03 бер, 2023 23:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:52
аірмакс не такий, він у "відрядженні за наказом керівництва"
Додано: Суб 04 бер, 2023 08:52
По-перше, я відразу і вже давно сказав, що повна Анталія українців (часто дуже активні в сфері бізнесу) і дуже дорогі авто - часто такі, що я тільки на картинках бачив. Грошви у українців реально неміряно (так говОрять турки). Діапазон автономерів великий: в паркінгу мого будинка і Харків, і Київ, і Одеса, і Львів... На авто найдорожчих їздять як правило дівчата - білявки... Типу Мерсів-купе... Я раніше - ще рік тому, як побачив авто з українським номером, то намагався зупинитися, підійти, спитати, звідки, переговорити про щось. Зараз вже звик, не зупиняюся, та й багато авто таких... На парковці моє авто стоіть бік-о-бік з авто з номерами Харкова - навіть досі не познайомився... Є і інші персонажі з номерами авто або 0001 або 9999...
По- друге, не знаю звідки Ви взяли, що це мій "типовий знайомий" - я його не знаю, всі ці "коміки" ніколи не викликали в мене ніякого інтересу. 24 грудня був концерт коміків з Тернополя - навіть не ходив. Так що Ви - помиляєтеся.
В мене круг знайомих і клієнтів, на яких я заробляю гроші, зовсім інший: або ІТ-ники, або моряки.
Он прямо зараз дзвонить черговий... ІТ-ник...
Крім того в мене і коло інтересів інше: в понеділок відлітаю літаком в Стамбул на концерт OXXXYMIRON. WORLD TOUR. Повернуся у вівторок...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 04 бер, 2023 09:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 бер, 2023 09:09
Вище відновив роботу кінозал. Ах, мрії... мрії... Не послухав мене власник кінозала три роки тому, та й 2 роки тому не слухав, та й рік тому теж не слухав (зв"язався із поганою командою): вже сидів би та звично голодував би в Португалії...
То і я вставлю свої "5 копійок".
Знімає наш українець Іван.
Вчора в Анталії було +23. Карколомна кількість людей на пляжі. Був десь після 15-00...
Сьогодні прохолодніше: десь до +19.
Темература води в морі +16,7 градусів (трохи нижче середньої для 4 березня: середня в цей день за спостереженнями гідрометеоцентра +17).
Найтеплішим був березень 2018 року: буквально за добу в районі 20...21 березня температура води в морі змінилася відразу до +24...
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