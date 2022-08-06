Додано: Суб 04 бер, 2023 08:52

airmax78 написав: Акурт, такі українці не набагато кращі за росіян:

https://t.me/u_now/88297

До речі, типовий ваш знайомий. Акурт, такі українці не набагато кращі за росіян:До речі,ваш знайомий.

Грошви у українців реально неміряно

типовий

По-перше, я відразу і вже давно сказав, що повна Анталія українців (часто дуже активні в сфері бізнесу) і дуже дорогі авто - часто такі, що я тільки на картинках бачив.(так говОрять турки). Діапазон автономерів великий: в паркінгу мого будинка і Харків, і Київ, і Одеса, і Львів... На авто найдорожчих їздять як правило дівчата - білявки... Типу Мерсів-купе... Я раніше - ще рік тому, як побачив авто з українським номером, то намагався зупинитися, підійти, спитати, звідки, переговорити про щось. Зараз вже звик, не зупиняюся, та й багато авто таких... На парковці моє авто стоіть бік-о-бік з авто з номерами Харкова - навіть досі не познайомився... Є і інші персонажі з номерами авто або 0001 або 9999...По- друге, не знаю звідки Ви взяли, що це мій "знайомий" - я його не знаю, всі ці "коміки" ніколи не викликали в мене ніякого інтересу. 24 грудня був концерт коміків з Тернополя - навіть не ходив. Так що Ви - помиляєтеся.В мене круг знайомих і клієнтів, на яких я заробляю гроші, зовсім інший: або ІТ-ники, або моряки.Он прямо зараз дзвонить черговий... ІТ-ник...Крім того в мене і коло інтересів інше: в понеділок відлітаю літаком в Стамбул на концерт OXXXYMIRON. WORLD TOUR. Повернуся у вівторок...