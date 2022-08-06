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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 670671672673
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:18

Акурт, такі українці не набагато кращі за росіян:
https://t.me/u_now/88297
До речі, типовий ваш знайомий.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:46

Катрусін Кінозал - Купуємо будиночок в Португалії

Катрусін Кінозал - Купуємо будиночок в Португалії

і щоб два рази не вставати:

точніше три
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 03 бер, 2023 23:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:52

  airmax78 написав:Акурт, такі українці не набагато кращі за росіян:
https://t.me/u_now/88297
До речі, типовий ваш знайомий.

аірмакс не такий, він у "відрядженні за наказом керівництва"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 08:52

  airmax78 написав:Акурт, такі українці не набагато кращі за росіян:
https://t.me/u_now/88297
До речі, типовий ваш знайомий.


По-перше, я відразу і вже давно сказав, що повна Анталія українців (часто дуже активні в сфері бізнесу) і дуже дорогі авто - часто такі, що я тільки на картинках бачив. Грошви у українців реально неміряно (так говОрять турки). Діапазон автономерів великий: в паркінгу мого будинка і Харків, і Київ, і Одеса, і Львів... На авто найдорожчих їздять як правило дівчата - білявки... Типу Мерсів-купе... Я раніше - ще рік тому, як побачив авто з українським номером, то намагався зупинитися, підійти, спитати, звідки, переговорити про щось. Зараз вже звик, не зупиняюся, та й багато авто таких... На парковці моє авто стоіть бік-о-бік з авто з номерами Харкова - навіть досі не познайомився... Є і інші персонажі з номерами авто або 0001 або 9999...
По- друге, не знаю звідки Ви взяли, що це мій "типовий знайомий" - я його не знаю, всі ці "коміки" ніколи не викликали в мене ніякого інтересу. 24 грудня був концерт коміків з Тернополя - навіть не ходив. Так що Ви - помиляєтеся.
В мене круг знайомих і клієнтів, на яких я заробляю гроші, зовсім інший: або ІТ-ники, або моряки.
Он прямо зараз дзвонить черговий... ІТ-ник...
Крім того в мене і коло інтересів інше: в понеділок відлітаю літаком в Стамбул на концерт OXXXYMIRON. WORLD TOUR. Повернуся у вівторок...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 04 бер, 2023 09:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:09

Вище відновив роботу кінозал. Ах, мрії... мрії... Не послухав мене власник кінозала три роки тому, та й 2 роки тому не слухав, та й рік тому теж не слухав (зв"язався із поганою командою): вже сидів би та звично голодував би в Португалії...
То і я вставлю свої "5 копійок".
Знімає наш українець Іван.

Вчора в Анталії було +23. Карколомна кількість людей на пляжі. Був десь після 15-00...
Сьогодні прохолодніше: десь до +19.
Темература води в морі +16,7 градусів (трохи нижче середньої для 4 березня: середня в цей день за спостереженнями гідрометеоцентра +17).
Найтеплішим був березень 2018 року: буквально за добу в районі 20...21 березня температура води в морі змінилася відразу до +24...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 12:37

  airmax78 написав:Акурт, такі українці не набагато кращі за росіян:
https://t.me/u_now/88297
До речі, типовий ваш знайомий.

Ви ж самі в перший тиждень покинули Україну.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 14:26

Ну так звичайна для цього форуму річ: шукають ворогів не в своїй голові, а в комусь...
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 21:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

пане акурте,
а чи не могли би Ви освіжити свій місячний бюджет у Туреччині:
- квартплата
- іжа
- інші витрати...

Ітого .. лір/доларів на особу
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:01

  flyman написав:пане акурте,
а чи не могли би Ви освіжити свій місячний бюджет у Туреччині:
- квартплата
- іжа
- інші витрати...

Ітого .. лір/доларів на особу

Знайшли все таки рішення 1850?
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