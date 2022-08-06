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Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 671672673674
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:33

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:пане акурте,
а чи не могли би Ви освіжити свій місячний бюджет у Туреччині:
- квартплата
- іжа
- інші витрати...

Ітого .. лір/доларів на особу

Знайшли все таки рішення 1850?

Якщо Бігор знайшов, то він думає, що інші теж такі як він

То нащо тоді Ви флудите в темі "Інвестуємо в нерухомість закордоном"?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:40

Пане BIGor - то ж у форумного флудера передишка від безкінечного навішування локшини на вуха на гілці про "Еміграцію, заробітчанство": про роботу, про робочій графік, про ефективність, про зарплатню і всяку таку лабуду.
Там тільки аплодувати. Не жартую. Мені реально подобається. Майстерність!
Новенькі на форумі навіть купуються.
akurt
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  #<1 ... 671672673674
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