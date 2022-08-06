То нащо тоді Ви флудите в темі "Інвестуємо в нерухомість закордоном"?
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Додано: Нед 05 бер, 2023 09:33
То нащо тоді Ви флудите в темі "Інвестуємо в нерухомість закордоном"?
Додано: Нед 05 бер, 2023 09:40
Пане BIGor - то ж у форумного флудера передишка від безкінечного навішування локшини на вуха на гілці про "Еміграцію, заробітчанство": про роботу, про робочій графік, про ефективність, про зарплатню і всяку таку лабуду.
Там тільки аплодувати. Не жартую. Мені реально подобається. Майстерність!
Новенькі на форумі навіть купуються.
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