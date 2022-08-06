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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 бер, 2023 09:33
flyman написав: BIGor написав: flyman написав:
пане акурте,
а чи не могли би Ви освіжити свій місячний бюджет у Туреччині:
- квартплата
- іжа
- інші витрати...
Ітого .. лір/доларів на особу
Знайшли все таки рішення 1850?
Якщо Бігор знайшов, то він думає, що інші теж такі як він
То нащо тоді Ви флудите в темі "Інвестуємо в нерухомість закордоном
"?
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Додано: Нед 05 бер, 2023 09:40
Пане BIGor - то ж у форумного флудера передишка від безкінечного навішування локшини на вуха на гілці про "Еміграцію, заробітчанство": про роботу, про робочій графік, про ефективність, про зарплатню і всяку таку лабуду.
Там тільки аплодувати. Не жартую. Мені реально подобається. Майстерність!
Новенькі на форумі навіть купуються.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 11:22
akurt написав:
Пане BIGor
- то ж у форумного флудера передишка від безкінечного навішування локшини на вуха на гілці про "Еміграцію, заробітчанство
": про роботу, про робочій графік, про ефективність, про зарплатню і всяку таку лабуду.
Там тільки аплодувати. Не жартую. Мені реально подобається. Майстерність!
Новенькі на форумі навіть купуються.
ясно, дешеві йогурти і сібаси та турецька комуналь в минулому
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flyman
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