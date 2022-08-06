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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 671672673674
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:40

Пане BIGor - то ж у форумного флудера передишка від безкінечного навішування локшини на вуха на гілці про "Еміграцію, заробітчанство": про роботу, про робочій графік, про ефективність, про зарплатню і всяку таку лабуду.
Там тільки аплодувати. Не жартую. Мені реально подобається. Майстерність!
Новенькі на форумі навіть купуються.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 20:47

Канада - це пастка, що не так ?



flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 22:26

Якщо Канада- це пастка, то уявляєте собі, що таке еміграція в Туреччину?

🇹🇷 У Туреччині затримали 997 людей через обвал будівель під час землетрусів, — Anadolu

Їх підозрюють у НЕДОБРОСОВІСНОМУ будівництві та порушенні стандартів, які передбачають високу стійкість будівель до підземних поштовхів.

Хто-небудь, ще готовий вкласти хоч копійку в ТРЖН, після всього, що сталося і може статитися в найближчому майбутньому???
roberto dark
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