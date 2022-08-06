Додано: Пон 06 бер, 2023 09:48

Пане Флаймане, а що це вас раптом Канада уже почала турбувати? Кінозал знову працює на повну.



Я чого питаю: це вперше за всю вашу багатодесятитисячну історію дописів, до цього опікувалися: Монголією, Албанією, Бурунді, Південним Суданом, Філіппінами, Мозамбіком, В‘єтнамом, Нікарагуа, Конго, Малаві і ще 192-ма країнами світу, де ніколи в житті не були.



Інформацію «з перших рук» - ви ж знаєте - завжди можна отримувати від мене.

По перше, за останні три місяця я особисто відправив три родини в Канаду (Вінніпег, Торонто, Калгарі), наступна відправка - у середу 8 березня, літак за маршрутом Анталія-Париж-Торонто. Там може бути проблема: родина із собою везе маленьку собачку, ну ви знаєте, з тих що цуценятами продається по 1000$. Буду групою підтримки при check-in.

По-друге, сам відлітаю в Calgary 29 травня в понеділок о 07-30 ранку з SFO.

Так що будете мати інформацію реально «з перших рук».

Зараз чекаю літак на Стамбул - виліт за Києвом о 10-40 - треба у справах злітати на пару днів.

Для довідки:

а) Справа - це робота, заняття людини, пов'язані з розумовим або фізичним напруженням; те, що робить людина, чим займається; діло, праця.

б) Літак - це такий транспортний засіб, який не є схожим на ШРТ.