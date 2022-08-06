Додано: Пон 06 бер, 2023 09:48

Пане Флаймане, у Вас явний прогрес: раніше цілодобово переривали новини від блогерів Хабаровська, Новоросійська, Уренгоя та Воркути та тягнули все те лайно на Фінансовиц портал України. Нарешті хоч щось українське…

Кінозал знову працює на повну.



Як завжди «пасете задніх»: вже тільки лінивий та Ви не оформили візу за програмою CUAET.



Інформацію «з перших рук» - ви ж знаєте - можна буде отримувати і від мене.

По перше, за останні три місяця я особисто відправив три родини в Канаду (Вінніпег, Торонто, Калгарі), наступна відправка - у середу 8 березня, літак за маршрутом Анталія-Париж-Торонто. Там може бути проблема: родина із собою везе маленьку собачку, ну ви знаєте, з тих що цуценятами продається по 1000$. Буду групою підтримки при check-in.

По-друге, сам відлітаю в Calgary 29 травня в понеділок о 07-30 ранку з SFO.

Так що будете мати інформацію реально «з перших рук».

Зараз чекаю літак на Стамбул - виліт за Києвом о 10-40 - треба у справах злітати на пару днів.

Для довідки:

а) Справа - це робота, заняття людини, пов'язані з розумовим або фізичним напруженням; те, що робить людина, чим займається; діло, праця.

б) Літак - це такий транспортний засіб, який не є схожим на ШРТ.