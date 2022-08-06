Додано: Вів 07 бер, 2023 13:10

Коли настане день... Закінчеться війна... (С.Вакарчук)



Коли настане день та закінчеться війна, я думаю, фахівці будуть вивчати досвід Туреччини з відновлення житла та інфраструктури... з підтримки людей...



1. Оголошено Програму «Позики на повернення до життя» для підприємців, бізнес яких постарждав під час стихіного лиха. Пакет підтримки було створено, щоб забезпечити фінансову підтримку потреб у оборотних коштах підприємців, які працюють у провінціях і районах, які постраждали від землетрусу.

Торговцям і ремісникам буде надано 60-місячний бізнес-кредит з пільговим періодом 12 місяців, максимум до 250 тисяч лір (близько 13 250 доларів). У той час як відсоткова ставка кредиту визначена як 7,5 відсотка, половина кредиту буде підтримана Міністерством казначейства та фінансів.

Також виплати здійснюватимуться окремим компаніям, зареєстрованим у Палаті торгівлі і ремісників та в реєстрі.



2. Майже відразу після стихійного лиха суттєво подорожчало житло та ціни оренди квартир.

За цю справу активно взялася Податкова інспекція, яка "перешерстила" всі сайти оголошень та бази даних рієлторів: виявили 37 367 оголошень про продаж нерухомості і 7 363 оголошення про оренду житла, ціни на які зросли після землетрусу.

В той час, як держава надає переселенцям щомісячно гранти на оренду квартир в сумі 5 000 лір (близько 265 $ - орендодавцю) та по 2000 лір (близько 105 $ - орендарю) оголосили таке: «Щоб громадяни не відчували жодних скарг, вони можуть поскаржитися нам на недоліки, які вони бачать у цих питаннях, або через такі програми, як CIMER, VIMER, або через телефонуючи на ALO 189».



Ось так: в єдиному пориві, всі разом... А хто дує не в ту дудку - накажуть швидко та ефективно...

Важко собі уявити хабарників - заступників голів обласних державних адміністрацій...

"Очі завидющі, руки загрібущі і дупа - без дна!" (українське прислів"я)