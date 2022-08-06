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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 671672673674
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 09:48

Пане Флаймане, у Вас явний прогрес: раніше цілодобово переривали новини від блогерів Хабаровська, Новоросійська, Уренгоя та Воркути та тягнули все те лайно на Фінансовиц портал України. Нарешті хоч щось українське…
Кінозал знову працює на повну.

Як завжди «пасете задніх»: вже тільки лінивий та Ви не оформили візу за програмою CUAET.

Інформацію «з перших рук» - ви ж знаєте - можна буде отримувати і від мене.
По перше, за останні три місяця я особисто відправив три родини в Канаду (Вінніпег, Торонто, Калгарі), наступна відправка - у середу 8 березня, літак за маршрутом Анталія-Париж-Торонто. Там може бути проблема: родина із собою везе маленьку собачку, ну ви знаєте, з тих що цуценятами продається по 1000$. Буду групою підтримки при check-in.
По-друге, сам відлітаю в Calgary 29 травня в понеділок о 07-30 ранку з SFO.
Так що будете мати інформацію реально «з перших рук».
Зараз чекаю літак на Стамбул - виліт за Києвом о 10-40 - треба у справах злітати на пару днів.
Для довідки:
а) Справа - це робота, заняття людини, пов'язані з розумовим або фізичним напруженням; те, що робить людина, чим займається; діло, праця.
б) Літак - це такий транспортний засіб, який не є схожим на ШРТ.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 06 бер, 2023 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:29

  flyman написав:
  airmax78 написав:Акурт, такі українці не набагато кращі за росіян:
https://t.me/u_now/88297
До речі, типовий ваш знайомий.

аірмакс не такий, він у "відрядженні за наказом керівництва"

Саме так. Але навіть якщо б я втік - роздавати таки інтервью з таким виглядом - це дно. Якесь насєкомоє.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 13:10

Коли настане день... Закінчеться війна... (С.Вакарчук)

Коли настане день та закінчеться війна, я думаю, фахівці будуть вивчати досвід Туреччини з відновлення житла та інфраструктури... з підтримки людей...

1. Оголошено Програму «Позики на повернення до життя» для підприємців, бізнес яких постарждав під час стихіного лиха. Пакет підтримки було створено, щоб забезпечити фінансову підтримку потреб у оборотних коштах підприємців, які працюють у провінціях і районах, які постраждали від землетрусу.
Торговцям і ремісникам буде надано 60-місячний бізнес-кредит з пільговим періодом 12 місяців, максимум до 250 тисяч лір (близько 13 250 доларів). У той час як відсоткова ставка кредиту визначена як 7,5 відсотка, половина кредиту буде підтримана Міністерством казначейства та фінансів.
Також виплати здійснюватимуться окремим компаніям, зареєстрованим у Палаті торгівлі і ремісників та в реєстрі.

2. Майже відразу після стихійного лиха суттєво подорожчало житло та ціни оренди квартир.
За цю справу активно взялася Податкова інспекція, яка "перешерстила" всі сайти оголошень та бази даних рієлторів: виявили 37 367 оголошень про продаж нерухомості і 7 363 оголошення про оренду житла, ціни на які зросли після землетрусу.
В той час, як держава надає переселенцям щомісячно гранти на оренду квартир в сумі 5 000 лір (близько 265 $ - орендодавцю) та по 2000 лір (близько 105 $ - орендарю) оголосили таке: «Щоб громадяни не відчували жодних скарг, вони можуть поскаржитися нам на недоліки, які вони бачать у цих питаннях, або через такі програми, як CIMER, VIMER, або через телефонуючи на ALO 189».

Ось так: в єдиному пориві, всі разом... А хто дує не в ту дудку - накажуть швидко та ефективно...
Важко собі уявити хабарників - заступників голів обласних державних адміністрацій...
"Очі завидющі, руки загрібущі і дупа - без дна!" (українське прислів"я)
akurt
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