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Пане Флаймане, у Вас явний прогрес: раніше цілодобово переривали новини від блогерів Хабаровська, Новоросійська, Уренгоя та Воркути та тягнули все те лайно на Фінансовиц портал України. Нарешті хоч щось українське… Кінозал знову працює на повну.
Як завжди «пасете задніх»: вже тільки лінивий та Ви не оформили візу за програмою CUAET.
Інформацію «з перших рук» - ви ж знаєте - можна буде отримувати і від мене. По перше, за останні три місяця я особисто відправив три родини в Канаду (Вінніпег, Торонто, Калгарі), наступна відправка - у середу 8 березня, літак за маршрутом Анталія-Париж-Торонто. Там може бути проблема: родина із собою везе маленьку собачку, ну ви знаєте, з тих що цуценятами продається по 1000$. Буду групою підтримки при check-in. По-друге, сам відлітаю в Calgary 29 травня в понеділок о 07-30 ранку з SFO. Так що будете мати інформацію реально «з перших рук». Зараз чекаю літак на Стамбул - виліт за Києвом о 10-40 - треба у справах злітати на пару днів. Для довідки: а) Справа - це робота, заняття людини, пов'язані з розумовим або фізичним напруженням; те, що робить людина, чим займається; діло, праця. б) Літак - це такий транспортний засіб, який не є схожим на ШРТ.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 06 бер, 2023 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Коли настане день... Закінчеться війна... (С.Вакарчук)
Коли настане день та закінчеться війна, я думаю, фахівці будуть вивчати досвід Туреччини з відновлення житла та інфраструктури... з підтримки людей...
Оголошено Програму «Позики на повернення до життя» для підприємців, бізнес яких постарждав під час стихіного лиха. Пакет підтримки було створено, щоб забезпечити фінансову підтримку потреб у оборотних коштах підприємців, які працюють у провінціях і районах, які постраждали від землетрусу. Торговцям і ремісникам буде надано 60-місячний бізнес-кредит з пільговим періодом 12 місяців, максимум до 250 тисяч лір (близько 13 250 доларів). У той час як відсоткова ставка кредиту визначена як 7,5 відсотка, половина кредиту буде підтримана Міністерством казначейства та фінансів. Також виплати здійснюватимуться окремим компаніям, зареєстрованим у Палаті торгівлі і ремісників та в реєстрі.
Коли настане день та закінчеться війна, я думаю, фахівці будуть вивчати досвід Туреччини з відновлення житла та інфраструктури... з підтримки людей...
Оголошено Програму «Позики на повернення до життя» для підприємців, бізнес яких постарждав під час стихіного лиха. Пакет підтримки було створено, щоб забезпечити фінансову підтримку потреб у оборотних коштах підприємців, які працюють у провінціях і районах, які постраждали від землетрусу. Торговцям і ремісникам буде надано 60-місячний бізнес-кредит з пільговим періодом 12 місяців, максимум до 250 тисяч лір (близько 13 250 доларів). У той час як відсоткова ставка кредиту визначена як 7,5 відсотка, половина кредиту буде підтримана Міністерством казначейства та фінансів. Також виплати здійснюватимуться окремим компаніям, зареєстрованим у Палаті торгівлі і ремісників та в реєстрі.
Не буде у нас такого, пам'ятаю до війни видавали підприємцям кредити на шару під якісь смішні проценти від 0% до 7%. Так один підприємець замість поповнення оборотних вкинув в два котлована в Києві... Будуть мутити і красти.
Ага… красти… тут строго: відразу в тюрму на кордон із Сирією… На днях турки писали, що впіймали поліцейського, який вкрав щось із волонтерської допомоги для постраждалих від землетрусу - з Нідерландів… вже сидить… Я пару тижнів тому проїжджав з Кайсері через місто Aksaray (там великий завод з виробництва Мерседесів), так на краю міста побудована така новенька, така велетенська та така красива тюрма, що я такі бачив тільки в кіно американських. Ще не відкрита. Скоро здадуть… Поруч побудоване містечко для персоналу, так і я б пішов в тюрму працювати, так там красиво і такий класний житловий комплекс для працівників… Так що не вкрадуть… місця готові…