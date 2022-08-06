Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:53

Здивували реально.... Нерухомість... інвестиції... цифри та факти...



Пропоную учасникам форуму на вихідних подивитися вкрай цікаве відео від відомого українського блогера Олексія Крилова - велика кількість відеороликів на YouTube.

Мене що здивувало: сам він багато де вештався по світу, але "притулився" в Іспанії, aле у Олексія є брат... Ага... Ось і виникало питання, де буде жити брат...

Куди інвестує грроші?

Олексій терміново прилетів з Барселони в Стамбул та шукають разом квартиру для брата (!).



Матеріал дуже цікавий фактами та цифрами.

Ви ж знаєте: більшість учасників Фінансового форуму України щось та десь знають "взагалі та взагаля"...

Цікаво, що я по всіх місцях, показаних у відео, вже був або скоро буду, всі ці район знаю особисто, тому що досить часто буваю у справах в Стамбулі, ще тиждень не минув: перебував я в Стамбулі 6 та 7 березня (літак з Анталії туди і назад 950 лір або 1800 гривень) та буду там на своєму авто вже 23 березня: зустрічаю делегацію із США (будуть дуже важливі справи), і планую із Стамбула ще виїхати на пару днів в Болгарію - теж у справах.



Так ось відео і нижче і мої ремарки:



1. На 2:15 говорять про рівень цін на квартири в Стамбулі. Приємно, що говорять правду: старт ціни - це 170 000 доларів США. В принципі, як і в Анталії.

2. Перша квартира в мікрорайоні Картал - цікаве місце, там варто зробити уточнення: вже запрацювала нова гілка МЕТРО в аеропорт Стамбула (вони говорять тільки про автобус). Я вже їздив новою гілкою - дуже зручно. Проїзд 9,90 ліри або близько 18 гривень.

3. На 09:50 - цікавий фрагмент починається: про плавальні басейни. Судячи з "Київської гілки" цього форуму - головне для інвестора в залізобьетонні паралелепіпеди КРЖН - це "модні МОПи". Правда, події останнього року показали, що - як у пісні - "Це все херня, і все до ххаки: оті цвіти, червоні маки..."

В Туреччині важко собі уявити ЖК без плавального басейна. От і подивіться...

4. На 10:28 ви можете відвідати квартиру. Зверніть увагу на вид з вікна...

5. (...)



(далі буде - я виїжджаю на пікнік в античне місто Фаселіс - проведу час на "Черепаховому пляжі" - не маю часу - рекомендую подивитися реально)