Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пане Флаймане, у Вас явний прогрес: раніше цілодобово переривали новини від блогерів Хабаровська, Новоросійська, Уренгоя та Воркути та тягнули все те лайно на Фінансовиц портал України. Нарешті хоч щось українське… Кінозал знову працює на повну.
Як завжди «пасете задніх»: вже тільки лінивий та Ви не оформили візу за програмою CUAET.
Інформацію «з перших рук» - ви ж знаєте - можна буде отримувати і від мене. По перше, за останні три місяця я особисто відправив три родини в Канаду (Вінніпег, Торонто, Калгарі), наступна відправка - у середу 8 березня, літак за маршрутом Анталія-Париж-Торонто. Там може бути проблема: родина із собою везе маленьку собачку, ну ви знаєте, з тих що цуценятами продається по 1000$. Буду групою підтримки при check-in. По-друге, сам відлітаю в Calgary 29 травня в понеділок о 07-30 ранку з SFO. Так що будете мати інформацію реально «з перших рук». Зараз чекаю літак на Стамбул - виліт за Києвом о 10-40 - треба у справах злітати на пару днів. Для довідки: а) Справа - це робота, заняття людини, пов'язані з розумовим або фізичним напруженням; те, що робить людина, чим займається; діло, праця. б) Літак - це такий транспортний засіб, який не є схожим на ШРТ.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 06 бер, 2023 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Коли настане день... Закінчеться війна... (С.Вакарчук)
Коли настане день та закінчеться війна, я думаю, фахівці будуть вивчати досвід Туреччини з відновлення житла та інфраструктури... з підтримки людей...
Оголошено Програму «Позики на повернення до життя» для підприємців, бізнес яких постарждав під час стихіного лиха. Пакет підтримки було створено, щоб забезпечити фінансову підтримку потреб у оборотних коштах підприємців, які працюють у провінціях і районах, які постраждали від землетрусу. Торговцям і ремісникам буде надано 60-місячний бізнес-кредит з пільговим періодом 12 місяців, максимум до 250 тисяч лір (близько 13 250 доларів). У той час як відсоткова ставка кредиту визначена як 7,5 відсотка, половина кредиту буде підтримана Міністерством казначейства та фінансів. Також виплати здійснюватимуться окремим компаніям, зареєстрованим у Палаті торгівлі і ремісників та в реєстрі.
Здивували реально....Нерухомість... інвестиції... цифри та факти...
Пропоную учасникам форуму на вихідних подивитися вкрай цікаве відео від відомого українського блогера Олексія Крилова - велика кількість відеороликів на YouTube. Мене що здивувало: сам він багато де вештався по світу, але "притулився" в Іспанії, aле у Олексія є брат... Ага... Ось і виникало питання, де буде жити брат... Куди інвестує грроші? Олексій терміново прилетів з Барселони в Стамбул та шукають разом квартиру для брата (!).
Матеріал дуже цікавий фактами та цифрами. Ви ж знаєте: більшість учасників Фінансового форуму України щось та десь знають "взагалі та взагаля"... Цікаво, що я по всіх місцях, показаних у відео, вже був або скоро буду, всі ці район знаю особисто, тому що досить часто буваю у справах в Стамбулі, ще тиждень не минув: перебував я в Стамбулі 6 та 7 березня (літак з Анталії туди і назад 950 лір або 1800 гривень) та буду там на своєму авто вже 23 березня: зустрічаю делегацію із США (будуть дуже важливі справи), і планую із Стамбула ще виїхати на пару днів в Болгарію - теж у справах.
Так ось відео і нижче і мої ремарки:
1. На 2:15 говорять про рівень цін на квартири в Стамбулі. Приємно, що говорять правду: старт ціни - це 170 000 доларів США. В принципі, як і в Анталії. 2. Перша квартира в мікрорайоні Картал - цікаве місце, там варто зробити уточнення: вже запрацювала нова гілка МЕТРО в аеропорт Стамбула (вони говорять тільки про автобус). Я вже їздив новою гілкою - дуже зручно. Проїзд 9,90 ліри або близько 18 гривень. 3. На 09:50 - цікавий фрагмент починається: про плавальні басейни. Судячи з "Київської гілки" цього форуму - головне для інвестора в залізобьетонні паралелепіпеди КРЖН - це "модні МОПи". Правда, події останнього року показали, що - як у пісні - "Це все херня, і все до ххаки: оті цвіти, червоні маки..." В Туреччині важко собі уявити ЖК без плавального басейна. От і подивіться... 4. На 10:28 ви можете відвідати квартиру. Зверніть увагу на вид з вікна... 5. (...)
(далі буде - я виїжджаю на пікнік в античне місто Фаселіс - проведу час на "Черепаховому пляжі" - не маю часу - рекомендую подивитися реально)
Сумна новина для іноземних власників житла в Анталії і не тільки. "Хурма, Сарысу и Лиман в Коньяалты; Каргыджак, Махмутлар, Кестель и Авсаллар в Аланье, и других — все они закрыты для новых заявлений от иностранцев на получение вида на жительство." https://www.tourprom.ru/news/59204/
Ще як хочуть інвестувати!!! Раптом після ковіду як прокинулись місцеві забудовники із "спячки". При моїй пам'яті, ніколи так інтенсивно і массово не будували як зараз. Особливо в центрі країни. І навіть в сонячному Єйлаті, на Червоному морі, де я зараз вирішив кілька місяців відпочити після холодної України, у квартирі приятеля, який полетів за кордон на довгий час. За бортом +30 , море +23. Ляпота...))
Пане Роберто, я як ніхто інший уявляє гігантський розмір вашої психо-фінансової травми після того, як восени 2019 року відтаскали валізу з шекелями в недобудову на кордоні Україна-Білорусь. Але що зробили - то вже не повернути. Працюйте, заробите, десь та щось інвестуєте. Ми вас підтримаємо, які намагалися підтримати в липні 2019 року.
Краще проконсультуйте наших людей: зараз багато цікавих пропозицій на літаках транзитом через Ізраїль: чи впускають українців хоч на транзит? Чи носами не вийшли?