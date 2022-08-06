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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 672673674675
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:31

Продовжуємо вивчати відео вище - то важливо для оцінки інвестицій та в що саме люди інвестують.
Важливі моменти:
- на 12:40 показують те, про що не я один розказував - квартира - це саме квартира, а не обсяг повітря, який міститься між двома плитами перекриття: готова кухня і навіть з побутовою технікою.
- на 14:10 - готовий санвузол. Бери і купайся...
- на 15:35 рекомендую звернути увагу на вхідні двері та замки...
- на 17:48 класний фрагмент: "Навіщо потрібна ця квартира" - варіанти.
Я сам купив свою 1+1 як "дачу" "для відпочинку" і жив спочатку по 90 дінв кожні 180 днів (безвізовий режим). Правильно там жінка ставить питання... "Запасний аеродром" - як варіант...
- на 19-00 дуже непогана робота рі\лтора, "будемо торгуватися" - на мій розсуд працює непогано. Для довідки: як правило такий рієлтор-посередник отримує 50% від тієї суми, яку отримає рієлторська контора. А рієлторська контора стандартно намагається отримати 6% від ціни квартири. В даному випадку людина в окулярах може отримати: (170 000х6%)/2=5 100 доларів США. Або близько 100 000 турецьких лір, або "мінімалку" (8500 лір) відразу за 1 рік. Ну, старається... досить коректно...
- на 25:20 озвучують ціну на 2+1 в 320 000 доларів... Ну, не дешево...
Гадаю, рієлтори ціну зависили і хочуть заробити мінімум 20 000$ від 320 000 доларів...

Восени 2020 року мене послухали приятелі та купили точно таку - але в Анталії -за 92 000 євро (ціна за прайс листом була 94 000 євро - ми провели перемовини напряму із Забудовником та виторгували 2 000 євро - реально). Зараз іх квартиру за оцінкою рієлторів - ім вони озвучили коли приводилди клієнтів на квартиру сусідів - в 220 000 євро. Ну, непоганий профіт, якщо читати не дурню від горе-знавців на цьому форумі, а корисні поради/думки.

- на 26:30 показана реально велика квартира - я такі відвідував - перебуваючси в гостях у наших украинцев в Анталії - гадаю, що ціна лежить в діапазоні від 11 000 000 до 15 000 000 лір або приблизно 780 000 доларів США.
На 30:56 озвучують ціну в 1 350 000 доларів...
Круто... Круто...
Ну ось так, панове інвестори...
Мені відео сподобалося, не знаю, як вам...
ВСЕ - ПРО ІНВЕСТИЦІЇ.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:35

  gonchik74 написав:В яку тему не зайди - одні дуелі.

уєзжашкі проти оставашок?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:57

Головне питання інвестора в нерухомість: дешевій чи здорожчання?

На цій гілці ми вже пробували аналізувати динамку цін на нерухомість в різних країнах світу: наприклад, в США, в Німеччині та в Австрії (в США зараз фіксують падіння цін на 10% - правда, від тих цін, шо рік тому зросли, в Німеччині та в Австрії ціни вийшли на рівень 8000-10000 євро за 1 кв. м).
Я не спеціаліст в тих питаннях, для цього є інші фахівці, мені цікаво, що відбувається в тій країні, де інвестував я особисто.

Інститут статистки Туреччини (TUIK) оголосив індекс вартості будівництва за січень 2023 року.

Відповідно, індекс вартості будівництва у січні 2023 року порівняно з попереднім місяцем зріс на 15,32 відсотка, а порівняно з відповідним місяцем минулого року – на 78,52 відсотка.
Дешевія не передбачається...
Особливо, якщо врахувати, що за даними того ж інститута ЗРОСТАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРЕВИЩИЛО 100 ВІДСОТКІВ.
Джерело: https://www.tuik.gov.tr/

P.S. Черговий звіт про інвестиції в нерухомість іноземців буде оприлюднено через 5 діб - цікаво буде подивитися...
Щодня лунають чутки, що будуть оголошені "відкритими" для іноземців деякі "закриті" (тобто найсмачніші) мікрорайони, що може суттєво вплинути на кількість інвестицій...
Особисто я в це не вірю, але чутки поширюються та поширюються... Побачимо...
akurt
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