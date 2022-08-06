Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:31

Продовжуємо вивчати відео вище - то важливо для оцінки інвестицій та в що саме люди інвестують.

Важливі моменти:

- на 12:40 показують те, про що не я один розказував - квартира - це саме квартира, а не обсяг повітря, який міститься між двома плитами перекриття: готова кухня і навіть з побутовою технікою.

- на 14:10 - готовий санвузол. Бери і купайся...

- на 15:35 рекомендую звернути увагу на вхідні двері та замки...

- на 17:48 класний фрагмент: "Навіщо потрібна ця квартира" - варіанти.

Я сам купив свою 1+1 як "дачу" "для відпочинку" і жив спочатку по 90 дінв кожні 180 днів (безвізовий режим). Правильно там жінка ставить питання... "Запасний аеродром" - як варіант...

- на 19-00 дуже непогана робота рі\лтора, "будемо торгуватися" - на мій розсуд працює непогано. Для довідки: як правило такий рієлтор-посередник отримує 50% від тієї суми, яку отримає рієлторська контора. А рієлторська контора стандартно намагається отримати 6% від ціни квартири. В даному випадку людина в окулярах може отримати: (170 000х6%)/2=5 100 доларів США. Або близько 100 000 турецьких лір, або "мінімалку" (8500 лір) відразу за 1 рік. Ну, старається... досить коректно...

- на 25:20 озвучують ціну на 2+1 в 320 000 доларів... Ну, не дешево...

Гадаю, рієлтори ціну зависили і хочуть заробити мінімум 20 000$ від 320 000 доларів...



Восени 2020 року мене послухали приятелі та купили точно таку - але в Анталії -за 92 000 євро (ціна за прайс листом була 94 000 євро - ми провели перемовини напряму із Забудовником та виторгували 2 000 євро - реально). Зараз іх квартиру за оцінкою рієлторів - ім вони озвучили коли приводилди клієнтів на квартиру сусідів - в 220 000 євро. Ну, непоганий профіт, якщо читати не дурню від горе-знавців на цьому форумі, а корисні поради/думки.



- на 26:30 показана реально велика квартира - я такі відвідував - перебуваючси в гостях у наших украинцев в Анталії - гадаю, що ціна лежить в діапазоні від 11 000 000 до 15 000 000 лір або приблизно 780 000 доларів США.

На 30:56 озвучують ціну в 1 350 000 доларів...

Круто... Круто...

Ну ось так, панове інвестори...

Мені відео сподобалося, не знаю, як вам...

ВСЕ - ПРО ІНВЕСТИЦІЇ.