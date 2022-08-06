Додано: Сер 15 бер, 2023 09:47

1. Загальна статистика продажу квартир в країні.

за власний кошт:

2. Інвестиції іноземців в нерухомість.

3. Розподіл інвесторів за громадянством

В останній рік міцно зайняли місце 4.

громадяни України

виставлено на перепродаж

Попередньо:- активно йде програма реалізації житла громадянам за Програмою TOKI.Програма почала свій оновлений етап з осені 2022 року, вона передбачає пільгове кредитування на 15 років.Подано більше 3 000 000 заявок, тому право розіграшу надається як в лотерею. Кількість бажаючих: 20 на 1 місце. На днях було оголошено результати розіграшу в 2-х великих містах.- почалася реалізація житла за Програмою для людей із "середнім та високим рівнем достатку".Там свої пільгові умови: в перші три роки вимплата за кредитом не буде перевищувати 30% доходу на родину.Це впливає на бажання людей купувати квартириціни на квартири за останній рік зросли не менше ніж на 100 відсотків.У Туреччині продажі будинків зменшилися на 18,0% у лютому 2023 порівняно з тим же місяцем попереднього року і склали 80 301 квартира. Найбільшу частку мав Стамбул з 18,7% і 14 980 продажами квартир. Слідом за Стамбулом були Анкара з 8 235 продажами квартир та Ізмір з 5 031 продажем квартир з частками 10,3% і 6,3% відповідно.Продажі житла іноземцям у лютому 2023 зменшилися на 27,0% порівняно з тим же місяцем попереднього року і склали 3 350 квартир. Продажі житла іноземцям склали 4,2% від усіх продажів житла в лютому (Примітка: зазвичай цей відсоток є в межах 4...5%).Слідом за Анталією були Стамбул з 1 133 продажів будинків/квартир і велике місто Мерсін з 225 продажами будинків іноземцям (Примітка: Мерсін отсанній рік займає стабільно місце 3).- ТОР-20.Попередньо: в ТОР -20 в попередні роки громадяни України НЕ опускалися нижче, ніж на місце 10.В минулому році на ринок нерухомості увірвалися громадяни Швеції, Ізраїлю (було зовсім несподівано для мене), Саудівської Аравії (було досить неспордівано) та Китаю (для них Туреччина - дуже цікава для подорожей країна: в передні роки готелі на першій лінії часто розміщували групи туристів із Китаю).Громадяни Великої Британії, Німеччини та США завжди були в ТОР-20.Зазвичай громадяни Німеччини ділили місця 3 та 4 з громадянами росії.У лютому росіяни купили в Туреччині 1 183 квартири (максимальна цифра була восени 2022 року - приблизно 2 950 квартир). Послідовниками громадян росії були громадяни Ірану з 446 продажами квартир, громадяни Іраку з 173 продажами будинків із 142 продажами квартир (в передні періоди максимальна цифра була трохи більшою за 290).На рику нерухомості тримається дуже ВИСОКІ ціни на квартири.Вчора із бесідою з рієлторами випливали такі дані:- мінімальна ціна на квартиру 1+1 в нових будинках в нормальному мікрорайоні від відомого забудовника 160 000 доларів. Квартира 2+1 - від 240 000 доларів. Це ЖК нові, квартири "під ключ", з підземними паркінгами, дитячими майданчиками, кімнатами для ігр дітей, більярдними, саунами та плавальними басейнами.- на ринку квартир в ЖК Преміум-класу - високі ціни - вчора рієлтори мені називали цифри в 16 000 000 лір або майже в 850 000 доларів США. За такою ціною в ЖК CasaLunaвсього 1 квартиру. Це ось тут - ЖК введено в експлуатацію в грудні 2022 року-січні 2023 рокуБеремо калькулятор.Я ТОЧНО знаю, що восени 2020 та на початку 2021 року Забудовник пропонував інвестувати тут іноземцям за ціною в 1 800 000 лір або приблизно в 240 000 доларів США (перший внесок 50%, безвідсоткове розтермінування до закінчення будівництва - близько 18 місяців, фікасація залишка в турецьких лірах).В березні 2023 року ОДНУ квартиру виставлено на перепродаж за ціною в 16 000 000 лір або близько 850 000 лір.Профіт теоретично (звісно, теоретично) може складати 850 000 - 240 000=610 000 доларів США.В мене "око чисте": я давав ТОЧНУ повну актуальну інформацію про інвестиції.Вказував адреси, сайти Забудовників, умови інвестицій, мапи розташування цікавих місьц інвестицій та своє власне бачення ситуації.Але весь 2020 та 2021 роки учасники Фінансового форуму України активно підбирали летючому муху повію на Філіппінах.