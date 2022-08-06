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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 673674675676>
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:31

Продовжуємо вивчати відео вище - то важливо для оцінки інвестицій та в що саме люди інвестують.
Важливі моменти:
- на 12:40 показують те, про що не я один розказував - квартира - це саме квартира, а не обсяг повітря, який міститься між двома плитами перекриття: готова кухня і навіть з побутовою технікою.
- на 14:10 - готовий санвузол. Бери і купайся...
- на 15:35 рекомендую звернути увагу на вхідні двері та замки...
- на 17:48 класний фрагмент: "Навіщо потрібна ця квартира" - варіанти.
Я сам купив свою 1+1 як "дачу" "для відпочинку" і жив спочатку по 90 дінв кожні 180 днів (безвізовий режим). Правильно там жінка ставить питання... "Запасний аеродром" - як варіант...
- на 19-00 дуже непогана робота рі\лтора, "будемо торгуватися" - на мій розсуд працює непогано. Для довідки: як правило такий рієлтор-посередник отримує 50% від тієї суми, яку отримає рієлторська контора. А рієлторська контора стандартно намагається отримати 6% від ціни квартири. В даному випадку людина в окулярах може отримати: (170 000х6%)/2=5 100 доларів США. Або близько 100 000 турецьких лір, або "мінімалку" (8500 лір) відразу за 1 рік. Ну, старається... досить коректно...
- на 25:20 озвучують ціну на 2+1 в 320 000 доларів... Ну, не дешево...
Гадаю, рієлтори ціну зависили і хочуть заробити мінімум 20 000$ від 320 000 доларів...

Восени 2020 року мене послухали приятелі та купили точно таку - але в Анталії -за 92 000 євро (ціна за прайс листом була 94 000 євро - ми провели перемовини напряму із Забудовником та виторгували 2 000 євро - реально). Зараз іх квартиру за оцінкою рієлторів - ім вони озвучили коли приводилди клієнтів на квартиру сусідів - в 220 000 євро. Ну, непоганий профіт, якщо читати не дурню від горе-знавців на цьому форумі, а корисні поради/думки.

- на 26:30 показана реально велика квартира - я такі відвідував - перебуваючси в гостях у наших украинцев в Анталії - гадаю, що ціна лежить в діапазоні від 11 000 000 до 15 000 000 лір або приблизно 780 000 доларів США.
На 30:56 озвучують ціну в 1 350 000 доларів...
Круто... Круто...
Ну ось так, панове інвестори...
Мені відео сподобалося, не знаю, як вам...
ВСЕ - ПРО ІНВЕСТИЦІЇ.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:57

Головне питання інвестора в нерухомість: дешевій чи здорожчання?

На цій гілці ми вже пробували аналізувати динамку цін на нерухомість в різних країнах світу: наприклад, в США, в Німеччині та в Австрії (в США зараз фіксують падіння цін на 10% - правда, від тих цін, шо рік тому зросли, в Німеччині та в Австрії ціни вийшли на рівень 8000-10000 євро за 1 кв. м).
Я не спеціаліст в тих питаннях, для цього є інші фахівці, мені цікаво, що відбувається в тій країні, де інвестував я особисто.

Інститут статистки Туреччини (TUIK) оголосив індекс вартості будівництва за січень 2023 року.

Відповідно, індекс вартості будівництва у січні 2023 року порівняно з попереднім місяцем зріс на 15,32 відсотка, а порівняно з відповідним місяцем минулого року – на 78,52 відсотка.
Дешевія не передбачається...
Особливо, якщо врахувати, що за даними того ж інститута ЗРОСТАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРЕВИЩИЛО 100 ВІДСОТКІВ.
Джерело: https://www.tuik.gov.tr/

P.S. Черговий звіт про інвестиції в нерухомість іноземців буде оприлюднено через 5 діб - цікаво буде подивитися...
Щодня лунають чутки, що будуть оголошені "відкритими" для іноземців деякі "закриті" (тобто найсмачніші) мікрорайони, що може суттєво вплинути на кількість інвестицій...
Особисто я в це не вірю, але чутки поширюються та поширюються... Побачимо...
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 09:47

Статистика інвестицій в нерухомість Туреччини: лютий 2023 року.

1. Загальна статистика продажу квартир в країні.
Попередньо:
- активно йде програма реалізації житла громадянам за Програмою TOKI.
Програма почала свій оновлений етап з осені 2022 року, вона передбачає пільгове кредитування на 15 років.
Подано більше 3 000 000 заявок, тому право розіграшу надається як в лотерею. Кількість бажаючих: 20 на 1 місце. На днях було оголошено результати розіграшу в 2-х великих містах.
- почалася реалізація житла за Програмою для людей із "середнім та високим рівнем достатку".
Там свої пільгові умови: в перші три роки вимплата за кредитом не буде перевищувати 30% доходу на родину.
Це впливає на бажання людей купувати квартири за власний кошт: ціни на квартири за останній рік зросли не менше ніж на 100 відсотків.

У Туреччині продажі будинків зменшилися на 18,0% у лютому 2023 порівняно з тим же місяцем попереднього року і склали 80 301 квартира. Найбільшу частку мав Стамбул з 18,7% і 14 980 продажами квартир. Слідом за Стамбулом були Анкара з 8 235 продажами квартир та Ізмір з 5 031 продажем квартир з частками 10,3% і 6,3% відповідно.
Зображення

2. Інвестиції іноземців в нерухомість.
Продажі житла іноземцям у лютому 2023 зменшилися на 27,0% порівняно з тим же місяцем попереднього року і склали 3 350 квартир. Продажі житла іноземцям склали 4,2% від усіх продажів житла в лютому (Примітка: зазвичай цей відсоток є в межах 4...5%).
Анталія посіла перше місце - продано 1 261 квартиру іноземцям.
Слідом за Анталією були Стамбул з 1 133 продажів будинків/квартир і велике місто Мерсін з 225 продажами будинків іноземцям (Примітка: Мерсін отсанній рік займає стабільно місце 3).
Зображення

3. Розподіл інвесторів за громадянством - ТОР-20.
Попередньо: в ТОР -20 в попередні роки громадяни України НЕ опускалися нижче, ніж на місце 10.
В останній рік міцно зайняли місце 4.
В минулому році на ринок нерухомості увірвалися громадяни Швеції, Ізраїлю (було зовсім несподівано для мене), Саудівської Аравії (було досить неспордівано) та Китаю (для них Туреччина - дуже цікава для подорожей країна: в передні роки готелі на першій лінії часто розміщували групи туристів із Китаю).
Громадяни Великої Британії, Німеччини та США завжди були в ТОР-20.
Зазвичай громадяни Німеччини ділили місця 3 та 4 з громадянами росії.
У лютому росіяни купили в Туреччині 1 183 квартири (максимальна цифра була восени 2022 року - приблизно 2 950 квартир). Послідовниками громадян росії були громадяни Ірану з 446 продажами квартир, громадяни Іраку з 173 продажами будинків і громадяни України з 142 продажами квартир (в передні періоди максимальна цифра була трохи більшою за 290).
Зображення

На рику нерухомості тримається дуже ВИСОКІ ціни на квартири.
Вчора із бесідою з рієлторами випливали такі дані:
- мінімальна ціна на квартиру 1+1 в нових будинках в нормальному мікрорайоні від відомого забудовника 160 000 доларів. Квартира 2+1 - від 240 000 доларів. Це ЖК нові, квартири "під ключ", з підземними паркінгами, дитячими майданчиками, кімнатами для ігр дітей, більярдними, саунами та плавальними басейнами.
- на ринку квартир в ЖК Преміум-класу - високі ціни - вчора рієлтори мені називали цифри в 16 000 000 лір або майже в 850 000 доларів США. За такою ціною в ЖК CasaLuna виставлено на перепродаж всього 1 квартиру. Це ось тут - ЖК введено в експлуатацію в грудні 2022 року-січні 2023 року
https://ozpinarlar.com.tr/ru/portfolio/casaluna-3/
Беремо калькулятор.
Я ТОЧНО знаю, що восени 2020 та на початку 2021 року Забудовник пропонував інвестувати тут іноземцям за ціною в 1 800 000 лір або приблизно в 240 000 доларів США (перший внесок 50%, безвідсоткове розтермінування до закінчення будівництва - близько 18 місяців, фікасація залишка в турецьких лірах).
В березні 2023 року ОДНУ квартиру виставлено на перепродаж за ціною в 16 000 000 лір або близько 850 000 лір.
Профіт теоретично (звісно, теоретично) може складати 850 000 - 240 000=610 000 доларів США.

В мене "око чисте": я давав ТОЧНУ повну актуальну інформацію про інвестиції.
Вказував адреси, сайти Забудовників, умови інвестицій, мапи розташування цікавих місьц інвестицій та своє власне бачення ситуації.
Але весь 2020 та 2021 роки учасники Фінансового форуму України активно підбирали летючому муху повію на Філіппінах.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 15 бер, 2023 10:42, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 09:49

18% годовых в долларе

пока демагоги пишут свои злобные постики про камнепад бетона, собирая лайки, мы, простые "штукатуры" в реальной жизни зарабатываем 10 куе за пол года.
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стоимость на сегодня 510 к. курс 4,4
маржа 6 мес: 11 куе
beee
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 09:58

  beee написав:пока демагоги пишут свои злобные постики про камнепад бетона, собирая лайки, мы, простые "штукатуры" в реальной жизни зарабатываем 10 куе за пол года.
Исходные данн:
новострой
покупка 460 к злт курс 4,5.
стоимость на сегодня 510 к. курс 4,4
маржа 6 мес: 11 куе

как вывести легальные деньги что б потом легально там купить?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 10:06

Пан Олежан - гарне запитання!
Особисто я НЕ знаю. Відстав від життя...
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akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:19

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Олежан написав:
  beee написав:пока демагоги пишут свои злобные постики про камнепад бетона, собирая лайки, мы, простые "штукатуры" в реальной жизни зарабатываем 10 куе за пол года.
Исходные данн:
новострой
покупка 460 к злт курс 4,5.
стоимость на сегодня 510 к. курс 4,4
маржа 6 мес: 11 куе

как вывести легальные деньги что б потом легально там купить?


Я знаю только один способ. Через стейблкоин + договор продажи недвижимости в Украине с сертифицированнным переводом. Сложно и легально на половину.
beee
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:38

  beee написав:
Олежан написав:
  beee написав:пока демагоги пишут свои злобные постики про камнепад бетона, собирая лайки, мы, простые "штукатуры" в реальной жизни зарабатываем 10 куе за пол года.
Исходные данн:
новострой
покупка 460 к злт курс 4,5.
стоимость на сегодня 510 к. курс 4,4
маржа 6 мес: 11 куе

как вывести легальные деньги что б потом легально там купить?


Я знаю только один способ. Через стейблкоин + договор продажи недвижимости в Украине с сертифицированнным переводом. Сложно и легально на половину.

А закинуть в 10 банков по 10Куе и через неделю снять, получив квиташки, которые можно предЪявить в красном коридоре в течение +3 мес уже не канает?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:45

  beee написав:пока демагоги пишут свои злобные постики про камнепад бетона, собирая лайки, мы, простые "штукатуры" в реальной жизни зарабатываем 10 куе за пол года.
Исходные данн:
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покупка 460 к злт курс 4,5.
стоимость на сегодня 510 к. курс 4,4
маржа 6 мес: 11 куе

А такие объекты там где вы брали хорошо "разбирают"?
На какой то цене и ипотека не поможет голые стены брать по 3куе/метр если ремонт в копеечку выйдет и проще(не факт что дешевле) будет снимать
Всё таки 120тыс за однокомнатную квартиру как бы недёшево, ремонт еще 30 наверно - сдаются подобные почём? И это Варшава или пригород?
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:45

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

снять? серьезно? за границей?
лимит 12500 грн в неделю)))

>Через стейблкоин + договор продажи недвижимости в Украине
да да, представляю как на эту схему посмотрит финмон )))
Олежан
 
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