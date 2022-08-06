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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 673674675676
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:03

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Олежан написав:снять? серьезно? за границей?
лимит 12500 грн в неделю

Малось на увазі тут зняти, і везти через червоний коридор легально з бумажками
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:04

  Faceless написав:
  Олежан написав:снять? серьезно? за границей?
лимит 12500 грн в неделю

Малось на увазі тут зняти, і везти через червоний коридор легально з бумажками


зачем класти щоб потом снова зниматы
если деньги ЛЕГАЛЬНЫЕ и БЕЛЫЕ?
вопрос же ж не как отбелить а как вывести их, там положить в банк и потом без вопросов ими распоряжаться
Востаннє редагувалось Олежан в Сер 15 бер, 2023 15:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:04

  beee написав:пока демагоги пишут свои злобные постики про камнепад бетона, собирая лайки, мы, простые "штукатуры" в реальной жизни зарабатываем 10 куе за пол года.
Исходные данн:
новострой
покупка 460 к злт курс 4,5.
стоимость на сегодня 510 к. курс 4,4
маржа 6 мес: 11 куе

Варшава в доларі вже давно падає, але люди підіймають віртуальних 11 куе за пару місяців :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:09

  Олежан написав:
  Faceless написав:
  Олежан написав:снять? серьезно? за границей?
лимит 12500 грн в неделю

Малось на увазі тут зняти, і везти через червоний коридор легально з бумажками


зачем класти щоб потом снова зниматы
если деньги ЛЕГАЛЬНЫЕ и БЕЛЫЕ?
вопрос же ж не как отбелить а как вывести их, там положить в банк и потом без вопросов ими распоряжаться

Легальні й білі легально й везете. Потрібні або документи, що підтверджують походження готівки, або квитанції про зняття з рахунків. Просто дійсні ці квитанції обмежений час.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:10

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Faceless написав:Легальні й білі легально й везете. Потрібні або документи, що підтверджують походження готівки, або квитанції про зняття з рахунків. Просто дійсні ці квитанції обмежений час

в военный час? серьзно?
може пан проффесор забув щось?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:14

  Олежан написав:
  Faceless написав:Легальні й білі легально й везете. Потрібні або документи, що підтверджують походження готівки, або квитанції про зняття з рахунків. Просто дійсні ці квитанції обмежений час

в военный час? серьзно?
може пан проффесор забув щось?

Є якийсь документ, що відміняє дію Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей?
Квитанції про видачу валюти з рахунку "дійсні" для митниці протягом 90 днів.
Faceless
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