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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 бер, 2023 15:03
Олежан написав:
снять? серьезно? за границей?
лимит 12500 грн в неделю
Малось на увазі тут зняти, і везти через червоний коридор легально з бумажками
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Faceless
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Додано: Сер 15 бер, 2023 15:04
Faceless написав: Олежан написав:
снять? серьезно? за границей?
лимит 12500 грн в неделю
Малось на увазі тут зняти, і везти через червоний коридор легально з бумажками
зачем класти щоб потом снова зниматы
если деньги ЛЕГАЛЬНЫЕ и БЕЛЫЕ?
вопрос же ж не как отбелить а как вывести их, там положить в банк и потом без вопросов ими распоряжаться
Востаннє редагувалось Олежан
в Сер 15 бер, 2023 15:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 15:04
beee написав:
пока демагоги пишут свои злобные постики про камнепад бетона, собирая лайки, мы, простые "штукатуры" в реальной жизни зарабатываем 10 куе за пол года.
Исходные данн:
новострой
покупка 460 к злт курс 4,5.
стоимость на сегодня 510 к. курс 4,4
маржа 6 мес: 11 куе
Варшава в доларі вже давно падає, але люди підіймають віртуальних 11 куе за пару місяців
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Додано: Сер 15 бер, 2023 15:09
Олежан написав: Faceless написав: Олежан написав:
снять? серьезно? за границей?
лимит 12500 грн в неделю
Малось на увазі тут зняти, і везти через червоний коридор легально з бумажками
зачем класти щоб потом снова зниматы
если деньги ЛЕГАЛЬНЫЕ и БЕЛЫЕ?
вопрос же ж не как отбелить а как вывести их, там положить в банк и потом без вопросов ими распоряжаться
Легальні й білі легально й везете. Потрібні або документи, що підтверджують походження готівки, або квитанції про зняття з рахунків. Просто дійсні ці квитанції обмежений час.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 15:10
Faceless написав:
Легальні й білі легально й везете. Потрібні або документи, що підтверджують походження готівки, або квитанції про зняття з рахунків. Просто дійсні ці квитанції обмежений час
в военный час? серьзно?
може пан проффесор забув щось?
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Додано: Сер 15 бер, 2023 15:14
Олежан написав: Faceless написав:
Легальні й білі легально й везете. Потрібні або документи, що підтверджують походження готівки, або квитанції про зняття з рахунків. Просто дійсні ці квитанції обмежений час
в военный час? серьзно?
може пан проффесор забув щось?
Є якийсь документ, що відміняє дію Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей?
Квитанції про видачу валюти з рахунку "дійсні" для митниці протягом 90 днів.
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Faceless
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