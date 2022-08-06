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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 673674675676
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:03

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Олежан написав:снять? серьезно? за границей?
лимит 12500 грн в неделю

Малось на увазі тут зняти, і везти через червоний коридор легально з бумажками
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:04

  Faceless написав:
  Олежан написав:снять? серьезно? за границей?
лимит 12500 грн в неделю

Малось на увазі тут зняти, і везти через червоний коридор легально з бумажками


зачем класти щоб потом снова зниматы
если деньги ЛЕГАЛЬНЫЕ и БЕЛЫЕ?
вопрос же ж не как отбелить а как вывести их, там положить в банк и потом без вопросов ими распоряжаться
Востаннє редагувалось Олежан в Сер 15 бер, 2023 15:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:04

  beee написав:пока демагоги пишут свои злобные постики про камнепад бетона, собирая лайки, мы, простые "штукатуры" в реальной жизни зарабатываем 10 куе за пол года.
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покупка 460 к злт курс 4,5.
стоимость на сегодня 510 к. курс 4,4
маржа 6 мес: 11 куе

Варшава в доларі вже давно падає, але люди підіймають віртуальних 11 куе за пару місяців :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:09

  Олежан написав:
  Faceless написав:
  Олежан написав:снять? серьезно? за границей?
лимит 12500 грн в неделю

Малось на увазі тут зняти, і везти через червоний коридор легально з бумажками


зачем класти щоб потом снова зниматы
если деньги ЛЕГАЛЬНЫЕ и БЕЛЫЕ?
вопрос же ж не как отбелить а как вывести их, там положить в банк и потом без вопросов ими распоряжаться

Легальні й білі легально й везете. Потрібні або документи, що підтверджують походження готівки, або квитанції про зняття з рахунків. Просто дійсні ці квитанції обмежений час.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:10

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Faceless написав:Легальні й білі легально й везете. Потрібні або документи, що підтверджують походження готівки, або квитанції про зняття з рахунків. Просто дійсні ці квитанції обмежений час

в военный час? серьзно?
може пан проффесор забув щось?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:14

  Олежан написав:
  Faceless написав:Легальні й білі легально й везете. Потрібні або документи, що підтверджують походження готівки, або квитанції про зняття з рахунків. Просто дійсні ці квитанції обмежений час

в военный час? серьзно?
може пан проффесор забув щось?

Є якийсь документ, що відміняє дію Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей?
Квитанції про видачу валюти з рахунку "дійсні" для митниці протягом 90 днів.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:26

  Faceless написав:
  Олежан написав:
  Faceless написав:Легальні й білі легально й везете. Потрібні або документи, що підтверджують походження готівки, або квитанції про зняття з рахунків. Просто дійсні ці квитанції обмежений час

в военный час? серьзно?
може пан проффесор забув щось?

Є якийсь документ, що відміняє дію Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей?
Квитанції про видачу валюти з рахунку "дійсні" для митниці протягом 90 днів.

ага, тобто таки канає viewtopic.php?p=5554169#p5554169 :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 16:23

  Faceless написав:Є якийсь документ, що відміняє дію Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей?
Квитанції про видачу валюти з рахунку "дійсні" для митниці протягом 90 днів.

Написано паном Faceless все вірно, ось офіційні матеріали:
https://customs.gov.ua/informatsiia-dlia-gromadian
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 16:51

  akurt написав:
  Faceless написав:Є якийсь документ, що відміняє дію Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей?
Квитанції про видачу валюти з рахунку "дійсні" для митниці протягом 90 днів.

Написано паном Faceless все вірно, ось офіційні матеріали:
https://customs.gov.ua/informatsiia-dlia-gromadian

Але нюанс, для наприклад польського банку перевірені митницею (польською) гроші не стають "легальними" за замовчуванням. Треба буде подавати ті ж документи ще раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 06:57

Ситуація на ринку нерухомості Туреччини станом на середину березня 2023

1. Ринок нерухомості в оренду.
Ситуація досить дивна: багато квартир в оренду після масової втечі росіян стоять порожні.
Але орендодавці, розбалувані високими та надвисокими цінами, не знижують ціни, говорять "Нехай трохи відпочине".
Для тих, у кого закінчуються терміни договорів оренди, намагаються підняти ціни.
Тут справа така: багато людей взяли в оренду квартири в лютому/березні 2022 року за "старою ціною" - скажімо в 5500 лір (тоді близько 430 доларів станом на весну 2022). Орендодавець фактично здавав квартиру майже безоплатно цілий рік, тому що влітку-восени 2022 із-за ажіотажного попиту ціни підскочили замість 5 500 до 15 500 або 25 500 і вище турецьких лір.
Погодьтеся, важко відмовитися від цифри в 25 500 лір після ціни в 5 500 лір.
Що тут робити?
Конкретний випадок для наших українців:
- квартиру 2+1 взято в оренду в квітні 2021 року за ціною в 3 800 лір (тоді близько 500 доларів).
- перемовини з орендодавцем в березні 2022 року закінчилися узгодженою ціною в 5 500 лір (орендодавець питав мене, що робити - шкода віддавати 5 500 замість 3 800). Я взяв калькулятор та показав нашому українцю, що фактично 5 500 лір це МЕНШЕ, ніж 3 800 лір - погоджуватися!
- в березні 2023 року орендодавець, начитавшись інтернет-форумів та вивчивши ситуацію, оголосив ціну в 21 000 лір (!!!!), а це близько 1000 євро. Після важких переговорів орендодавець погодився опуститися до цифри в 19 000 лір (трохи менше 1 000 євро). Цифра 19 000 після цифри в 5 500 лір (станом на березень 2023 року це близько 945 євро) викликала у орендаря шок.
- одночасно сума в 275 євро, яку орендодавець отримував за чудову квартиру 2+1 викликала у свою чергу у орендодавця шок. Здавав майже даром.
- провели нараду і визначили варіанти:
Варіант "А" - погодитися на цифру в 19 000 лір або 945 євро.
Варіант "Б" - запропонувати орендодавцю вийти на цифру в 10 000 лір (500 євро).
Варіант "В" - нічого не робити та продовжувати платити (оплата через банк) 5 500 лір.

Варіант А запропонував "представник" (!) орендодавця після узгодження з орендодавцем.
Варіант Б запропонував наш рієлтор, який виступив в ролі порадника. Його логіка така: враховуємо інфляцію та ціни в магазинах, робимо пропозицію "по-джентльменські". Орендодавець відчує себе джентльменом та - МОЖЛИВО - погодиться отримувати замість бажаних 19 000/21 000 лір всього 10 000 лір. Я виступив проти такого варіанта: він не заснований ні на праві, ні на тексті договору оренди, ні на "остаточній цифрі" в 19 000, отриманої вже після довгих перемовин. А є спробою піти на "джентльменську угоду".
Варіант В запропонував я та юридично і практично його обґрунтував.
Гадаю, читачу буде цікаво:
1. Орендодавець мешкає постійно у Франції і в Анталії не з’являєтеся, жодного разу не з’явився і взагалі його ніхто і ніколи не бачив.
2. Від імені орендодавця виступає голова ОСББ ЖК, який не має на руках Довіреності на ведення справ. Фактично його ім’я - "Ніхто" і прізвище його - "Ніяк".
3. За законодавством Туреччини (і в більшості країн світу так) перевагу у спірних питаннях оренди має ОРЕНДАР, а не орендодавець. Орендодавець не має права відвідувати здану в оренду квартиру без згоди орендаря. Орендар замінив замки дверей ще у 2021 році (має право).
4. Орендар акуратно сплачує орендну плату шляхом перерахування грошей на рахунок орендодавця. Має квитанції оплати та має квитанції внесків в ОСББ.
5. Орендар має на руках Договір оренди. За законодавством Туреччини в разі, якщо орендодавець хоче припинити Договір оренди після спливу його дії (1 рік), він повинен направити за 45 діб до дати спливу нотаріально засвідчене попередження. В разі відсутності такого нотаріально засвідченого попередження Договір оренди вважається автоматично продовженим на наступний термін.
6. Єдиний варіант виселення орендаря - це Рішення суду про виселення. Таку заяву в суд повинен подати особисто орендодавець за допомогою найнятого адвоката (сам подати не має права).
Суд приймає Заяву - якщо приймає та призначає дату розгляду справи для вивчення аргументів сторін та прийняття Рішення.
Аргумент орендаря: Договір діє, виконується сумлінно.
Аргумент орендодавця: "А я так хочу".
Цей аргумент розбивається Рішенням Міністерства юстиції Туреччини від 23.07.2022 року про заборону орендодавцям підвищувати орендну оплату більше, ніж на 25%. Рішення діє до кінця липня 2023 року.
За моєю інсайдерською інформацією міський суд Анталії завалено справами про виселення, і призначають дати розгляду справ вже на кінець 2023 року.

Всі варіанти зараз вивчає орендар. Не знаю, яке рішення він прийме. Буде цікаво.
Я схиляюся до варіанта "В" - "Хто не ризикує - той не п’є шампанське!" (улюблена фраза студентів групи, в якій я навчався).

2. Ринок інвестиційної нерухомості.
Ціни на квартири в "закритих" для поселення іноземців мікрорайонах вийшли на певний "новий високий рівень" та зупинилися. Справа в тому, що а) у громадян Туреччини - як сказала мені одна рієлторша - "немає грошей"; б) у іноземців грошей кури не клюють, але в разі купівлі квартири в солодкому (!) "закритому" мікрорайоні інвестор не отримає ВНП в Туреччині.
Та сама рієлторша мені сказала, що за останній час продала 2 квартири (ціну не озвучила, щоби я не зрозумів, скільки вона грошей поклала в шухляду), але сказала, що за Актом експертизи (як правило ціна нижче за ринкову) вказано 100 000 доларів.
Це важлива цифра: іноземець може отримати ВНП в Туреччині. якщо купить квартиру за ціною, вказаною в Акті експертизи, вищою за 75 000 доларів. Але в НЕ закритому мікрорайоні.

Тому не дивно, що ціни на квартири ПРЕМІУМ-класу не тільки не знижуються, а тримаються на карколомному рівні в 780 000 доларів США (квартири 3+1 площею в 150-170 кв.м) з тенденцією подальшого зростання.
Справа в тому, що при інвестиціях на суму в 400 000 доларів іноземець (і вся його родина!!!) отримують громадянство за спрощеною процедурою.
Цікаво, що інвестиція в 400 000 доларів може складатися і з ДЕКІЛЬКОХ об"єктів нерухомості: наприклад, купівлею для себе, коханого, квартири за 150 000 доларів, для коханки за 150 000 доларів та для батьків - коханих - за 150 000 доларів.
Ціни повинні бути не ринковими, а зазначеними в Актах експертизи квартири.

Примітка: вище замість слова "коханки" можна підставити слово "Орендар1", а замість слів "батьків - коханих" - слово "Орендар2".
Гілка ж має назву "Інвестуємо в нерухомість за кордоном".
Я ж не помиляюся?
akurt
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