Додано: Чет 16 бер, 2023 06:57

Ситуація на ринку нерухомості Туреччини станом на середину березня 2023



1. Ринок нерухомості в оренду.

Ситуація досить дивна: багато квартир в оренду після масової втечі росіян стоять порожні.

Але орендодавці, розбалувані високими та надвисокими цінами, не знижують ціни, говорять "Нехай трохи відпочине".

Для тих, у кого закінчуються терміни договорів оренди, намагаються підняти ціни.

Тут справа така: багато людей взяли в оренду квартири в лютому/березні 2022 року за "старою ціною" - скажімо в 5500 лір (тоді близько 430 доларів станом на весну 2022). Орендодавець фактично здавав квартиру майже безоплатно цілий рік, тому що влітку-восени 2022 із-за ажіотажного попиту ціни підскочили замість 5 500 до 15 500 або 25 500 і вище турецьких лір.

Погодьтеся, важко відмовитися від цифри в 25 500 лір після ціни в 5 500 лір.

Що тут робити?

Конкретний випадок для наших українців:

- квартиру 2+1 взято в оренду в квітні 2021 року за ціною в 3 800 лір (тоді близько 500 доларів).

- перемовини з орендодавцем в березні 2022 року закінчилися узгодженою ціною в 5 500 лір (орендодавець питав мене, що робити - шкода віддавати 5 500 замість 3 800). Я взяв калькулятор та показав нашому українцю, що фактично 5 500 лір це МЕНШЕ, ніж 3 800 лір - погоджуватися!

- в березні 2023 року орендодавець, начитавшись інтернет-форумів та вивчивши ситуацію, оголосив ціну в 21 000 лір (!!!!), а це близько 1000 євро. Після важких переговорів орендодавець погодився опуститися до цифри в 19 000 лір (трохи менше 1 000 євро). Цифра 19 000 після цифри в 5 500 лір (станом на березень 2023 року це близько 945 євро) викликала у орендаря шок.

- одночасно сума в 275 євро, яку орендодавець отримував за чудову квартиру 2+1 викликала у свою чергу у орендодавця шок. Здавав майже даром.

- провели нараду і визначили варіанти:

Варіант "А" - погодитися на цифру в 19 000 лір або 945 євро.

Варіант "Б" - запропонувати орендодавцю вийти на цифру в 10 000 лір (500 євро).

Варіант "В" - нічого не робити та продовжувати платити (оплата через банк) 5 500 лір.



Варіант А запропонував "представник" (!) орендодавця після узгодження з орендодавцем.

Варіант Б запропонував наш рієлтор, який виступив в ролі порадника. Його логіка така: враховуємо інфляцію та ціни в магазинах, робимо пропозицію "по-джентльменські". Орендодавець відчує себе джентльменом та - МОЖЛИВО - погодиться отримувати замість бажаних 19 000/21 000 лір всього 10 000 лір. Я виступив проти такого варіанта: він не заснований ні на праві, ні на тексті договору оренди, ні на "остаточній цифрі" в 19 000, отриманої вже після довгих перемовин. А є спробою піти на "джентльменську угоду".

Варіант В запропонував я та юридично і практично його обґрунтував.

Гадаю, читачу буде цікаво:

1. Орендодавець мешкає постійно у Франції і в Анталії не з’являєтеся, жодного разу не з’явився і взагалі його ніхто і ніколи не бачив.

2. Від імені орендодавця виступає голова ОСББ ЖК, який не має на руках Довіреності на ведення справ. Фактично його ім’я - "Ніхто" і прізвище його - "Ніяк".

3. За законодавством Туреччини (і в більшості країн світу так) перевагу у спірних питаннях оренди має ОРЕНДАР, а не орендодавець. Орендодавець не має права відвідувати здану в оренду квартиру без згоди орендаря. Орендар замінив замки дверей ще у 2021 році (має право).

4. Орендар акуратно сплачує орендну плату шляхом перерахування грошей на рахунок орендодавця. Має квитанції оплати та має квитанції внесків в ОСББ.

5. Орендар має на руках Договір оренди. За законодавством Туреччини в разі, якщо орендодавець хоче припинити Договір оренди після спливу його дії (1 рік), він повинен направити за 45 діб до дати спливу нотаріально засвідчене попередження. В разі відсутності такого нотаріально засвідченого попередження Договір оренди вважається автоматично продовженим на наступний термін.

6. Єдиний варіант виселення орендаря - це Рішення суду про виселення. Таку заяву в суд повинен подати особисто орендодавець за допомогою найнятого адвоката (сам подати не має права).

Суд приймає Заяву - якщо приймає та призначає дату розгляду справи для вивчення аргументів сторін та прийняття Рішення.

Аргумент орендаря: Договір діє, виконується сумлінно.

Аргумент орендодавця: "А я так хочу".

Цей аргумент розбивається Рішенням Міністерства юстиції Туреччини від 23.07.2022 року про заборону орендодавцям підвищувати орендну оплату більше, ніж на 25%. Рішення діє до кінця липня 2023 року.

За моєю інсайдерською інформацією міський суд Анталії завалено справами про виселення, і призначають дати розгляду справ вже на кінець 2023 року.



Всі варіанти зараз вивчає орендар. Не знаю, яке рішення він прийме. Буде цікаво.

Я схиляюся до варіанта "В" - "Хто не ризикує - той не п’є шампанське!" (улюблена фраза студентів групи, в якій я навчався).



2. Ринок інвестиційної нерухомості.

Ціни на квартири в "закритих" для поселення іноземців мікрорайонах вийшли на певний "новий високий рівень" та зупинилися. Справа в тому, що а) у громадян Туреччини - як сказала мені одна рієлторша - "немає грошей"; б) у іноземців грошей кури не клюють, але в разі купівлі квартири в солодкому (!) "закритому" мікрорайоні інвестор не отримає ВНП в Туреччині.

Та сама рієлторша мені сказала, що за останній час продала 2 квартири (ціну не озвучила, щоби я не зрозумів, скільки вона грошей поклала в шухляду), але сказала, що за Актом експертизи (як правило ціна нижче за ринкову) вказано 100 000 доларів.

Це важлива цифра: іноземець може отримати ВНП в Туреччині. якщо купить квартиру за ціною, вказаною в Акті експертизи, вищою за 75 000 доларів. Але в НЕ закритому мікрорайоні.



Тому не дивно, що ціни на квартири ПРЕМІУМ-класу не тільки не знижуються, а тримаються на карколомному рівні в 780 000 доларів США (квартири 3+1 площею в 150-170 кв.м) з тенденцією подальшого зростання.

Справа в тому, що при інвестиціях на суму в 400 000 доларів іноземець (і вся його родина!!!) отримують громадянство за спрощеною процедурою.

Цікаво, що інвестиція в 400 000 доларів може складатися і з ДЕКІЛЬКОХ об"єктів нерухомості: наприклад, купівлею для себе, коханого, квартири за 150 000 доларів, для коханки за 150 000 доларів та для батьків - коханих - за 150 000 доларів.

Ціни повинні бути не ринковими, а зазначеними в Актах експертизи квартири.



Примітка: вище замість слова "коханки" можна підставити слово "Орендар1", а замість слів "батьків - коханих" - слово "Орендар2".

Гілка ж має назву "Інвестуємо в нерухомість за кордоном".

Я ж не помиляюся?