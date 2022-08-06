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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 674675676677
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:00

Що таке "закриті" мікрорайони одного з курортів Середземного моря

Як відомо, станом на 1 липня 2022 року на Земній кулі була практично тільки одна країна, де іноземцю отримати ВНП було простіше простого: ВНП надавалося або за фактом купілі будь-якої житлової нерухомості, або за фактом оренди будь-якої нерухомості. Загальні витрати на оформлення складали близько 250 доларів (зараз близько 350).

Станом на 1 липня 2022 року в країні отримали картки ВНП близько 1,5 мільйона іноземців (населення країни більше за 85 000 000 мешканців).
В деяких мікрорайонах деяких районів міст кількість зареєстрованих іноземців перевищила - за даними МЗС - 20%.

Це викликало непокоєння місцевих жителів, тому що значно зростала ціна на оренду квартир та на інвестиції в нерухомість з метою отримання пасивного прибутку.
З 01 липня 2022 року Урядом країни було "закрито" можливість отримання ВНП за фактом оренди квартир в багатьох мікрорайонах окремих районів деяких міст.
Суттєво обмежено пожливість отримання ВНП і за фактом купівлі квартир: хто не встиг - той запізнився... Солодке було яблучко...

В одному з найвідоміших курортних міст Туреччини - Анталії - місті з постійним зареєстрованим населенням в 2,5 мільйона мешканців - було "закрито" 6 мікрорайонів - з них 3 досить маловідомі - там приватні віли, а ось три мікрорайона - найбільш популярні серед іноземних інвесторів - це мікрорайони, як імають назви: LIMAN (в перекладі "порт"), HURMA (за назвою відомого фрукта - тут ще років 20 тому були сади), SARISU (в перекладі "Жовта вода").

Наш українець Іван - класичний інвестор, який купив в такому мікрорайоні собі "Запасний аеродром" (слава Богу не читав горе-великегоре-фахівців - горе-інвесторів з цього форуму) виклав сьогодні цікаве відео - він проїхав дуже рано як раз по двом мікрорайонам із "закритих" - HURMA та LIMAN.
Відео без прикрас - як є: сьогодні в Анталії дощить...

Чим для інвестора цікаво:
1) він їде на авто по паралельній до одного з центральних бульварів вулиці - ліворуч є критий ринок - 6 днів на тиждень це крита безкоштовна парковка для всіх бажаючих.
2) виїжджає на набережну Коньяалти - одна за найдовших набережних на Середземному узбережжі. Парковка всіх авто на набережній безкоштовна.
Ну ось так: БЕЗ ПРИКРАС, як є... Ранок, четвер 16 березня 2023... Хмарно...
akurt
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  #<1 ... 674675676677
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