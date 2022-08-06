Додано: Нед 19 бер, 2023 15:13

Так куди ж інвестувати гроші?



Сто напрямків...

За останній місяць мої приятелі:

- досить вдало продали комерційну нерухомість в одному з обласних прикордонних областей - віддали як планували - за 300 000 готівкових доларів...

- інші приятелі купили комерційну нерухомість в зовсім іншому обласному центрі - там майже 250 кв. м - по 800 доларів квадрат. Вже половину здали в оренду....

- не відмовилися від вигідної пропозиції ентузіасти ремонтів - ДОРОГИХ! - продали за 180 000 доларів 1-к квартиру, перероблену в 2-к - з дуже ретельно виконаним ремонтом - там все дорого - здається, брали обсяг повітря, який міститься між двома плитами залізобетонного перекриття - за 100 000 доларів... Вклали ті сміхотворні в наш час 180 000 доларів в (видалено, приватна - не моя - інформація).

Гроші повинні працювати... Працюють...

Згідно зі звітом Bloomberg, який базується на джерелах, які не хочуть розкривати його особу, минулого тижня між командою Байдена та Баффетом відбулося багато зустрічей. Адміністрація Байдена попросила Баффета інвестувати в регіональний банківський сектор США.

Ну, як відомо це тільки на фінансовому форумі України фахівці ховають економіку США та радять форумчанам віддавати своїх дітей на навчання за "залізничними" спеціальностями за тієї - їх - логікою тому що занадто багато "залізничних аварій" на заході України.

Ну, три золоті медалі форуму... Цікаві думки...



Всі країни світу турбує інфляція: Європейське статистичне бюро (Євростат) оприлюднило дані про погодинну оплату праці за четвертий квартал 2022 року в країнах ЄС. Відповідно до даних, погодинна оплата праці в єврозоні зросла на 5,7 відсотка в річному обчисленні в четвертому кварталі.

Серед країн ЄС вартість робочої сили за останній квартал зросла на 16,1 відсотка в Болгарії, 15,5 відсотка в Литві та 12,4 відсотка в Угорщині.

Зазначені витрати зросли на 6,3 відсотка в Німеччині, 5,2 відсотка у Франції, 5,5 відсотка в Італії та 3,6 відсотка в Іспанії.



Гроші дешевшають... Хто не вкладував їх нікуди - той стає біднішим... з тими самими пачками грошей...



Ми зайдемо до питання інвестицій з боку іншого: в наш час друкують, друкують та друкують і долари, і євро...

Друкують багато і цікаво, де ж вони всі поділися...



В Туреччині моніторинг ринку інвестицій в нерухомість здійснює Центральний банк країни.

Ось тези останнього звіту, який я вивчив заради інформації форумчан:

- Згідно з даними Центрального банку, у січні ціни на житло в країні зросли на 153,1 відсотка в річному обчисленні. Станом на січень середня ціна квартири площею 100 квадратних метрів по країні перевищила 1,8 мільйона TL (близько 100 000 доларів США). Підкреслюю: СЕРЕДНЯ ціна квартири по всій країні. Близько 100 000 доларів США.

- Якщо в грудні ціни на квадратний метр по країні становили 17 752 TL, то в січні вони зросли до 18 682 TL. Так, середня ціна квартири площею 100 квадратних метрів по країні станом на січень зросла до 1 868 200 TL.

- За той же період ціни на житло в місті Ізмір (велике місто на березі Егейського моря) зросли на 149,9 відсотка, у той час як це зростання склало 154,4 відсотка в Стамбулі та 156,8 відсотка в Анкарі (столиця). Темпи зростання в Анкарі перевищили темпи зростання в Стамбулі.

- Найбільший приріст спостерігався в Анталії – 195,3 відсотка... Далі послідовно йдуть міста Бурдур та Іспарта (недалеко від Анталії, але далеко від моря), і вже потім: Едірне (місто на кордоні з Грецією та Болгарією), Киркларелі і Текірдаг. Ще далі в списку йдуть Адана та Мерсін із зростанням в 168,6 відсотка.

- У Стамбулі в січні 2023 ціни на квадратний метр зросли до 28 910 TL. Іншими словами, станом на січень 2023 середня ціна квартири площею 100 квадратних метрів у Стамбулі перевищила 2,8 мільйона лір (близько 150 000 доларів США). Точно пам’ятаю, що на цьому форумі два чи три роки тому я особисто рекомендував вкластися в квартиру 1+1 в Стамбулі за ціною в 240 000 лір або тоді близько 64 000 доларів. Наводив адреси, фото та телефони...

Але тоді на цьому форумі танцювала та підплигувала тічка горе-великегоре-хвАхІвцІв...



Ну, маємо те що маємо... Точніше те, що роками виховували...