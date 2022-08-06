Додано: Вів 21 бер, 2023 13:54

Зараз всюди непросто...

Саме зараз - саме в ці хвилини - спілкуюся з нашим українцем - колишнім мешканцем Покровки (Донецька область).

На відміну від пана роберто - який зрозуміло чого біситься вже не перший рік - мені його навіть трохи шкОда - все зробили вірно: купили квартиру в Анталії...

Купили ще в 2012 році - квартира 4-и кімнатна - 100 кв. м.

Тоді вдало інвестували 120 000 доларів...

Ну це не три роки тому - коли НЕ купив пан роберто.

Прожили 2 роки в Анталії - в останні роки - виникла чисто "митна проблема": іноземець може завезти власне авто в країну тільки на 2 роки (БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ).

Через 2 роки треба вивезти авто і наступний раз завезти через 185 днів.

Ось вони виїхали і ці 185 днів прожили в Бельгії - майже на морі... у бінокль видно Лондон... Ну, майже видно...

Виїжджають на днях куди - в Анталію - допомогав щойно прокладувати маршрут - 3 450 км.

Так ось я питав прямо так: "Чим Бельгія на сподобалася?"

Відповідь така - коротка (цитата):

Погода, ціни дуже великі, з роботою проблема...

Оренда квартири в селі хто зна де далеко від Брюсселя - 1000 євро на місяць...



Ех, ну де ж знайти найкраще місце для інвестицій в нерухомість...

Ну не всім же їхати в Ізраїль...



P.S. В рейтингу "країн щастя", посилання на яке є вище, Бельгія під номером 17... відразу після США та Німеччини. Ні, ну Ізраїль на місці 4... ну так то ж Ізраїль...